「kansaï yamamoto」と「NEW ERA(R)︎」初コラボレーションを発表

株式会社寛斎スーパースタジオ

株式会社寛斎スーパースタジオが展開するブランド「kansaï yamamoto」は、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA(R)︎（ニューエラ）」との初のコラボレーションコレクションを発表いたします。



本コレクションは、ニューエラストア各店（ニューエラミニ名古屋駅を除く）および公式オンラインストア、全国のニューエラ取扱店にて2026年4月9日(木)より発売いたします。

「kansaï yamamoto」は、1971年にロンドンで日本人として初めてファッションショーを開催したデザイナー・山本寛斎（1944-2020）が世界に示した、自由で大胆な美学を原点に、色彩豊かな表現とエネルギーあふれるスタイルを発信してきました。

今回のコレクションでは、「kansaï yamamoto」を象徴する虎や龍、そしてブランドの十八番である“漢字グラフィック（当て字）”を、このコラボレーションのために新たに描き起こし、ニューエラのクリエイティブチームと共にデザインしました。

また、「絵はうまいよりヘタの方が素敵」という独自の美意識で知られ、“ヘタうま”イラストの創始者 テリー・ジョンスン（湯村輝彦）氏が手掛けた、1981-82年秋冬パリコレクションのインビテーションに使用されたグラフィックを配したアイテムも登場します。

キャップ、ハット、Tシャツ、バッグなど、エネルギッシュで多彩なジャポニズムを感じさせる全20種のラインアップ。



スポーツシーンやデイリースタイルにプラスすることで、日常に彩りと元気を添えるコレクションです。

■ 発売日：2026年4月9日（木）

■ 販売場所：ニューエラストア各店（ニューエラミニ名古屋駅を除く）、公式オンラインストア、全国のニューエラ取扱店

■ 展開点数：全20種

■ コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）

https://www.neweracap.jp/collections/kansai-yamamoto

【 問い合わせ先 】

株式会社寛斎スーパースタジオ 広報部

株式会社寛斎スーパースタジオは、「デザインのちからで世界を元気にしたい」という思いから、デザイナー・プロデューサーの山本寛斎が1973年に設立した会社です。

ブランドと歩み続ける中で培ったクリエイティブ、マーケティング、リーガルなどの様々な知見、そして多くの失敗から得た経験をもとに構築されたブランド戦略を提供。社会の変化に耐えうるブランドを育て、すべての業界・業種に対し生命力を吹き込むべく活動しています。

https://www.kansai-y.com/