感染対策のプロが「手指衛生アンバサダー」を一般公募。5月5日は「世界手指衛生の日」

株式会社モレーンコーポレーション

感染対策に特化したコンサルティング・製品紹介を行う株式会社モレーンコーポレーション(東京都中野区、代表取締役：草場恒樹、以下「モレーン」)は、WHO（世界保健機関）が提唱する5月5日の「世界手指衛生の日」に合わせ、正しい手指衛生の普及を目的とした「モレーン手指衛生アンバサダー 2026」の一般公募を開始いたします。本プロジェクトでは、感染対策のスペシャリストとして知られる感染管理認定/特定看護師の「しんじ＠感染症ナースマン」さん（以下しんじさん）とコラボレーションし、3ヶ月にわたり、プロの視点と一般家庭・施設現場を繋ぐ新しい啓蒙活動を展開します。

モレーンのinstagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/moraine_corporation/)

しんじさんのInstagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/kansen_nursing/)

■ 今だからこそ「正しい手洗いを」

コロナ禍を経て、私たちの衛生意識は大きく向上しました。しかし、ゴールデンウィークなど人混みへ出かける機会が増えるこれからの季節、改めて「正しい手洗い」の大切さが注目されています。

コロナ禍で定着した手洗いの方法ですが、実は、指先や指の間といった「洗い残しやすい場所」があることや、手荒れによる小さな傷に汚れが入り込み、洗いづらくなってしまいます。

そこでモレーンは、医療の現場で信頼されている製品を、ご家庭や施設などの暮らしの場で実際に体験していただくプロジェクトを始動します。

手洗いの「質」を可視化し、プロの知恵を共有していくことで、誰もが自分や大切な人を守れる「正しい手洗い」を、新しい当たり前にしていくことを目指します。

■ 「モレーン手指衛生アンバサダー 2026」の概要

公募により選出されたアンバサダーには、5月から7月までの3ヶ月間、月替わりで提供されるモレーンのプロ仕様製品をご活用いただき、実際に使用した感想や変化をSNSを通じて発信していただきます。

■ スペシャリスト「しんじ＠感染症ナースマン」さんとのコラボレーション

【3ヶ月間のプログラム内容】- 5月：『肌を守りながら洗うハンドソープ』（ジェントルクレンザー：手荒れを防ぐバリア洗浄）- 6月：『手洗いの正しい手技を可視化する』（デジコーチ：洗い残し判定ツールによる技術向上）- 7月：『バリア機能を重視したハンドケア』（プロケア：健康な手肌の維持と定着）ジェントルクレンザーデジコーチプロケア

感染対策の知識を分かりやすく発信する「しんじさん」(https://www.instagram.com/kansen_nursing/)をプロジェクトのアドバイザーに迎え、アンバサダーへの技術指導や、SNSでの共同啓蒙活動を行います。専門知識と実体験を掛け合わせることで、より信頼性の高い情報を発信します。

＜しんじさんからのコメント＞

ご家庭や施設等で「忙しさ」と「手荒れ」は遵守率を下げる大きな壁ですよね。このプロジェクトは、そんな「正論だけど難しい」手指衛生を、プロの知恵とデジタルの力で「楽しく続けたくなる習慣」へアップデートする絶好のチャンスです。ぜひアンバサダーに応募して、自分や大切な人を守る手指衛生をマスターしましょう！

応募は4月9日から！Instagramのモレーン公式アカウント(https://www.instagram.com/moraine_corporation/)をフォローして、DMであなたの熱い思いを届けてください。

■ アンバサダー募集要項

応募期間

2026年4月9日（木）～4月17日（金）

応募方法

1. Instagramでモレーンコーポレーションの公式アカウントをフォロー

2. プレゼント企画に関する投稿に「いいね！」を押す

3. コメント欄に「意気込み」「得たい効果」などを記入してください

※応募される方は、ご自身のアカウントが公開状態で、DMが受け取れる設定にしてください。

応募条件

アンバサダーの皆様には、3ヶ月間、製品をご使用いただきます。その中で感じた使い心地や感想を、月に1回以上、ご自身のInstagram（フィードまたはリール）で発信をお願いしております。 プロの知見とあなたのリアルな声を掛け合わせ、新しい手洗い習慣を一緒に広めていきましょう。

＊注意事項＊

・当選者の方からお預かりした個人情報は本企画の製品発送にのみ利用し、利用後は速やかに廃棄します。

・当選の発表から期日までにご連絡のない場合は当選を取消とさせていただきます。

・ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

・当選商品の返品・交換・当選権利の譲渡はできません。

・コメントの投稿等にかかるインターネット通信料等の費用は、応募者ご本人が負担するものといたします。

・選考方法、応募受付の確認、当選・落選についてのご質問、お問い合わせは受け付けていません。

■ ただのキャンペーンで終わらないために

アンバサダー期間終了後、3ヶ月間の活動で得られたリアルな声や、手洗いのビフォーアフターを「みんなの知恵」として公開する予定です。「プロの知見」と「現場の実感」を一つにして、誰もが迷わずに、大切な人を守り続けられる社会を、アンバサダーの皆さんと共に作っていきたいと考えています。

株式会社モレーンコーポレーションについて

株式会社モレーンコーポレーションは感染対策に特化したコンサルティング・製品紹介を行う会社です。

1993年、国内ではまだ認知の低かった「院内感染」から人々を守りたいという想いで設立しました。以来、現場の声に寄り添い、感染が起こりうるあらゆるシーンに対して幅広い感染対策製品の紹介と運用サポートを行っています。

全国の感染症指定医療機関の7割を超える施設との取引実績を持ちます。



代表取締役：草場 恒樹 所在地：東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F

設立：1993年 ホームページ：https://www.moraine.co.jp/



【本件に関する取材のお問い合わせ先】

株式会社モレーンコーポレーション 広報グループ 松下紘子

携帯：080-7096-0280 （松下直通）

e-mail：pr@moraine.co.jp