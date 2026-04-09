トップページ・コンテンツページの自動更新が、全プランで無料利用OK！楽天市場ショップ向けWebサービス「EC-UP」が機能を大幅開放。追加料金なしで、より多くのショップの売上アップを支援します。
ネットショップの自動運営化サービスを提供するECデータバンク株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役：島野和幸）は、自社サービスである「EC-UP」の利用者向けに、トップページおよびコンテンツページの自動更新機能を2026年4月1日（水）よりフリープランを含む全プランへ無料で開放しました。
EC-UPは「運営スタッフの手間は増やさない。ショップの売上をアップさせる。」をコンセプトにした、楽天市場ショップ向けのWebサービスです。様々な情報を商品ページ（楽天市場アプリ含む）に自動表示することで、ショップの売上アップ・スタッフの作業負担軽減に貢献しています。
今回、これまでゴールドプラン以上または月額3,000円の有料オプションとして提供していたトップページ・コンテンツページの自動更新機能を、フリープランを含む全プランへ無料で開放しました。
楽天市場では、コンテンツページを積極的に活用しているショップと、まだ1ページも作成していないショップとの間で、大きな意識の差が生まれています。
アクセスを集めるページを増やすことは売上向上にもつながります。
より多くのショップさまにご活用いただくことを目的として、今回の開放を決定いたしました。
ご利用条件
EC-UPをご利用中のすべてのプランのショップさま
プランによってご利用いただける機能の範囲が異なります。
詳細は下記ページをご確認ください。
https://ec-up.jp/price/
EC-UP 公式Webサイト
https://ec-up.jp/
新規お申し込み
https://ec-up.app/#/sign_up
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サービス概要
■サービス名 EC-UP （https://ec-up.jp/）
■自動表示できる項目
▼商品ページ
1.類似商品・関連商品の自動表示
2.同時購入商品の自動表示
3.ラクイチアピール
4.商品レビュー
5.パンくずリストの表示
6.お気に入り
7.新着商品の自動表示
8.再販商品の自動表示
9.更新日を自動表示
▼コンテンツページ・トップページ
1.カテゴリランキングの自動表示
2.新着商品の自動表示
3.再販商品の自動表示
■料金
初期費：無料（プラチナプラン除く）、30日間の無料トライアルあり
・シルバープラン：月額9,800円（税込）
・ゴールドプラン：月額19,800円（税込）
・プラチナプラン：月額50,000円（税込）
ECデータバンク株式会社 概要
ECショップを多店舗運営する「まくら株式会社」で培われてきたインターネット業界でのノウハウを活かし、EC支援・メディア開発支援を行うため、2019年3月に新会社として設立。単にツールやシステムの提供をするだけではなく、コンサルティング業務を通し、事業内容や規模、状況に応じてカスタマイズしたサービスをご提案しています。
■会社名:ECデータバンク株式会社
■代表者:島野 和幸
■資本金:300万円
■設立:2019年3月1日
■所在地:〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F
■TEL:04-7167-3015 （代表） FAX:04-7167-3017
■URL:https://ecdb.co.jp/
■ショップ運営自動化システム:EC-UP https://ec-up.jp/
■Email:info@ecdb.jp
■事業内容
ネットショップ運営の自動化・効率化サービスの提供 、賑わい演出・ひとけシステムの提供
https://prtimes.jp/a/?f=d55386-40-a2cb5fa12f281ef32cfa49520d8d30d0.pdf