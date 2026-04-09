株式会社ユニリタ

株式会社ユニ・トランド

株式会社ユニリタ（東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）のグループ会社で、持続可能な地域社会の実現に向けて交通・物流の課題をデジタル技術で解決する株式会社ユニ・トランド（本社：東京都港区、代表取締役社長 高野 元、以下 ユニ・トランド）は、2026年3月26日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」とクラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策のガイドライン国際規格である「ISO/IEC 27017」認証を同時取得いたしました。

ユニ・トランドは、ISMS認証とISMSクラウドセキュリティ認証という両方の国際認証を取得することで、国際基準に基づく適切な情報セキュリティ管理体制のもと、自社のクラウドサービスのセキュリティ対策と自社が他社のクラウドサービスを利用する際の取り組みにおいても信頼性と安全性の証明を通じ、お客様への安心を届けてまいります。

【ISO27001（ISO/IEC 27001）について】

ISO27001は、国際標準化機構 (ISO) により発行された企業や組織における情報セキュリティに関する国際規格です。

今回の認証取得により、ユニ・トランドの情報セキュリティ管理体制（ISMS）は「ISO27001」に適合し、情報管理が適切に行われていることが第三者機関により証明されたことになります。

【ISO27017（ISO/IEC 27017）について】

ISO27017は、クラウドサービスを安心して利用できることを目的として制定された国際標準化機構 (ISO) により発行されたクラウドセキュリティ管理策に関する国際規格です。

今回の認証取得により、ユニ・トランドが提供している、自治体様のポイント施策（タクシー補助券、子育てクーポンなど）のデジタル化を実現するサービス「スマート支援こみ Pass」は、「ISO27017」に沿って適切に管理・運用されていることが第三者機関により証明されたことになります。

急速に変化する社会環境の中、地方での人口減少や経済衰退などの課題解決のため、ユニ・トランドでは、「持続可能な地域社会の実現」の視点から、交通・物流の課題解決をデジタル技術で支援するためのサービスを提供してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ユニ・トランド 広報担当

Mail：info＠unitrand.co.jp

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