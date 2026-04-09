累計再生55億回、SNS×縦型動画のブランドマーケティング会社として新フェーズへ。OASIZ、コーポレートリブランディングを実施

株式会社OASIZ

SNS・縦型動画で企業のブランドマーケティングを支援する株式会社OASIZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：江藤 優）は、コーポレートブランドを刷新するリブランディングを実施。あわせて、新たなブランドアイデンティティを体現するコーポレートサイト（https://oasiz.org/）を4月より公開いたします。

■リブランディングの背景

https://oasiz.org/

OASIZは、縦型動画の戦略策定・企画・制作を強みとし、大手企業を中心にTikTokをはじめとするSNSマーケティング支援を展開してまいりました。運用累計再生回数は約55億回、1動画あたりの平均再生回数は75万回にのぼり、ネスレ日本、JAL（日本航空）、ロート製薬、ポケモンなど多くの企業との取り組みを通じて実績を積み重ねてきました。

縦型動画マーケティングの実績を積み重ねるなかで、OASIZが提供する価値は単なる「動画制作・運用支援」にとどまらず、SNS×縦型動画を起点に認知拡大や売上につながるブランドマーケティングを戦略設計から制作・運用まで一気通貫で伴走する存在へと進化しています。この本質的な変化を体現すべく、このたびブランドアイデンティティの再定義とコーポレートサイトの全面刷新に踏み切りました。

■リブランディングのポイント

１. ブランドビジョン・提供価値の再定義

「縦型動画の制作・運用支援」にとどまらず、マーケティング戦略設計、企画、キャスティング、ブランドIP構築まで一気通貫で支援するOASIZの全体像を直感的に伝える情報設計へ刷新しました。

２.実績・クリエイティブの可視化

各企業様との取り組み事例を詳細に掲載。戦略設計から成果までを具体的に可視化し、「成果」を分かりやすく伝えるコンテンツ設計にしています。

３.ブランドアイデンティティを体現するビジュアル刷新

「SNS×縦型動画を起点に、爆発的な認知とブランドグロースを達成する」というビジョンを体現した、OASIZらしさ全開のビジュアルデザインに生まれ変わりました。

４. グローバル対応（日英2言語）

グローバルなビジネス展開を見据え、日本語・英語の2言語に対応いたしました。

■今後の展望

本リブランディングを機に、OASIZはSNS×縦型動画を起点としたブランドマーケティング支援をさらに強化し、TikTokやInstagramをはじめとする縦型動画領域における豊富な知見とクリエイターネットワークを活かして、企業の新たな成長機会の創出に貢献してまいります。

また、4月に始動したOASIZ Produce Studioでは、人気クリエイター・ウンパルンパの所属を皮切りに、クリエイターのプロデュース事業も本格始動。縦型動画を起点とした新たな経済圏の創造に向けて取り組みを加速させてまいります。

■OASIZ 採用強化中

OASIZでは、現在採用を強化しています。クリエイターと対等なパートナーとしてビジネスを共創する「クリエイターマネージャー」をはじめ、クリエイティブディレクター、エディター、人事、広報、など縦型ショート動画市場の最前線で共に挑戦してくれる仲間を幅広く募集しています。

興味のある方はぜひご連絡ください。

採用お問い合わせ：https://herp.careers/v1/oasizinc

■OASIZについて

OASIZは、SNS×縦型動画を起点に、認知拡大や売上につながるブランドマーケティングを戦略設計から制作・運用まで一気通貫で支援しています。SNSアカウント運用支援や縦型動画を活用したマーケティング支援を行っており、累計55億回以上の再生と売上貢献の実績を誇ります。2023年には約2億円の資金調達を実施し、自社IPの開発にも着手しています。今後は、縦型動画を起点とした独自IPの展開や、新たな経済圏の創出を推進してまいります。

・Instagram：@oasiz_company (https://www.instagram.com/oasiz_company/)

・note：https://note.com/oasiz

【会社概要】

会社名：株式会社OASIZ

設立日：2021年10月

代表取締役：江藤 優

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3-15-7 AMBRE3・4F

WEB：https://oasiz.org/