トップページ・コンテンツページの自動更新が、全プランで無料利用OK！楽天市場ショップ向けWebサービス「EC-UP」が機能を大幅開放。追加料金なしで、より多くのショップの売上アップを支援します。

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ECデータバンク株式会社

ネットショップの自動運営化サービスを提供するECデータバンク株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役：島野和幸）は、自社サービスである「EC-UP」の利用者向けに、トップページおよびコンテンツページの自動更新機能を2026年4月1日（水）よりフリープランを含む全プランへ無料で開放しました。



EC-UPは「運営スタッフの手間は増やさない。ショップの売上をアップさせる。」をコンセプトにした、楽天市場ショップ向けのWebサービスです。様々な情報を商品ページ（楽天市場アプリ含む）に自動表示することで、ショップの売上アップ・スタッフの作業負担軽減に貢献しています。





今回、これまでゴールドプラン以上または月額3,000円の有料オプションとして提供していたトップページ・コンテンツページの自動更新機能を、フリープランを含む全プランへ無料で開放しました。



楽天市場では、コンテンツページを積極的に活用しているショップと、まだ1ページも作成していないショップとの間で、大きな意識の差が生まれています。


アクセスを集めるページを増やすことは売上向上にもつながります。


より多くのショップさまにご活用いただくことを目的として、今回の開放を決定いたしました。




ご利用条件

EC-UPをご利用中のすべてのプランのショップさま



プランによってご利用いただける機能の範囲が異なります。


詳細は下記ページをご確認ください。


https://ec-up.jp/price/



EC-UP 公式Webサイト

https://ec-up.jp/



新規お申し込み

https://ec-up.app/#/sign_up




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サービス概要


■サービス名　EC-UP　（https://ec-up.jp/）


■自動表示できる項目


▼商品ページ


1.類似商品・関連商品の自動表示


2.同時購入商品の自動表示


3.ラクイチアピール


4.商品レビュー


5.パンくずリストの表示


6.お気に入り


7.新着商品の自動表示


8.再販商品の自動表示


9.更新日を自動表示



▼コンテンツページ・トップページ


1.カテゴリランキングの自動表示


2.新着商品の自動表示


3.再販商品の自動表示



■料金


初期費：無料（プラチナプラン除く）、30日間の無料トライアルあり


・シルバープラン：月額9,800円（税込）


・ゴールドプラン：月額19,800円（税込）


・プラチナプラン：月額50,000円（税込）


ECデータバンク株式会社 概要




ECショップを多店舗運営する「まくら株式会社」で培われてきたインターネット業界でのノウハウを活かし、EC支援・メディア開発支援を行うため、2019年3月に新会社として設立。単にツールやシステムの提供をするだけではなく、コンサルティング業務を通し、事業内容や規模、状況に応じてカスタマイズしたサービスをご提案しています。


■会社名:ECデータバンク株式会社


■代表者:島野 和幸


■資本金:300万円


■設立:2019年3月1日


■所在地:〒277-0005　千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F


■TEL:04-7167-3015 （代表）　FAX:04-7167-3017


■URL:https://ecdb.co.jp/


■ショップ運営自動化システム:EC-UP https://ec-up.jp/


■Email:info@ecdb.jp


■事業内容


ネットショップ運営の自動化・効率化サービスの提供 、賑わい演出・ひとけシステムの提供


https://prtimes.jp/a/?f=d55386-40-a2cb5fa12f281ef32cfa49520d8d30d0.pdf