神戸市のディープテックスタートアップを創出する「KERNEL KOBE」始動。技術シーズの発掘から創業・成長まで支援し、事業化を加速。

株式会社ディープコア

株式会社ディープコア（以下「DEEPCORE」）は、神戸市が実施する「令和8年度 神戸市分野特化型インキュベーション事業補助金」において、「ディープテックスタートアップ創出コース」の補助事業者として採択されました。

本事業を通じて、DEEPCOREはインキュベーション拠点「KERNEL KOBE」を始動し、神戸市におけるディープテックスタートアップの創出を推進します。東京・本郷で8年間培ってきたAI領域の起業家・エンジニア・研究者を支援するインキュベーションの知見と、ヘルスケア・バイオ領域の産業や研究機関が集積する神戸市の強みを掛け合わせ、技術シーズの事業化を加速させます。

ディープテックスタートアップの創出には、技術と事業をつなぐ構造的な課題が存在します。

有望な技術を持つ研究者であっても、プロダクト開発・顧客開拓・資金調達を一人で担うことのハードルは高く、初期段階で適切なチームを形成できるかどうかが、PoCの突破と事業推進の鍵となります。

その一方で、研究・技術は全国の大学・研究機関に広く分散し、経営人材は大都市圏に偏在しており、両者が出会う機会は限られています。

さらにディープテック領域は事業化までの期間が長く、創業後も継続的なメンタリングや段階的な資金調達など、長期にわたる支援環境が不可欠です。こうした背景から、日本のディープテックエコシステムには、チーム形成から資金調達支援まで一体的に支援する包括的な拠点が求められています。

約140社の投資実績を持つDEEPCOREは、2018年にAI領域の起業家・エンジニアを支援するインキュベーション拠点「KERNEL HONGO」を立ち上げ、これまでに約800人が参加するコミュニティを形成してきました。また、2025年にはNEDO「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM）」にも採択されるなど、研究・技術と経営人材の接続を軸とした起業支援の実績を重ねています。

本事業では、これらの知見と実績をもとに、「KERNEL KOBE」を通じて神戸市における技術シーズと経営人材の接点を創出し、創業前後を通じた一貫した支援を行うことで、ディープテックスタートアップの創出を加速させます。

◼️KERNEL KOBEの実施予定プログラムについて

1.技術シーズ発掘・壁打ち支援プログラム

大学・研究機関の技術シーズ保有者を対象に、事業アイデア段階からの壁打ち支援や市場・ニーズの検証を実施します。

2.創業チーム形成プログラム

実装力のあるエンジニアや事業開発人材など、創業時に不可欠な人材のマッチングから組織づくりまで、一貫して支援します。

3.コミュニティイベント・ネットワーキング

ミートアップや勉強会、技術ワークショップを定期的に開催し、起業家・エンジニア・研究者・投資家・企業が継続的に交わる機会を創出し、コミュニティの形成と活性化を促進します。

◼️「神戸市分野特化型インキュベーション事業」について

神戸市では、まちの持続的な成長を実現するために、スタートアップの集積・定着及び地元企業との協業等を通じて次々とイノベーションが生まれるスタートアップ・エコシステムの形成に取り組んでいます。

神戸市内でのスタートアップ創出や育成を促進するため、市内に活動拠点を設け、市内活動拠点を軸として分野特化型のインキュベーション事業（※）を継続的に実施し、市内での起業、本社登記を行うスタートアップを生み出す事業者に対して、事業実施に係る経費の一部を最長3年間支援します。

＜ディープテックスタートアップ創出コースについて＞

大学や研究機関等で生まれた先端技術や高度な知見を基盤とする起業家に対して、事業化に向けた支援を行い、革新的な技術で産業構造の変革や新市場の創出を目指すディープテックスタートアップを創出することを重点テーマとして掲げる事業者を募集します。

▼令和8年度 神戸市分野特化型インキュベーション事業補助金【事業者の決定】

https://www.city.kobe.lg.jp/a14333/incubationsubsidy_r8recruit.html

※本事業においては、「インキュベーション事業」を「起業や成長を望む人材・スタートアップを1.全国から集め、2.拠点（神戸）で育て、3.市場に送り出す事業」と定義

◼️DEEPCOREについて

DEEPCOREは、技術で世界を変える志を持つ起業家を支援する、AIおよび先進的技術分野のスタートアップに特化したベンチャーキャピタルです。プレシード～アーリーステージのヘルスケア、製造、物流などあらゆる業界・産業に投資を行っています。

投資活動に加え、起業家の支援にも注力しており、AI領域の起業家・エンジニアを支援するインキュベーション拠点「KERNEL（カーネル）」を運営しています。さらに、スタートアップの採用支援をおこなう「LINKS by KERNEL」、人・組織の壁を突破する実践プログラム「SYNCLE」、技術シーズと経営人材のマッチング事業などを展開し、スタートアップの成長と事業創出を支援しています。

◼️DEEPCORE公式SNS

note：https://note.com/deepcore_kernel

X：https://x.com/DEEPCORE_Inc

Facebook：https://www.facebook.com/DEEPCOREinc/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ディープコア

代表取締役：仁木 勝雅

本社 ：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 3F, 4F

URL ：https://deepcore.jp