個人情報保護法改正とAI規制の最前線を追う。英知法律事務所 森弁護士、中央大学 実積教授の登壇が決定――JUSA Unite 2026開催

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA、会長：近藤 邦昭）が、2026年4月22日（水）に開催する通信事業者向けセミナーイベント「JUSA Unite 2026」において、英知法律事務所 弁護士である森 亮二氏、中央大学 総合政策学部教授である実積 寿也氏の登壇が決定しました。

■ 個人情報保護法3年ごと見直し

（敬称略）登壇者：英知法律事務所 弁護士 森 亮二

今年の通常国会で、いわゆる「3年ごと見直し」により改正される個人情報保護法について解説します。今回の改正の目玉は、統計情報やAI開発に利用されることを条件に、第三者提供や要配慮個人情報の取得に関する同意原則が緩和されるというものです。使い方によっては、データ利活用を大きく前進させるツールとなるでしょう。その一方で、規制強化となるものもあります。子どもの個人情報や顔特徴データなどに関する規制が強化されます。法執行の点でも、長らく議論されていた課徴金が導入されます。これらの改正のポイントに加えて、改正をどのように受け止めてどのように対応すべきかについてもお話しします。

法改正の説明は、元のルール、つまり現行法がどのようなものだったかが分からないと非常に分かりにくいものとなります。そこで改正されるところについては現行法についてもご説明し、それがどう改正されるのかを分かりやすくお話しします。

■ AIエージェント時代のガバナンスと透明性 ―EU AI法から読み解く規制議論の最前線―

（敬称略）登壇者：中央大学 総合政策学部 教授 実積 寿也

生成AIの業務利用が急速に広がるなか、AIを使った自動応答サービスやAIエージェントの活用など、人とAIが直接コミュニケーションするサービスも増えています。一方で、「AIを使っていることを利用者にどこまで伝えるべきか」「AIによる応答を人間と誤認させないためには何が必要か」といった透明性の問題が、世界各国で重要な政策論点となっています。本講演では、AI規制やガバナンスの基本的な考え方を整理したうえで、EU AI法で議論されているAI利用の開示義務や透明性規律を中心に、現在の国際的な規制動向をわかりやすく解説します。

■ プログラム

JUSA Uniteでは、基調講演のほかにも、総務省、警察庁、そして業界をリードする民間企業各社が登壇する多彩なプログラムを予定しております。参加は無料です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74499/table/36_1_fb32cdfdd5f79fc2fb59ec404e3c2998.jpg?v=202604091051 ]

（敬称略）

【お申し込み方法】

以下のイベント特設サイトにて受け付けております。

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ JUSA Unite 2026 開催概要

【イベント名称】通信事業者向けセミナー JUSA Unite 2026

【開催日時】 2026年4月22日(水)

本会 10:00～18:30 ／ 意見交換会 18:30～20:00（予定）

【会場】 秋葉原UDXシアター（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 4F）

【参加費】 無料（事前登録制）

【定員】 170名

【主催】 一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

【後援】 電話事業者認証機構（ETOC）、一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）、一般社団法人テレコムサービス協会（TELESA）、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（JCTA）、一般財団法人日本データ通信協会、Japan Anti-Abuse Working Group（JPAAWG）

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ 後援団体

■ 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）について

長い歴史を持つ電話サービスはインターネットやクラウドの技術と融合することでシームレスに統合されたユニファイド通信サービスへと進化しています。JUSAは会員事業者と共に、ユニファイド通信を市民の皆さんに安心してご利用いただけるように議論・活動しています。

協会名： 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

ウェブサイト：https://jusa.jp/

代表者： 会長 近藤 邦昭

運営形態：非営利

設 立： 2019年5月

所在地： 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル