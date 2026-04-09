Acalie、「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」に出展、ラストワンマイルの“現在・実用・未来”を一挙提示

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、2026年4月10日（金）～12日（日）に開催される「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」に出展いたします。



本出展では、「すべての人にラストワンマイルの移動手段を届ける」というコンセプトのもと、個人向け・法人向け・次世代コンセプトまで、幅広い電動モビリティを一挙に展示。

ラストワンマイルの“現在・実用・未来”を包括的に提示する展示構成としています。

さらに、海外大手電動モビリティメーカーXDAOとの共同開発による日本仕様モデル「※CHANGE（チェンジ）」を、日本市場で初めて公開いたします。

※プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000140298.html

出展コンセプト

Acalieは本展示において、



・日常の移動を豊かにする個人向けモビリティ

・ビジネスを支える法人向けモデル

・未来の移動を提案するコンセプトモデル



を一堂に集約。

単なる製品展示にとどまらず、

ラストワンマイル領域における現在・実用・未来を一体で体感できる場を提供します。

展示内容

個人向けモビリティ（現在）

COSWHEEL MIRAI G（特定小型原付） / GS（一般原付）

スタイリッシュなデザインと走行性能を兼ね備えた電動モビリティ。

日常の移動をより自由で楽しいものへと進化させます。

次世代都市モビリティ（拡張）

ROBOOTER J＋VISION

スマートな操作性と先進的なデザインを融合した次世代型歩行領域スクーター。

高齢化社会における新しい移動体験を提案します。

法人・業務向けモビリティ（実用）

EVEREST XING CITY

業務用途に最適化された電動モビリティ。

高い実用性と安定した走行性能により、デリバリーなどのビジネスシーンで活躍します。

日本初公開モデル（革新）

XDAO CHANGE（Acalie共同開発モデル）

海外大手電動モビリティメーカーXDAOとAcalieの共同開発により、日本市場に最適化された電動原付モデルを初公開。

次世代ブレードバッテリーを採用し、安全性・実用性・デザイン性を高次元で実現。

電動モビリティの安全基準を引き上げる新モデル。

コンセプトモデル（未来）

三輪モビリティe3（コンセプトモデル）

三輪構造による高い安定性を実現した次世代モビリティのコンセプトモデル。新たな可能性を提示し、未来の都市移動の在り方を提案します。

見どころ

Acalieのモビリティ戦略を一度に体感できる展示構成

- XDAO日本仕様モデルの初公開- 法人向けデリバリーモビリティの実用提案- 三輪コンセプトモデルによる未来提案- 個人向け高デザインモビリティの展示イベント概要

イベント名：第5回名古屋モーターサイクルショー2026

日時：2026年4月10日（金）～12日（日）

*10日（金）10：00～17：00、11日（土）、12日（日）9：00～17：00

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目）

Acalieブース：B60

URL：https://motorcycle-show.jp/

担当者コメント

[モビリティ事業部／セールスマネージャー神田]

Acalieは本展示を通じて、単なる製品紹介にとどまらず、

ラストワンマイル領域における多様なニーズに応えるとともに、

日本における電動モビリティの新たなスタンダードを提示してまいります。

本展示を通じて、Acalieのモビリティ戦略をご体感いただけますと幸いです。

株式会社Acalieについて

Acalie（アカリエ）は、Acalie電動モビリティ、Acalie Aiスマートプロダクト、Acalieスポーツ、三つの分野で次世代型製品を展開する企業です。

【モビリティブランド】：ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」

【スマートプロダクトブランド】：スマートグラス「Even Realities」、スマートリング「RingConn」、AI議事録イヤホン「Zenchord」

【スポーツブランド】：急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」

「日本に彩りと豊かさを」のコンセプトのもと、世界中の、最先端の次世代型製品を通して、新しい体験価値をお届けします。

会社概要

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

・法人 / 販売店様サポート

https://ali-jp.com/customer/

・個人ユーザー様サポート

https://ali-jp.com/support/