米沢商工会議所会員向け「大腸がん啓発月間連動・がんセミナー」を開催

株式会社サリバテック

株式会社サリバテック（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：砂村眞琴、以下「サリバテック」）は、アクサ生命保険株式会社、医療法人舟山病院、米沢商工会議所と2026年3月30日（月）、米沢商工会議所にて「自分と家族を守る新習慣」をテーマとした大腸がん啓発月間連動セミナーを開催いたしました 。

本セミナーは、働く世代の健康支援を目的に、一人ひとりががんに対する正しい知識を持ち、健やかな毎日を送ることを目指して企画されたものです 。当日は、米沢商工会議所の会員およびその家族を対象に、多角的な情報提供を行いました 。

セミナー開催の背景と目的

がんは「早く見つければ怖くない」と言われる一方、依然として多くの働き盛りの世代に影響を与えています 。本セミナーでは、地域医療を支える舟山病院と、先端検査技術を持つサリバテック、そして健康経営を推進するアクサ生命と米沢商工会議所が連携し、がんの「早期発見の重要性」を正しく伝えることを目的としています 。

セミナー内容

- 「健康とがんの基礎知識」講師：医療法人 舟山病院 院長 舟山哲 先生内容：がんに関する正しい基礎知識と、早期発見がいかに重要であるかについて、専門的な立場から講演されました 。- だ液で行うがんリスク検査『サリバチェッカー』とは講師：株式会社サリバテック 飯島内容：がんを「早期に、簡単に」発見するための最新手法として、だ液を用いたリスク検査について紹介しました 。- 米沢商工会議所会員への健康支援案内アクサ生命より、地域企業の健康増進に向けた具体的な支援策や会員限定情報が共有されました 。開催概要

日時：2026年3月30日(月) 16:30~

会場：米沢商工会議所 3F 会議室

主催：アクサ生命保険株式会社 山形支社 米沢営業所

共催：医療法人舟山病院、米沢商工会議所、株式会社サリバテック

セミナー後の反響：専門医の解説と「手軽な検査」への高い関心

セミナー終了後、参加された企業経営者や担当者からは、本取り組みを高く評価する声が寄せられました。

特に、地域医療を支える舟山病院・舟山院長による講演は、「期待していた以上に分かりやすく、がんに対する認識が変わった」「非常に勉強になった」と、専門的な知識が平易に伝えられたことで、参加者の深い理解と納得を得ることができました。

また、紹介されただ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」についても、「導入に向けて、今度商工会議所に相談してみたい」という具体的な相談意欲を示す声が上がっています。これは、本セミナーが単なる啓発活動に留まらず、地域企業の健康経営における「具体的な次の一歩」を後押しする、有意義な機会となりました。

だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」

「サリバチェッカー」は、だ液中の代謝物を分析し、AIで解析することでがん罹患リスクを評価する検査です。男性は膵がん・肺がん・胃がん・大腸がん・口腔がんの5種、女性はこれに乳がんを加えた6種のがんリスクを一度の検査で評価できます。慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発されました。これまでに累計11万人以上にご利用いただいています。

サリバテックのミッション

スクリーニング検査事業により、疾病の早期発見と早期介入に寄与する

セルフケアと医療との橋渡し役として、人々の「いのち」と「からだ」を守る仕組みを社会に提案する

アカデミアと協調し、継続的な技術開発と臨床研究を進め、成果をいち早く社会に還元する

【サリバテック概要】

会社名：株式会社サリバテック

代表者名：代表取締役 砂村眞琴

事業内容

・だ液によるがんリスク検査事業

・新規リスク検査開発事業

・研究検査受託事業

コーポレートサイト: https://salivatech.co.jp/

サービスサイト: https://sc.salivatech.co.jp/

<お問い合わせ先>

株式会社サリバテック

E-mail：info@salivatech.co.jp