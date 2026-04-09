【Cosme Kitchen・Biople】4月8日（水）、「Lypo-C（リポシー）」を初の全国展開セレクトショップ常設展開

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」、「Biople(ビープル)」、「Biop(ビオップ）」*はリポソーム型ビタミンCサプリメント「Lypo-C（リポシー）」およびスキンケアブランド「Lypo-C SKINBEAUTY」を、全国展開セレクトショップとして初めて常設にてお取り扱いいたします。2026年4月8日（水）より4月13日（月）まで公式WEB STOREにて先行予約、5月1日（金）よりCosme Kitchen・Biople・Biop*全国店舗にて発売いたします。また販売開始を記念し、「Lypo-C」の人気製品を組み合わせた数量限定の特別セットも発売いたします。

*Biopでのお取扱いは、「Lypo-C Vitamin C 11包入」および「Lypo-C Vitamin C+D 11包入」のみとなります。

「Lypo-C（リポシー）」とは

リポ・カプセル（Lypo-C）は、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、医療機関やサロン、専門店などを中心に日本全国3,500店以上*で取り扱われていますが、この度初の全国展開のセレクトショップ導入となりました。

＊2026年3月末時点

「Lypo-C【SKINBEAUTY（リポシースキンビューティー）」とは

Lypo-C【SKINBEAUTYは、サプリメントブランド「Lypo-C」が培ってきた「届ける技術」を応用し、肌に必要な成分を角層まで届けることを目指したスキンケアブランドです。

導入の経緯

ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップとして、ビタミンCがもつさらなる可能性を、インナーケア・スキンケアアイテムのひとつの選択肢としてお届けしたいという想いから、導入に至りました。また今のトレンドでもある「肌と心はつながっている」という考え方のもと、私たちはこれまでスキンケアと同様に、インナーケアの重要性も継続して発信してきました。今回、Lypo-Cからスキンケアラインが誕生したことをきっかけに、多くのファンに支持されているインナーケアとあわせて取り入れることで、内側と外側からのトータルケアを実現できると考え、導入を決定しました。

商品ラインアップ

発売を記念した「Cosme Kitchen」「Biople」限定セット（数量限定）

・Lypo-C ウェルネスリチュアルセット 7,324円(税込)相当→6,444円（税込）

セット内容：

Lypo-C Vitamin C（11包入）

Lypo-C Vitamin C＋D（11包入）

Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウ エッセンス（2包）

Lypo-Cの人気2種をしっかり体験できる限定セット。美容と健康をまとめてケアできるだけでなく、「Lypo-C SKINBEAUTY」先行美容液も試せる充実内容です。日々のルーティンに取り入れたい方におすすめです。

・ Lypo-C スターターセット 3,596円相当→2,999円

セット内容：

Lypo-C Vitamin C（11包入）

Lypo-C Vitamin C＋D（2包）



Lypo-Cを気軽に始めたい方におすすめの限定スターターセット。毎日の美容と健康を内側からしっかりサポートします。まずは試してみたい方にもぴったりのセットです。

【Lypo-C】



・Lypo-C Vitamin C

30包入 / 7,776円11包入 / 2,999円







・Lypo-C Vitamin C＋D

30包入 / 8,964円11包入 / 3,445円





【Lypo-C SKINBEAUTY】

・Lypo-C SKINBEAUTYファースト グロウエッセンス

28包入 / 12,320円7 PURE DROPS KIT（7包）/ 3,410円

※価格はすべて税込表記

販売スケジュール

【予約期間】

2026年4月8日（水）10:00～13日（月）23:59

Cosme Kitchen、Biople WEB STOREにて先行予約開始



【発売日】

2026年5月1日（金）

Cosme Kitchen、Biople*、Biop* 各WEB STORE*、全国店舗にて発売



*Biopleでは、Lypo-C SKINBEAUTY28 包のお取扱いはございません。

*Biopでのお取扱いは、「Lypo-C Vitamin C 11包入」および「Lypo-C Vitamin C+D 11包入」のみとなります。



*Cosme Kitchen・BiopleのWEB STOREは2026年4月15日(水)10:00よりマッシュビューティーラボ公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE」になります。

MASH GO GREEN STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

「Cosme Kitchen」について

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。



■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)

「Biople」について

「いつも、健やかで美しいわたしに。」

この先どんな時代がこようとも、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために。

Biopleは、ナチュラル＆オーガニックのセルフケアアイテムを、アウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。



■公式WEB STORE：https://store.biople.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/biople/

■公式X：https://twitter.com/Biople_official

■公式LINE： https://page.line.me/226xnghy

「Biop」について

立ち寄るお店で、からだは変わる。

私たちは、毎日をあわただしく過ごすあなたの、健康のお手伝いをするためにいます。

未来のあなたのからだを想う原料にこだわったナチュラルサプリや、オーガニックな食品を取り揃えています。



Biop イイトルミネ 新宿店

アクセス：JR新宿駅 B1階 改札内（西改札方面）

■公式Instagram：https://www.instagram.com/biop_official/