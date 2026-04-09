Adoとともに手がけた、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームソング「綺羅」（KIRA）新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」を4月9日より放送開始

アディダス ジャパン株式会社

https://www.adidas.jp/jfa

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォーム クリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションしたユニフォームソング「綺羅」（KIRA）を楽曲として使用した新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」を4月9日（木）より全国にて放映します。楽曲フルバージョンを使用したミュージックビデオは2026年4月27日（月）に公開予定です。

世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐ Ado の姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとして、アディダスとともに手がける楽曲制作が実現しました。本楽曲は、ユニフォームに込めた想いをより多くの方々に届け、日本中をひとつに結び、FIFA ワールドカップ 2026 優勝に向けた応援の熱量を高めるために、ユニフォームのための主題歌として制作されました。タイトルの「綺羅」には“美しい衣服”という意味が込められており、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームを纏う選手、そしてファン・サポーターがひとつになり、この先どこへでも向かっていける強い意志を描き出しています。作詞・作曲は、シンガーソングライターのキタニタツヤが手掛け、楽曲の世界観をより一層際立たせています。

さらに楽曲を使用した新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」の舞台は、架空のFIFAワールドカップ決勝。アニメーション映像の中では、日本代表の選手たちがキャラクターに扮した世界各国の強者を相手に果敢に立ち向かう様子や、選手たちを応援するファン・サポーターが一体となり、水平線のその先に広がる景色を目指すことを表現しています。

なお、本楽曲は2026年4月22日（水）より主要音楽配信サービスにて配信開始予定です。

アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームソング「綺羅」概要

■2026年4月22日（水）配信

Ado「綺羅」（KIRA）

Words & Music：Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Arrangement：Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Drums：Sho Sato / 佐藤 丞

All Other Instruments：Tatsuya Kitani/ キタニタツヤ

Mix：Norikatsu Teruuchi / 照内紀雄

※音楽配信サービス：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほかにて配信予定。

■ミュージックビデオ ※2026年4月27日（月）公開

・制作スタッフ

演出：渡邉直

アニメーション監督：YORUGATA

キャラクターデザイン：YORUGATA、土海 明日香

ペイントディレクター：zohyo

CGディレクター：藤田 将

アニメーションプロデューサー：史耕

アニメーションPM：曽我 岳

アニメーション制作：騎虎

タイトルデザイン：藤谷力澄 、兵頭美桜 、玉城結羽

新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」概要

■新CM概要

タイトル：「もっと、先へ。もっと、自由に。」｜Ado「綺羅」｜ユニフォームソング

英字タイトル："Go Beyond. Play Free"｜Ado［Kira］｜ Uniform Song.

放送開始日：2026年4月9日（木）より順次

放送地域：全国

公開URL：

https://www.youtube.com/watch?v=SBwPUXg3oyM (YouTube)

https://youtube.com/shorts/QuK7N8--Anw?si=s1bnLnAd3EvRhlhq (YouTube short)

Ado コメント

楽曲を初めて聞いた時、歌詞が自分自身と重なる部分が多く、歌いながら自然と奮い立たされるような感覚がありました。キタニタツヤさんに書き下ろしていただいたことも嬉しく、「キタニさんのロックを自分が歌えるんだ！」と、とても痺れました。

また、「俺」という一人称はこれまでの自分にはあまりない表現で、新しい挑戦でもありました。レコーディングでは、この一人称に込められた力強さを意識しながら、勇ましく、そして良い意味で“カッコイイ泥臭さ”を感じてもらえるボーカルを目指しました。特にサビのシャウトや節々の低音には、情熱と勇ましさ、葛藤、そしてプレーヤーやアスリートが抱く感情を演じることを意識しています。

この楽曲「綺羅」は、たくさんの方の背中を押せる一曲になっていると思います。アディダス サッカー日本代表 2026ユニフォームソングとして、選手の皆さんやサポーターの方々、そして私のファンの皆さんなど、多くの方の背中を押す楽曲として、長く愛され続けてほしいと願っています。

