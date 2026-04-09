ペイトナー株式会社 取締役副社長 野呂祐介が、一般社団法人オンライン型ファクタリング協会（OFA）の代表理事に就任

ペイトナー株式会社

個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー（https://paytner.co.jp/(https://paytner.co.jp/)）」を提供するペイトナー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：阪井優、以下「ペイトナー」）の取締役副社長 野呂祐介が、一般社団法人オンライン型ファクタリング協会（OFA）の代表理事に就任したことをお知らせいたします。

■OFAについて

企業の売掛債権を使った融資以外の資金調達手段の一つである、オンライン型ファクタリングを安心して利用できる環境を整備し、ファクタリング市場の健全な発展を目指すべく、業界ガイドラインの整備や正しい情報の広報・啓発活動を行う団体です。2020年3月に前身の任意団体「オンライン型ファクタリング事業者連絡協議会」を発足し、2022年10月14日に「一般社団法人オンライン型ファクタリング協会（OFA）」を設立しました。2022年10月31日に東京都の補助事業者に選定されています。

■ペイトナー株式会社 取締役副社長 野呂祐介の略歴

大学卒業後、NTTドコモに入社。法人営業を経て、IoT領域の製品企画・販売促進・アライアンス業務に従事。2019年にペイトナーを共同創業。2023年に取締役、2026年に取締役副社長に就任。

2022年より一般社団法人オンライン型ファクタリング協会 理事。2026年より代表理事。

「Forbes 30 UNDER 30 ASIA 2023」、「Japan CxO Award 2025」に選出。

■ペイトナー株式会社 取締役副社長 野呂 祐介 コメント

ペイトナーを創業して以来、「お金の不安を抱えながら挑戦している人たちの力になりたい」という思いを原動力に事業を続けてきました。その信念は、OFAの活動とも深く重なります。代表理事として、業界全体の信頼性を高めることが、一人ひとりの利用者の安心につながると確信しています。事業者の垣根を越えて、健全なファクタリング市場の構築に尽力してまいります。

■ オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DrKVexODIoU ]



「ペイトナー」は取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から最短即日で報酬を現金として受け取ることのできるオンライン型のファクタリングサービスです。2026年3月時点で累計申込件数600,000件を突破しています。

・サービスサイト：https://paytner.co.jp/



■ 採用活動の強化について

事業拡大にともない、以下の職種を積極的に採用しています。ここで取り上げていないその他の職種も採用中です。ご興味のある方は、是非弊社採用サイト（https://corp.paytner.co.jp/recruit）からご応募ください。

・BizOps（事業オペレーション企画）

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/117139

・バックオフィス（総務・経営管理）ポジション

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/107526

・財務・経営企画担当

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/109397

・経理マネージャー候補

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/116367

・経理リーダー候補

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/116368

■ ペイトナー株式会社について

「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」というミッションのもと、オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。ビジネスに取り組むすべての人たちのお金に関する課題を解決するプラットフォームの構築に向けたサービス展開を目指します。

「TechCrunch Tokyo 2019」、「MUFG Digital アクセラレータ」、「FIN/ SUM 2023」、「Forbes JAPAN 100」、「Technology Fast 50 2024 Japan」、「すごいベンチャー100」、「Mizuho Innovation Award」、「Technology Fast 50 2025 Japan」に選出。

■ 会社概要

・社名：ペイトナー株式会社 （Paytner Inc.）

・HP：https://corp.paytner.co.jp/

・代表者：阪井 優

・設立：2019年2月

・資本金：867,450,180円（2025年12月末時点。資本準備金含む）

・住所：東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F

・株主：インキュベイトファンド / W fund / セブン銀行 / FFGベンチャービジネスパートナーズ / オリックス・キャピタル / セゾン・ベンチャーズ / SMBCベンチャーキャピタル / kubell（旧Chatwork） / 識学 / 三井住友信託銀行 / JICベンチャー・グロース・インベストメンツ / ニッセイキャピタル / Angel Bridge / みずほキャピタル / AGキャピタル / ユナイテッド / アイキューブドベンチャーズ

・加盟団体： 一般社団法人Fintech協会 / 一般社団法人フリーランス協会





【本件に関するお問い合わせ先】

ペイトナー株式会社 広報担当

E-mail： pr@paytner.co.jp

TEL：03-6823-5696