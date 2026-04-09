伊瀬茉莉也さん・堀江瞬さんによるボイスコミックも！『サン王子は妻になりたい』コミックス1巻が4月9日発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、Web漫画サイト「くらげバンチ」にて連載中の『サン王子は妻になりたい』（青辺マヒト）第1巻を、2026年4月9日（木）に刊行いたします。

自分が可愛いことに無自覚な“男の娘”サン王子と、純粋でまっすぐな青年・彗太朗（ケータロ）が織りなすラブコメディ『サン王子は妻になりたい』。

運命の相手を探していた彗太朗は、ある日、褐色の美少女のような佇まいのサンと出会う。幼い頃に結婚の約束を交わしていたという二人だったが、実はサンはカギロニア王国の“王子”で――。はたして二人は、お互いを運命の相手として結ばれるのか。



男の娘にかける青辺先生の情熱は非常に強く、その魅力を少しでも多くの方に届けたいという想いから、自費負担によるアクリルスタンド付き先行予約版も展開いたしました（※現在は予約受付を終了しております）。

https://kuragebunch.com/info/entry/sanoujisoukiyoyaku

その熱意が余すことなく詰め込まれた、“男の娘”の魅力を存分に味わえる一作となっております。

書店特典

書店特典は全9種類をご用意しており、書店ごとに異なる特典をお楽しみいただけます。

ぜひお好みの特典とともにお買い求めください。

伊瀬茉莉也さん・堀江瞬さんご出演のボイスコミックを公開！色紙プレゼントキャンペーンも

サン王子の声を伊瀬茉莉也さん、ケータロの声を堀江瞬さんにご担当いただいたボイスコミックも公開中です。

まだ自分自身の可愛さに気づいていない“男の娘”サン王子の魅力と、ケータロの純粋に相手を思うまっすぐな気持ちが、それぞれ丁寧に表現されています。



ボイスコミックをご覧になる方もケータロと同じように、サン王子の可愛らしさやいじらしさに惹き込まれること間違いなしの内容となっています。

ぜひ本作のさらなる魅力をお楽しみください！



※ボイスコミックは4月9日 17:00公開予定です。

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/Glx7Dg7aOHw





さらに、公式Xアカウント(https://x.com/sanojihatumani)では、伊瀬茉莉也さん・堀江瞬さん・青辺マヒト先生のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

第一回応募期間：4月9日～4月30日

第二回応募期間：5月1日～5月15日

詳細は公式Xをご確認ください。

サン王子は妻になりたい 作品公式X：https://x.com/sanojihatumani

加えて、5月1日・8日には総勢4名の漫画家・イラストレーターによる本作応援イラストの公開も予定しており、作品をさらに盛り上げてまいります。

公式Xをフォローし、続報をお待ちください！

青辺マヒト先生コメント

もし自分がサン王子に「好きなものを教えてくれ！」と問われたらこの本を差し出すくらい、好きなものを詰め込んだ作品になりました。

どこかズレていながらも真面目に向き合う2人を可愛がってもらえたら嬉しいです！

青辺マヒト

代表作は『そして悪魔は正義を騙る』、『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』（漫画担当）など。

あらすじ

運命の相手を探していた彗太朗(ケータロ)。ある時、褐色の美少女？サンと出会う。

どうやらサンとは幼少期に結婚の約束をしていたらしいのだが、実はサンはカギロニア王国の“王子”だった。お互いの運命の相手は見つかるのか!?

続きはこちらから :https://kuragebunch.com/episode/2551460909452231418

書籍データ

【タイトル】サン王子は妻になりたい １

【著者名】青辺マヒト

【発売日】2026年4月9日(木)

【造本】 B6判

【定価】770円（税込）

【ISBN】978-4-10-772922-4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772922/