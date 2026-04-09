いなばペットフード　わんちゃん用「ちゅ～る総合栄養食タイプ」に40本入り（BOX）が新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん用「ちゅ～る総合栄養食タイプ」の40本入り（BOX）を新発売いたしました。

バランスよく栄養が摂れる「総合栄養食タイプ」のおやつシリーズに、待望の大容量パックが追加されました。1箱で4種類の味を楽しめるバラエティパックで、多頭飼いのご家庭はもちろん、毎日のドライフードへのトッピングにもたっぷり便利にお使いいただけます。

お肉・チーズバラエティビーフ・野菜バラエティ■商品特徴- 愛犬の好みに合わせて選べる「お肉・チーズバラエティ」と「ビーフ・野菜バラエティ」の2タイプ。- 14g×40本入りの大容量。1箱で4種類の味が楽しめて毎日飽きがこない。- ちゅ～っと出してなめるだけで、栄養補給ができます。- そのまま保管しやすく、毎日サッと取り出しやすい便利なBOX仕様。

「ちゅ～る総合栄養食」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%A0%84%E9%A4%8A%E9%A3%9F)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)