■Ado プロフィール

23歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。22年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌／劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。24年2月からは世界ツアー、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブを開催した。7月からは初の全国アリーナツアーを開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／初夏』を発売。今年はメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売し、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を完遂。2026年7月には日産スタジアム公演を開催する。

キタニタツヤ コメント

今回お話をいただいた際、Adoさんに「いつか曲書きたいぜ」と思っていたので、とてもテンションが上がりました。制作時は最初から、ギターをしっかり鳴らしたロックサウンドにしようと考えました。

制作にあたっては、サビの頭でAdoさんの歌をドカーンと爆発させるために、それまでの流れやメロディの音域には大変気を配りました。

実際にAdoさんが歌った完成音源を聴いたときは、ダイナミクス（強弱）の付け方が自分のイメージしていた通りで、超嬉しかったです。

「綺羅」とは、美しい衣服、そしてそれらで着飾った人のことを指す言葉です。この歌は、選手とサポーターの両方に捧げるユニフォームソング。高みを目指す“あなた”と共に「綺羅」はあります。

高みを目指すサッカー日本代表にも、まだ誰の足跡もついていない場所へ進んでいってほしい！と期待しています。

■キタニタツヤ プロフィール

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島 健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

「サッカー日本代表2026 ユニフォーム」について

■サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム

ホーム ユニフォームのコンセプトは、「HORIZON（水平線）」。選手、そして共に戦うすべての人々の優勝への道のりを支え、誰もが水平線と聞いて思い浮かべるあの景色のように、このユニフォームが記憶に残る存在となるよう、願いを込めて作り上げました。そして今、そのサッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォームが、優勝という”最高の景色”に向けての挑戦を彩ります。

■サッカー日本代表 2026 アウェイ ユニフォーム

アウェイ ユニフォームのコンセプトは、「COLORS（カラーズ）」。一人ひとりの異なる色を持った個性が集まった時、見たことのない新しい色が生まれ、一つの想像を超えたチームになれる。個性を解き放ち、真っ白なキャンバスに、水平線の先にある景色を自分たちの色で描いてほし、そんな想いを込めて作り上げました。

商品情報

■アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム 半袖

自店販売価格 : \13,200（税込）

サイズ : XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL

商品番号 : KD3345

カラー : ジャパンブルー / アッシュブルー

■アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム 長袖

自店販売価格 : \13,200（税込）

サイズ : XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL

商品番号 : JZ96803345

カラー : ジャパンブルー / アッシュブルー

■アディダス サッカー日本代表 2026 アウェイ レプリカ ユニフォーム 半袖

自店販売価格 : \13,200（税込）

サイズ : XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL

商品番号 : JN1872

カラー : オフホワイト / ブラック

■アディダス サッカー日本代表 2026 アウェイ レプリカ ユニフォーム 長袖

自店販売価格 : \14,300（税込）

サイズ : XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL

商品番号 : JZ9697

カラー : オフホワイト / ブラック

「サッカー日本代表2026ホーム ユニフォーム」「サッカー日本代表2026アウェイ ユニフォーム」取り扱い店舗

アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK *4月15日（水）リニューアルオープン予定

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・アディダス ブランドコアストア 各店

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・アディダス アプリ: https://www.adidas.jp/mobileapps

・CONFIRMED アプリ: https://www.adidas.jp/confirmed

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ーアディダス サッカースパイク: https://www.adidas.jp/スパイク-サッカー(https://www.adidas.jp/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF-%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC)

ーアディダス サッカーシューズ: https://www.adidas.jp/シューズ・靴-サッカー(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC)

ーアディダス サッカーウェア: https://www.adidas.jp/ウェア・服-サッカー(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC)

ーアディダス サッカー アクセサリー: https://www.adidas.jp/アクセサリー-サッカー(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC)

ーアディダス サッカー日本代表関連商品: https://www.adidas.jp/サッカー日本代表(https://www.adidas.jp/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8)

ーFIFA ワールドカップ 26 コレクション: https://www.adidas.jp/fifa_world_cup

ーFIFA ワールドカップ ユニフォーム: https://www.adidas.jp/ユニフォーム-fifa_world_cup(https://www.adidas.jp/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0-fifa_world_cup)

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