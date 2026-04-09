福岡県中間市とバイウィルが環境価値に関する連携協定を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、福岡県中間市（市長：福田 健次、以下「中間市」）と環境価値に関する連携協定を締結しました。

両者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）中間市長 福田健次氏、バイウィル 執行役員 環境価値共創本部長 前田哲志

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年4月7日 （火）

締結日当日には、中間市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

両者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

中間市は、2022年1月25日に2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロをめざす「中間市ゼロカーボンシティ宣言」を表明しています。実現に向けて、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギーの推進などに取り組んでいます。

今回、中間市においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・中間市：中間市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) （ https://www.city.nakama.lg.jp/uploaded/attachment/9113.pdf ）

・中間市：中間市ゼロカーボンシティ宣言 （ https://www.city.nakama.lg.jp/uploaded/attachment/6084.pdf ）

【今後の展望】

中間市のゼロカーボンシティ実現を目指し、両者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、公共施設の空調設備等を検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、中間市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、「地産地消」によって中間市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【2者概要】

＜中間市 概要＞

■代表者：市長 福田 健次

■所在地：福岡県中間市中間一丁目1番1号

■公式HP：https://www.city.nakama.lg.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）