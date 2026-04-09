日本美容業界の経営文化を更に発展させ後世に伝えていく--業界トップ7名が経営ノウハウを共有するコミュニティ新体制

株式会社Eye Universe

株式会社Eyeuniverseが運営する一般社団法人デジタルサロン協会（所在地：東京都千代田区、以下「当社」）は、協会内の部会「経営文化会」に新たな常任理事として7名を迎え入れたことをお知らせいたします。

日々の施術をこなしながら、採用・育成・経営改革まで一人で担うサロンオーナーは少なくありません。「隣のサロンはどうやって組織をまわしているのか」「自分の経営判断が正しいのか、誰かに聞きたい」--そんな孤独な経営の悩みを、業界のトップ経営者たちと共に解決していく場として、当社の経営文化会は機能しています。会員向け福利厚生の新たな追加を機に、今回さらに7名の常任理事が加わり、その体制が一層強化されました。

■ 経営文化会

経営文化会は、デジタルサロン協会内の部会のひとつであり、美容業界をリードするサロン経営者が集う経営特化コミュニティです。単なる交流にとどまらず、経営ノウハウの共有・次世代育成・業界全体のDX推進を担う実践の場として機能しています。

今回新たに加わった7名の常任理事は、複数店舗を展開する実力派経営者たちです。グループ計20店舗以上を展開する上原潤一郎氏（Magico）、15店舗を擁するGARDENグループ代表の河野悌己氏をはじめ、各自が培ってきた経営哲学・組織づくりの知見を会員と共有していきます。

【Before / After】

Before：

経営の悩みを一人で抱え、同業者との深い情報共有の場が限られていた

After：

業界トップ7名の常任理事が加わり、リアルな経営ノウハウを学び合えるコミュニティが完成

■ 新加入 経営文化会

常任理事上原 潤一郎

株式会社マジコ 代表取締役

2006年、東京・下北沢に「Magico（マジコ）」を創業。コンセプト型サロンや飲食・古着屋などを融合したエンターテイメント型ドミナント経営でグループ20店舗以上を展開。

常任理事河野 悌己

株式会社GARDEN グループ代表

200坪の大型ヘアサロン「GARDEN」をはじめ15店舗を展開。2014年よりNY・日本を拠点に、ヘアショー・撮影・サロンプロデュースなど多岐にわたり活躍。

常任理事網野 一廣

アピッシュHD 代表取締役

坂巻哲也氏と共に美容室アピッシュを設立。独自のカット技術とパーマ理論でトレンドを発信し、カリスマパーマ部門5年連続受賞。現在はアピッシュHD代表として、EC・アカデミー事業を含む都内11サロンを展開。

常任理事佐久間 正之

FIVESTAR Group 代表取締役

慶應義塾大学大学院MBA修了。リクルート（HOT PEPPER Beauty）を経て、2013年株式会社ファイブスター設立。美容師の労務環境改善と社会的地位向上を目指し、業界変革に挑み続けている。

常任理事小倉 太郎

Un ami

neutral・GARDEN での経験を経て、現在はUn amiを牽引する存在として多くの支持を集めている。 技術と組織づくり、若手育成にも情熱を注ぐ美容業界のリーダー。

常任理事若林 紀元

株式会社FILMS代表取締役

2017年9月の創業から現在はグループ16店舗を展開。業界トップの人材育成・人材輩出サロンを目指し、成長を続けている。

常任理事小玉 重太

H.company代表

「頑張る人に、お金と時間を」を掲げ、美容師が長く幸せに働ける組織づくりを実践する経営者。成果を正当に還元する仕組みで、業界の働き方改革を牽引している。

■ EyeUniverseが運営するデジタルサロン協会の実績

当社はこれまでに、美容業界とIT業界の懸け橋となるべく「デジテックサミット」を累計46回開催（2026年2月末時点）。イベント総動員数は2万名以上に達し、月平均2.5回のペースで全国各地および海外にて実施してまいりました。

大手メーカー等10社以上のアンバサダー企業とも連携し、美容業界のデジタル変革を推進しています。

■ 今後の展望

経営文化会への7名の新加入を機に、当社は「経営者が学び、つながり、業界全体を引き上げる」という好循環をさらに加速させてまいります。AI時代において誰も置いていかない--そのビジョンのもと、デジタルと経営の両輪で日本の美容文化を未来へ、世界へと届けていきます。

■ 次回のイベント

【特別開催】デジテックサミット in東京

日 程：2026年5月11日（月）

時 間：11：00～13：30

登壇者：AMA 間嶋崇裕 氏

Eye Universe 森越道大 氏

場 所：フジシン曙橋スタジオ

参加費：無料

内 容：イベント&美容師×企業🔁交流会

お申込リンク：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFO7pe_AOtSnDnv1mJBdNwjwpPPejawDL85CbOUAcxt5GbQQ/viewform

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://www.digital-salon.com/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/