李琴峰さんが『日本語からの祝福、日本語への祝福』で「第15回　梅棹忠夫・山と探検文学賞」を受賞！

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台湾出身の芥川賞作家・李琴峰さんが朝日新聞出版より刊行をしたエッセイ集『日本語からの祝福、日本語への祝福』で、第15回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞されました。

台湾出身の芥川賞作家・李琴峰さんが朝日新聞出版より刊行をしたエッセイ集『日本語からの祝福、日本語への祝福』で、第15回梅棹忠夫・山と冒険文学賞を受賞されました。『最後の山』（石川直樹さん、新潮社）とのダブル受賞です。

過去の本賞受賞作は『空白の5マイル』（角幡唯介）、『謎の独立国家ソマリランド』（高野秀行）など冒険にまつわる作品が多いなか、中学生のときから日本語を学び始めた李さんによる、その学びの過程の様々な困難や喜び、日本語への深い知見と愛情があふれるエッセイが、異例の受賞作となりました。

【内容紹介】

台湾で生まれ、15歳までは「あいうえお」も知らなかった著者は、日本語の何に魅了されたのか。第二言語として日本語を学ぶことの面白さと困難さ──。日本語への新たな知見があふれる、芥川賞作家による珠玉のエッセイ集。

【李琴峰さんプロフィール】

李 琴峰（り ことみ）

1989年、台湾生まれ。作家、日中翻訳者。2013年来日。早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程修了。17年「独舞」（単行本化に際し『独り舞』に改題）で群像新人文学賞優秀作を受賞しデビュー。21年『ポラリスが降り注ぐ夜』で芸術選奨新人賞、『彼岸花が咲く島』で芥川龍之介賞を受賞。著書に、『五つ数えれば三日月が』『星月夜』『生を祝う』『言霊の幸う国で』『日本語からの祝福、日本語への祝福』など多数。

『日本語からの祝福、日本語への祝福』

著者：李 琴峰

定価：1980円（本体1800円＋税10％）

発売日：2025年2月1日

体裁：四六判並製 280ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4022520337