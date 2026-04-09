プラスチックリサイクルのesa、日本初*の“複合プラスチックのマテリアルリサイクルに特化した”リサイクル工場を本格稼働。経済安全保障の観点から再資源化インフラの構築を加速

株式会社ｅｓａ

プラスチックのリサイクルを中心とした環境事業を展開する「株式会社esa（読み：イーサ、意味：Environmental Solutions Architect の頭文字）」（本社：東京都千代田区、代表取締役：黒川 周子、以下「当社」）は、この度、茨城県結城市において、日本初*の“複合プラスチックのマテリアルリサイクルに特化した”リサイクル工場「Yuki Circular Factory（ユウキ・サーキュラーファクトリー）」を本格稼働いたしました。



本工場は、複合プラスチックの再資源化に特化し、ペレット化および用途開発までを一貫して行う拠点です。



これまで焼却や燃料化に依存してきた複合プラスチックを再び素材として循環させることで、国内で完結する循環型サプライチェーンの構築を目指します。本工場は単なるリサイクル拠点ではなく、近年「経済安全保障」の観点から重要性が高まる再資源化インフラとして、国内資源循環の中核を担うことを目指します。

* 2026年4月 株式会社esa調べ。

日本国内における「複合プラスチックのマテリアルリサイクルに特化し、燃料化ではなく再生樹脂（ペレット）として資源化し、用途開発までを一貫して行うリサイクル工場」として。

背景

プラスチックは“環境問題”から“経済安全保障”へ

これまで経済安全保障の議論は、レアメタルなどの重要鉱物を中心に進められてきました。

実際にEUでは、2025年の政策文書において、循環型経済の推進が「経済安全保障・産業競争力の強化に不可欠」と位置づけられています。

この背景には、以下の構造的な要因があります。

・プラスチックは包装、建設、自動車、電子、医療など幅広い産業を支える基盤素材である

・再資源化により、化石資源など輸入原料への依存を低減できる

・域内での廃棄物処理・資源化能力が産業競争力を左右する

・リサイクル産業は雇用・成長の源泉であり、縮小は経済リスクとなる

これらは、EUの分析および政策議論の中でも明確に指摘されています。

日本においても同様に、廃プラスチックの多くが焼却や海外依存にとどまる中、

「国内で資源として循環させるインフラ整備」が急務となっています。

Yuki Circular Factoryの主な特長

1. 「焼却されていた資源」を国内循環へ転換する中核拠点

Yuki Circular Factoryは、これまで焼却や埋立に依存していた複合プラスチックを再資源化し、国内で循環させるための拠点です。

廃棄物として扱われてきた素材を「資源」として再定義し、輸入資源への依存低減に寄与します。

2. 複合プラスチックという“最難領域”への対応

食品包装などの多層フィルムや異種素材を含む複合プラスチックは、リサイクルが困難とされてきました。

esa独自の「esa method」により、これらを再生ペレット化し、従来不可能だった領域の資源循環を実現します。

3. 国内で完結する循環型サプライチェーンの構築

回収・選別・再生・試作までを一貫して実施することで、「回収した資源を国内で再び使う」サプライチェーンを構築。

これにより、企業のESG対応だけでなく、再生材の安定供給という産業基盤の強化にも寄与します。

４. 再生材の“使われる先”まで設計するリサイクル

単なる再資源化にとどまらず、製品開発・試作まで対応。

再生材の用途開発を含めた「出口設計」により、“使われるリサイクル”を実現します。

５. トレーサビリティと可視化によるESG価値の最大化

工程の可視化とトレーサビリティを担保することで、企業のサステナビリティ開示や環境価値の証明にも対応可能。

将来的にはプラスチッククレジットなどの新たな価値創出にもつながります。

新工場「Yuki Circular Factory」概要

名称 ：Yuki Circular Factory（ユウキ・サーキュラーファクトリー）

所在地 ：茨城県結城市新矢畑1－2

主な設備 ：選別機、粉砕機、押出成形機、試作開発機器

esa methodと機械の特徴

当社のプラスチックリサイクル技術「esa method」は、複合プラスチックを低コストかつ低エネルギーで再資源化する独自技術を用いており、単一素材でのリサイクルが難しい複合材も効率的に再生可能です。

1. 複合プラスチックのペレット化

独自技術により、多層になった複合プラスチックを再生樹脂「Repla(R)」に再資源化します。

2. カスタマイズ可能な機械設計

廃プラスチックの種類や用途に応じて、洗浄機、選別機、切断機、粉砕機などの設備を最適設計します。

3. 低コスト・高効率のリサイクル

燃焼に回されていたプラスチックをリサイクルする事で、将来的にはクレジット生成も視野に入れています。

※再生プラスチックペレット「Repla(R)」は、2023年度グッドデザイン賞を受賞しています。

株式会社esa 代表取締役 黒川 周子 コメント

リサイクルを単なる処理ではなく、「資源をつくる産業」として再定義

「これまでプラスチックは、『環境負荷をどう減らすか』という文脈で語られてきました。しかし今、私たちはその捉え方を大きく転換する必要があると考えています。

プラスチックは、包装、建設、自動車、電子、医療など、あらゆる産業を支える基幹素材であり、その循環は単なる環境対応ではなく、産業競争力や経済安全保障そのものに直結するテーマです。現状、日本では多くのプラスチックが焼却や海外依存にとどまり、資源として十分に活用されているとは言えません。この構造のままでは、資源制約や国際情勢の変化に対して脆弱な産業基盤を抱え続けることになります。

Yuki Circular Factoryは、これまで廃棄されてきた複合プラスチックを『国内資源』として循環させるための一歩です。私たちは、リサイクルを単なる処理ではなく、『資源をつくる産業』として再定義し、国内で完結する循環型の仕組みを構築していきます。

プラスチックは問題ではなく、使い方と循環の設計次第で価値に変わる素材です。esaはこれからも、“withプラ”の思想のもと、持続可能で強靭な産業基盤の実現に貢献してまいります。」

当社はこれからも、資源循環を通じて国内の産業基盤を支えるインフラの構築を推進し、持続可能で自律的な社会の実現に貢献してまいります。

株式会社esa 会社概要

株式会社esaは、独自技術により、これまでリサイクルが難しかった複合プラスチック素材をペレット化する仕組み【esa method】を確立。これにより、今まで扱えなかった素材をリサイクルできるようになるだけでなく、 途中工程で排出されるCO2を圧倒的に少なくし、コストも抑えることができるようになりました。また、廃棄処理に回っていた素材の回収～再利用を起点に、環境事業に関するコンサルティング・マーケティングサービスの提供や研究開発を通じて、カーボンニュートラル及びサーキュラーエコノミー（循環型経済）の実現に寄与していきます。

会社名 ：株式会社esa

設立年月 ：2022年3月1日

住所 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル3階「0 Club（ゼロクラブ）」

代表取締役 ：黒川 周子

事業内容 ：一般・産業廃棄物のリサイクルコンサルティング、プラスチック廃棄物のリサイクル、

プラスチックペレットの加工、販売プラスチック製品の開発、販売

URL ：https://esa-gl.com/