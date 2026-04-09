「マッチングギフト制度」で支援団体への寄付を実施

株式会社エムステージグループ

株式会社エムステージグループ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉田雄二）は、2025年度（2025年4月～2026年3月）において、医師や医療機関からのポイント寄付とエムステージグループからの寄付を合わせた総額663,000円を、社会活動を支援する3つのNPO・NGO団体へ寄付いたしました。

エムステージグループの「マッチングギフト制度」は、自社事業の枠を超えた領域で活動をするNPO・NGO団体を支援することで、“持続可能な医療の実現”への貢献をめざす取組です。14年目を迎えた2025年度（2025年4月～2026年3月）は、当社サービスを利用する会員医師や医療機関からのポイント寄付に、エムステージグループからの寄付を合わせ、総額663,000円を寄付いたしました。本制度を通じて寄せられた支援金は、国境なき医師団日本、世界の子どもにワクチンを 日本委員会、ジャパンハートの3団体へ届けられ、国内外の医療支援や子どもたちの未来を守る活動に役立てられます。エムステージグループは、これからもパートナーである医療従事者の皆様と共に、社会課題の解決に向けた取組を推進してまいります。

【支援先団体】

・特定非営利活動法人 国境なき医師団日本

紛争や自然災害、貧困などにより危機に直面する人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届ける民間・非営利の団体です。

・認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会

開発途上国の子どもたちにワクチンを贈り、子どもたちの未来を守る活動を行っている民間の国際支援団体です。

・特定非営利活動法人 ジャパンハート

「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に、ミャンマー・カンボジア・ラオスなどでの無償診療や、国内の離島・へき地支援、小児がん患者の外出支援に取り組む日本発祥の国際医療NGOです。

◼︎マッチングギフト制度とは

株式会社エムステージが運営する医師向け求人サイト『Dr.転職なび』『Dr.アルなび』にて、会員医師や医療機関が保有する「MSポイント」をNPO・NGO団体に寄付いただいた際、エムステージグループがその寄付額と同額を上乗せして（マッチングして）寄付を行う取組です。

【MSポイントが貯まる仕組み】

会員医師は、サイトへのログイン、アンケート回答、ご友人医師の紹介などの場面でポイントを貯めることができます。同様に、求人を出稿いただく医療機関も、会員サイトへのログインやアンケート回答などにより、ポイントを貯めることができます。貯まったポイントは、各種商品への交換や本制度による寄付などにご利用いただけます。

■ 医師求人サイト『Dr.転職なび』『Dr.アルなび』とは

4.6万人（2026年4月現在）の医師が登録する、医師向け転職求人サイト、アルバイト求人サイトです。多様な働き方を推進し、医師不足・医療従事者の過重労働などの課題解決をめざしています。

『Dr.転職なび』：https://tenshoku.doctor-navi.jp/

『Dr.アルなび』：https://arbeit.doctor-navi.jp/sh

株式会社エムステージグループ

「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」をグループビジョンに、産業保健支援事業、医療人材総合サービス事業、医療経営支援事業を行う、エムステージグループ企業の経営管理・運営を担う純粋持株会社です。

＜会社概要＞

商号 ： 株式会社エムステージグループ

代表者 ： 代表取締役 杉田 雄二

設立 ： 2019年10月

所在地 ： 〒141ｰ6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5階

事業内容： 持株会社、グループ全体の経営方針策定及び経営管理

株式会社エムステージ

「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」をグループビジョンに、医療従事者のキャリア支援・医療機関向け採用支援と事業場向け産業保健サービスを提供しています。

＜会社概要＞

商 号：株式会社エムステージ https://www.mstage-corp.jp/

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設 立：2003 年 5 月

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5階

事業内容：医療人材総合サービス、事業場向け産業保健支援