在宅時間の“座り疲れ”を軽減。座面高を変えられるハイバックソファ、HIAシリーズ第3弾を発売

株式会社ジェネレーションパス

ECショップ「リコメン堂」を運営する株式会社ジェネレーションパス（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明）は、座面高を調整できるハイバックソファを発売いたします。

近年、在宅時間の増加やライフスタイルの多様化により、「長時間座っても疲れにくい」「立ち座りがしやすい」といった機能性と、インテリアに馴染むデザイン性の両立が求められています。

本製品は、「自分らしくくつろげる空間」を提案するHIAシリーズの第3弾として開発されました。

在宅ワークや長時間のくつろぎ時間を過ごす方に向けて、座面の高さを調整できる継ぎ脚仕様と、頭まで支えるハイバック構造を採用。さらにポケットコイルによる体圧分散により、“座る”だけでなく“過ごす”ためのソファとして、快適なくつろぎ時間を提案します。

暮らしに合わせて高さが変わる、ずっと座っていたくなる一台。

HIAシリーズについて

HIAシリーズは、「自分らしく落ち着ける空間」をテーマに展開するインテリアシリーズです。

「hia」とはハワイ語で「喜び」や「願い」を意味する言葉であり、日々の暮らしの中に安心や心地よさをもたらす存在でありたいという想いから生まれました。

これまでにコンパクトチェアや高座椅子などを展開しており、本製品はその第3弾として位置づけられます。今後も、暮らしの中で自然と居場所になるインテリアを提案してまいります。

商品の特長- 座面高を調整できる継ぎ脚タイプ継ぎ脚により座面の高さを簡単に調整可能。ローソファとして床に近いリラックススタイルでも、立ち座りしやすい高さでも使用でき、住環境やライフスタイルに柔軟に対応します。- 頭まで支えるハイバック設計背中から頭までしっかり支えるハイバック構造により、首や肩への負担を軽減。深く身体を預けられることで、長時間でも快適に過ごせます。- ポケットコイルによる体圧分散座面内部には78個のポケットコイルを搭載。体の凹凸に合わせて独立して沈み込むことで体圧を分散し、自然なフィット感を実現します。- 長時間でも疲れにくい設計適度な弾力と安定感を兼ね備えたクッション構造により、くつろぎ時間はもちろん、在宅ワークなど長時間使用にも対応します。- お部屋に馴染むもこもこデザインやわらかな印象のもこもこデザインを採用。シンプルながら存在感があり、ナチュラルテイストのインテリアにも自然と調和します。- インテリアに馴染む4色展開ストーングレー、サンドベージュ、ナチュラル、ミストローズの4色をラインナップ。空間に溶け込みながらアクセントにもなるカラー展開です。■商品概要

●商品名：HIA 座面高が調整できるハイバックソファ

●サイズ：(約)幅119～163×奥行69～99×高さ66～97cm 仕様：

背もたれ部 / 7段階リクライニング

肘部 / 6段階リクライニング

頭部 / 14段階リクライニング

座面内部 / ポケットコイル（78個）

●カラー：ストーングレー、サンドベージュ、ナチュラル、ミストローズ

●販売チャネル：ECショップ「リコメン堂」（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon 等）

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)