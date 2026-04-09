春の空気をまとう、新成人ビジュアルの提案 | 函館北斗店より、成人4月の新ビジュアルを公開。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

写真工房ぱれっと函館北斗店（北海道北斗市）は4月、新成人向けビジュアル「はるくら。」を公開いたしました。本ビジュアルは、従来の成人写真の枠にとらわれず、“今の感性”と“その人らしさ”を引き出す新しいビジュアル表現として企画・制作されたものです。

テーマは「春風が運ぶ切なさと優しさ」

人生の節目である成人というタイミングを、単なる記録ではなく、感情や空気感ごと残す体験へと昇華させることを目的としています。

背景には白からグリーンへのペールトーンを採用し、空間全体にやわらかな抜け感を設計。前景には花を配し、あえて視界に揺らぎを持たせることで、見る人の記憶に残る奥行きと余白を演出しています。スタイリングはクラシックな装いをベースに、繊細なフリルを取り入れることで、凛とした美しさの中にやさしさや儚さを共存させました。

また、ポージングや表情設計においても「作り込みすぎない自然体」を重視。被写体の内面にある静かな感情を引き出すことで、写真そのものがストーリーを持つ構成となっています。

企画背景

近年、成人写真においては「記録」だけでなく「自分らしさの表現」や「体験価値」を重視するニーズが高まっています。一方で、形式的な撮影にとどまるケースも多く、新しい価値提案が求められていました。

函館北斗店では、こうした背景を踏まえ、「今の時代に合った成人ビジュアルとは何か」を再定義。本ビジュアルを通じて、“一生に一度”という特別性に加え、“今この瞬間の美しさ”を最大化する撮影体験を提供します。

ビジュアルの特徴

・春を想起させるやわらかなカラー設計

・花を前景に用いた立体的なビジュアル構成

・クラシック×フリルによる新しい成人スタイリング

・余白と静けさを活かした感情表現

・ナチュラルなポージングによるリアリティの追求

お嬢様の魅力を引き出せるよう、単なる撮影サービスにとどまらず、「感動と経験」を提供するブランドとして、さらなる価値創出を目指します。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44－1 イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp