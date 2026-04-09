トップページ・コンテンツページの自動更新が、全プランで無料利用OK！楽天市場ショップ向けWebサービス「EC-UP」が機能を大幅開放。追加料金なしで、より多くのショップの売上アップを支援します。

ECデータバンク株式会社

ネットショップの自動運営化サービスを提供するECデータバンク株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役：島野和幸）は、自社サービスである「EC-UP」の利用者向けに、トップページおよびコンテンツページの自動更新機能を2026年4月1日（水）よりフリープランを含む全プランへ無料で開放しました。

EC-UPは「運営スタッフの手間は増やさない。ショップの売上をアップさせる。」をコンセプトにした、楽天市場ショップ向けのWebサービスです。様々な情報を商品ページ（楽天市場アプリ含む）に自動表示することで、ショップの売上アップ・スタッフの作業負担軽減に貢献しています。

今回、これまでゴールドプラン以上または月額3,000円の有料オプションとして提供していたトップページ・コンテンツページの自動更新機能を、フリープランを含む全プランへ無料で開放しました。

楽天市場では、コンテンツページを積極的に活用しているショップと、まだ1ページも作成していないショップとの間で、大きな意識の差が生まれています。

アクセスを集めるページを増やすことは売上向上にもつながります。

より多くのショップさまにご活用いただくことを目的として、今回の開放を決定いたしました。

ご利用条件

EC-UPをご利用中のすべてのプランのショップさま

プランによってご利用いただける機能の範囲が異なります。

詳細は下記ページをご確認ください。

https://ec-up.jp/price/

EC-UP 公式Webサイト

https://ec-up.jp/

新規お申し込み

https://ec-up.app/#/sign_up

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サービス概要

■サービス名 EC-UP （https://ec-up.jp/）

■自動表示できる項目

▼商品ページ

1.類似商品・関連商品の自動表示

2.同時購入商品の自動表示

3.ラクイチアピール

4.商品レビュー

5.パンくずリストの表示

6.お気に入り

7.新着商品の自動表示

8.再販商品の自動表示

9.更新日を自動表示

▼コンテンツページ・トップページ

1.カテゴリランキングの自動表示

2.新着商品の自動表示

3.再販商品の自動表示

■料金

初期費：無料（プラチナプラン除く）、30日間の無料トライアルあり

・シルバープラン：月額9,800円（税込）

・ゴールドプラン：月額19,800円（税込）

・プラチナプラン：月額50,000円（税込）

ECデータバンク株式会社 概要

ECショップを多店舗運営する「まくら株式会社」で培われてきたインターネット業界でのノウハウを活かし、EC支援・メディア開発支援を行うため、2019年3月に新会社として設立。単にツールやシステムの提供をするだけではなく、コンサルティング業務を通し、事業内容や規模、状況に応じてカスタマイズしたサービスをご提案しています。

■会社名:ECデータバンク株式会社

■代表者:島野 和幸

■資本金:300万円

■設立:2019年3月1日

■所在地:〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL:04-7167-3015 （代表） FAX:04-7167-3017

■URL:https://ecdb.co.jp/

■ショップ運営自動化システム:EC-UP https://ec-up.jp/

■Email:info@ecdb.jp

■事業内容

ネットショップ運営の自動化・効率化サービスの提供 、賑わい演出・ひとけシステムの提供

https://prtimes.jp/a/?f=d55386-40-a2cb5fa12f281ef32cfa49520d8d30d0.pdf