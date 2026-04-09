デジタル郵便サービス「SmartPOST」が東京都トライアル発注認定制度に認定

xID Inc.

マイナンバーカード・デジタルIDを活用した自治体支援を行うGovtechスタートアップ、xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、CEO：日下 光、以下：当社）が提供するデジタル郵便サービス「SmartPOST（スマートポスト）」は、東京都産業労働局が実施する「令和8年度 東京都トライアル発注認定制度（新事業分野開拓者認定制度）」において、認定商品として認定されたことをお知らせします。

■東京都トライアル発注認定制度について

都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務（サービス）の普及を支援するため、新規性や独自性など東京都が定める基準を満たす新商品等を生産・提供する中小企業者を「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者（新事業分野開拓者）」として認定する（新事業分野開拓者認定制度）とともに、その新商品等の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価する（トライアル発注事業）制度です。

東京都 報道発表資料

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026040803

■SmartPOSTについて

SmartPOSTは、マイナンバーカードを活用し、自治体からの通知を住民本人のスマートフォンに届けるデジタル郵便サービスです。

自治体は、紙の郵送とデジタル通知を用途に応じて使い分けられる「送り分け」機能により、既存の業務フローを大きく変えることなく、段階的なデジタル移行を実現します。

住民はスマートフォン上で通知を受け取れるため、いつでも確認・保管・見返しが可能となり、利便性の向上にもつながります。

サービス詳細：https://xid.inc/smartpost/

１.安心・安全に個人向け通知の送付が可能

本サービスは、マイナンバーカードで本人確認を行った住民のみが利用できる専用の「デジタル郵便受け」に、自治体からの重要な通知を届けます。

メールやSMSで課題となっている、なりすましやフィッシングのリスクを無くし、自治体・住民の双方が安心して通知の送付・閲覧を行えます。

２.約80自治体の導入実績と伴走支援体制

2025年度時点で約80自治体に導入されており、東京都内では足立区で初めて導入されています。申請・届出のオンライン化が進む一方で、紙で残りがちな行政通知の課題を解決し、住民サービスの利便性向上と自治体業務の効率化を実現しています。

また、契約自治体には専任の伴走支援担当がつき、導入から利活用までを継続的にサポートします。

３.自治体ポータルや各種サービスとの柔軟な連携

大阪府ORDENやSENDAIポータルへの通知閲覧機能の組み込みなど、API連携にも対応しています。

さらに、e-TUMOやLoGoフォームとのID連携、公共サービスメッシュとの接続にも対応しており、各自治体の取り組みに応じた柔軟なサービス連携が可能です。

■今後について

今回の認定を機に、東京都との連携のもと、トライアルとして都民の皆さまにご利用いただける形でサービス提供を開始し、利便性向上や住民満足度の向上につなげていきたいと考えています

また、本取り組みで得られた知見をもとに、行政機関・民間企業を問わずSmartPOSTの普及・展開を進めていきます。

デジタル化が進む社会において、郵便・通知業務のDXを通じて業務効率化と利便性向上に貢献し、紙とデジタルを適切に使い分けた新しい通知のあり方の実現を目指します。

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役CEO 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/