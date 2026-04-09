コンセプトは“やってみたいに、ふれてみる”。足立区初のトレーラーハウス型交流拠点「たけのつカー＆パーク」が４月１４日オープン

たけのつカー＆パークとは

足立区

足立区は令和４年５月に、「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」にダブル選定されました。そのモデル事業の一つとして、令和５年１０月、綾瀬駅西口高架下に誕生した「あやセンター ぐるぐる」では、新たな交流と賑わいの創出拠点として、これまで230件以上の「やってみたい」が実現しています。

この綾瀬での取り組みをさらに広げていくために、東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」から徒歩約３分の場所に位置する、東武鉄道高架下公共利用用地を活用して新規オープンするのが「たけのつカー＆パーク」です。施設コンセプトは“やってみたいに、ふれてみる”。

２台のトレーラーハウスを中心とした、誰もが気軽に立ち寄り、小さな活動や地域と関わりを持てるまちの新拠点です。人と地域をつなげるコミュニティビルダーが常駐し、区民の「やってみたい」ことの実現に向け、相談から実践まで伴走支援を行います。

たけのつカー＆パークでやること・できること（予定）

▲3月22日「ぐるぐる博 in たけのつか」で初披露した際の様子▲デッキで結ばれている２台のトレーラーハウス

約1,700平方メートル の広い敷地には、トレーラーハウスとキッチントレーラー、人工芝等があります。マルシェの開催やキッチントレーラーを活用したお試し出店も可能で、初めての方でも参加しやすい環境を整え、地域に関わるきっかけを生み出します。

１、好き・得意を生かした「やってみたい」の伴走支援

コミュニティビルダーが個別に面談し、「たけのつカー＆パークを使ってやりたいこと」の実現を後押しします。

２、地域とのコラボイベントやマルシェ等の開催

たけのつカー＆パークの主催・共催で、地域住民や地元事業者等とのコラボ企画を開催して、竹の塚を盛り上げます。

３、キッチントレーラーを活用したお試し出店等

「食」を通じて地域を盛り上げたい方のお試し出店や、地域住民の交流の場として活用できます。

▲施設のロゴとシンボルマーク

■施設概要

名称： たけのつカー＆パーク（TAKENOTSU CAR & PARK）

所在地： 足立区西竹の塚二丁目8番（東武ストア竹ノ塚店そば）

アクセス： 東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」より草加方面へ徒歩約3分

設備： トレーラーハウス、キッチントレーラー、多目的広場

※ ４月１日（水）から、施設利用の事前相談を受け付けています。利用条件等は、下記のホームページを参照ください。

URL： https://www.city.adachi.tokyo.jp/kyoso/sdgs/takenotukaandpark.html