キリフダ、ブロックチェーンEXPO 2026春で10のプロトタイプを展示・出展

キリフダ株式会社

キリフダ株式会社（本社: 東京都中央区、代表取締役社長: 赤川英之、以下「キリフダ」）は、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ブロックチェーンEXPO 2026春」に出展いたします。ブースでは、金融、エネルギー、エンタメ、不動産、DXの5業種を対象とした10種のプロトタイプを展示し、来場者がその場で体験できる環境を提供します。

現在のブロックチェーン領域の市場環境

ブロックチェーン上の金融インフラは、急速に実用段階へ移行しています。ステーブルコインの発行残高は2026年4月時点で約3,200億ドル（約47兆円）に達し、2025年の1年間だけで49%成長しました。年間決済総額は33兆ドルを超え、もはや投機的な暗号資産市場の一部ではなく、グローバルな決済インフラとしての地位を確立しつつあります。

金融アセットのオンチェーン化も加速しています。米国債・社債・株式などのRWA（現実資産のトークン化）市場は約264億ドルに拡大し、前年比で約4倍の成長を記録しました。BlackRockはトークン化国債ファンド「BUIDL」を通じて約29億ドルの資産をオンチェーンに展開し、DTCCも米国債のトークン化プロジェクトを発表するなど、伝統金融の最大手が本格的に参入しています。

こうした金融領域の動きを受け、エネルギー、不動産、エンタメといった非金融領域の企業も、ブロックチェーンを自社事業に取り込む動きを見せ始めています。

一方で、「自社事業にどう適用すればよいのか」「概念実証から本番運用への移行が困難」といった課題を抱える企業は依然として多い状況です。キリフダは、これまでに100社を超える企業・自治体のブロックチェーン導入を支援してきた実績を持ち、業種ごとの課題に即した具体的な活用提案を強みとしています。

ブロックチェーンの活用ケースを体験できるデモを用意

キリフダは、これまでに100社を超える企業・自治体のブロックチェーン導入を支援してきた実績を持ち、業種ごとの課題に即した具体的な活用提案を強みとしています。当日のキリフダの展示ブースでは、5つの業種領域ごとにブロックチェーン活用のプロトタイプを展示し、来場者は実際にデモ環境に触れて体験することができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100604/table/84_1_0193b0bd14de99b82f1374d3df6ab5a3.jpg?v=202604091051 ]

当日の主な展示プロトタイプ（10種）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100604/table/84_2_6e97798ff61a37e30ae2fd1baea6150b.jpg?v=202604091051 ]

※展示内容は一部変更となる場合があります。

NFTを活用したマーケティング手法をセミナーで紹介

また、同会期中に開催される「Blockchain Case Studies」セミナーにも登壇します。株式会社NTTカードソリューションとの共同登壇により、電子マネーギフトとNFTを掛け合わせたデジタルマーケティングの新手法を紹介します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100604/table/84_3_6686c50c98d945df1dcbb8f5d531133e.jpg?v=202604091051 ]

会社概要

キリフダ株式会社は「すべての価値がトラストレスに行き交う世界をつくる」をビジョンに掲げ、ブロックチェーンの社会実装を支える総合コンサルティングファームとして事業を展開しています。また、金銭債権マーケットプレイス「おカネのこづち」の運営を通じ、ブロックチェーン技術を活用した金融サービスの実装にも取り組んでいます。国内外の企業・官公庁に対し、データドリブンな戦略策定からシステム開発までをワンストップで提供。金融、エネルギー、エンタメ・IP、不動産、マーケティング、DXなど、幅広い領域で顧客の成長を加速しています。

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

会社名: キリフダ株式会社

代表者: 赤川 英之

設立: 2022年3月14日

事業内容: ブロックチェーンを活用した経営戦略・事業開発に関するコンサルティング、システム開発および保守運用、ソーシャルファクタリング事業

資本金: 8252万5902円

公式サイト: https://kirifuda.io/

本件に関するお問い合わせ先

キリフダ株式会社 広報担当 山口

contact@kirifuda.io