スペースデータ、統合プラットフォーム「PROVIDENCE」の公式サイトを開設。惑星規模デジタルツイン×フィジカルAIで、物理世界の課題解決を加速

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下スペースデータ）は、フィジカルAIとロボティクス技術を核とした統合プラットフォーム「PROVIDENCE（プロビデンス）」の公式サイトを、このたび開設しました。本サイトでは、「PROVIDENCE」のコンセプトや技術的特徴、多様な活用イメージを体系的に発信し、実装を検討する官民組織および国内外の技術者などとの共創を加速することを目指します。

「PROVIDENCE」 公式サイト：https://providence.spacedata.jp/

公式サイト開設の背景

AIやロボティクス、シミュレーション技術の急速な進化を背景に、物理世界を直接対象とするフィジカルAIの期待が産業界・公共分野を問わず高まっています。しかしその一方で、これらの先端技術を現場レベルで有機的に統合し、検証から実運用へとシームレスにつなげる基盤の構築は、多くの組織にとっていまだ大きな課題となっているのが現状です。

スペースデータはこの課題に正面から向き合い、フィジカルAIとロボティクス技術を中核に据えた惑星規模のデジタルツイン統合プラットフォーム「PROVIDENCE」の開発・運営を進めてきました。今回の公式サイト開設は、コンセプトや技術的特徴、多様な活用イメージをより広く・分かりやすく発信することで、社内外のパートナーとの共創をさらに加速させることを目的としています。

「PROVIDENCE」の概要

「PROVIDENCE」は、フィジカルAIおよびロボティクス技術を活用し、地球から宇宙空間に至るまでを単一の三次元空間として再現する「惑星規模のデジタルツイン」を構築する統合プラットフォームです。リアルタイムのデータ処理と高度なシミュレーション機能を組み合わせることで、物理世界とデジタル世界の間に双方向かつシームレスな接続を実現します。

「PROVIDENCE」の技術的特徴

「PROVIDENCE」の技術設計の核心は、その高い拡張性にあります。多様な技術要素を独立したモジュールとして体系化することで、各ユースケースの要件に応じた最適な組み合わせを迅速に構成・展開することが可能です。

1. フィジカルAI / ロボティクスとの連携

ロボット・ドローン・自動運転車など、自動・手動双方の制御に対応した多様なシステムを、高精度なデジタルツイン空間と緊密に連携させます。仮想空間上での運用シミュレーションや強化学習を通じて、実装前の十分な検証と制御アルゴリズムの継続的な改善を、安全かつ効率的に実現できる開発・検証環境を提供します。

2. 惑星スケールの高精度デジタルツイン

地表から宇宙空間に至るあらゆる領域を、単一の統一された三次元空間として精緻に再現します。最先端のAI技術とフォトグラメトリー（写真測量）を組み合わせることで、高精度なデジタルツインモデルの自動生成を実現。惑星規模のスケールでありながら、詳細なシミュレーションに耐えうる精度を両立しています。

3. 他システムとのインターオペラビリティ

既存システムが保有するデータをデジタルツイン空間内にシームレスに取り込み、地理空間分析や高度なシミュレーションを担う外部モジュールともAPIレベルで柔軟に連携します。「PROVIDENCE」は既存のエコシステムを置き換えるのではなく、その中に自然に溶け込み、新たな価値を付加する構成要素として機能することを設計思想の中心に据えています。

ユースケースドリブンな設計

「PROVIDENCE」は、特定の技術スタックを押し付けるのではなく、個々のユースケースを起点として必要な機能を選択・組み合わせる「ユースケースドリブン」な設計を基本思想としています。公式サイトでは、プラットフォームの全体像とあわせて、具体的なユースケースに基づいた活用事例や導入イメージも順次公開・拡充してまいります。

こうした設計思想を技術の観点から具体的に示すため、公式サイトではすでにTECH BLOGを開設し、コンテンツの発信を開始しています。デジタルツイン・フィジカルAI・ロボティクス・防災・防衛・産業・宇宙にわたる多様なドメインを横断するテーマで技術情報を継続的に発信しており、NVIDIA Isaac Simを活用したロボティクスとデジタルツインの連携検証や、各技術モジュールが実際のユースケースにどう機能するかを紹介しています。

今後の展望

TECH BLOG :https://providence.spacedata.jp/techblogs

スペースデータは、「PROVIDENCE」を通じて、フィジカルAI時代に不可欠な「検証→実装→運用」のサイクルを、より短く・より確実に回せる基盤づくりに注力します。官民を問わず多様なパートナーとの連携を深めながら、技術要素の継続的な拡張と実装事例の積み上げを進め、物理世界の課題解決に直接貢献できる形での社会実装を着実に加速してまいります。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact