コリアーズ、「グローバル キャピタルフロー | 2026年3月」を発刊

コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：谷川雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、世界の商業用不動産投資および資金調達動向を分析した最新レポート 「グローバル キャピタルフロー | 2026年3月」 の和訳版を発刊いたしました。

本レポートでは、2025年通期の投資実績をもとに、地域別・セクター別の投資フロー、クロスボーダー資本の動向、資金調達環境の変化、ならびに2026年に向けたマクロ経済・金融環境の見通しについて、コリアーズ独自の分析と各種データを用いて整理しています。

2025年の世界不動産投資は回復基調、地域間で明確な差

2025年の世界の不動産投資額は前年比8.2％増と回復しました。北米は前年比15.4％増と最も大きな回復を示し、EMEA（欧州・中東・アフリカ）も8.6％増と堅調に推移しました。一方、APAC（アジア太平洋地域）は1.7％増にとどまったものの、日本やオーストラリアを中心に主要市場では投資活動が底堅く、主要市場への投資家の信頼が維持されていることが示されています。

EMEAがクロスボーダー投資先として首位を維持、日本の存在感も高まる

クロスボーダー資本の投資先としては、EMEAが引き続き世界の中心的な受け皿となりました。一方で、日本およびオーストラリアは投資シェアを拡大し、過去5年平均を上回る水準となるなど、グローバルおよび各地域の投資家にとって重要な投資先としての地位を一段と高めています。

セクター別では集合住宅が最大、オフィス投資も回復

直近24ヶ月ベースでは、集合住宅が全投資の約25％を占め、引き続き最大のセクターとなりました。産業用不動産、オフィスがこれに続き、特にオフィスは2025年下半期に大きな回復を見せています。また、商業施設も各地域で回復基調にあり、データセンターは独立したアセットクラスとして存在感を高めています。

資金調達環境は改善、データセンター向け資本が急拡大

2025年の世界の不動産資金調達額は前年比28.9％増と大きく回復し、過去7年間で3番目の高水準となりました。オポチュニスティック型やバリューアッド型といったリスクオン戦略が全体の過半を占める一方、データセンター向け資金調達が急増し、AIやデジタル化を背景とした投資家需要の高まりが顕著となっています。

2026年の見通し：成長は続くが、市場間の選別が進展

2026年に向けて、世界経済は総じてプラス成長が見込まれるものの、地域間・市場間の格差が拡大する見通しです。金融政策や金利動向、地政学的リスクが投資判断に与える影響は引き続き大きく、資本配分の巧拙が投資成果を左右する局面に入ると考えられます。

コリアーズでは、本レポートを通じて、投資家、オーナー、デベロッパーの皆さまが変化するグローバル投資環境の中で、より戦略的な不動産投資判断を行うための示唆を提供してまいります。

「グローバル・キャピタル・フロー 2026年3月」全文は、以下よりご覧いただけます。

レポートダウンロードリンク :https://www.colliers.com/ja-jp/research/global-capital-flows-full-year-2025

コリアーズについて

コリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、事業用不動産サービス、エンジニアリングコンサルティング、投資運用を専門とする、世界有数の大手総合プロフェッショナルサービス会社です。世界 70 か国で事業を展開し、24,000 人のエンタープライズ精神に富んだプロフェッショナルが、クライアントに卓越したサービスと専門的なアドバイスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、約 30 年間にわたり、年間約 20%の複利ベースの投資収益率を株主に提供してきました。年間収益は 55 億ドル、運用資産は 1,080 億ドルに達しています。コリアーズは、クライアント、投資家、社員の成功を加速させることにコミットしています。詳細は colliers.com/ja-jp（日本語公式サイト）、X（旧 Twitter） @ColliersJapan、LinkedIn にてご覧いただけます。

コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは東京・大阪の拠点に 100 人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス リーシング、インダストリアル リーシング、リーシングマネジメント、キャピタルマーケット、インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン ビルド、ワークプレイス コンサルティング、コンサルティングアドバイザリー、不動産鑑定およびホテルズ＆ホスピタリティのアドバイザリー業務を提供しています。

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