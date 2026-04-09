【オープン日限定！】A5黒⽑和牛ハンバーグ500円！　茶屋町にSNSで話題の「焼肉こじま離れ」がオープン。　ハイボール‧レモンサワー90円、半額分金券還元も実施！

株式会社虎寅

2026年4月15日（水）、

大阪・茶屋町（MBS前／旧焼肉六甲跡地）に

「焼肉こじま離れ 茶屋町」を

新規オープンいたします。

本店舗は、グループ最大となる

“全100席”を誇る大型店舗。

これまでの「焼肉こじま」の魅力を

そのままに、より多くのお客様に快適に

ご利用いただける空間として、

グループ利用・ファミリー・会食など

幅広いシーンに。

創業1978年、47年続く老舗焼肉店として、

「肉屋も通う焼肉屋」をコンセプトに、

厳選した黒毛和牛と“焼肉に合う

炊き立て銀シャリ”を提供してきました。

今回のオープンを記念し、

“3大キャンペーン”を実施いたします。

【１.オープン日限定｜先着100食A5黒毛和牛ハンバーグが500円】

焼肉こじまの名物商品、

A5黒毛和牛ハンバーグ（Mサイズ）を、

オープン日限定で特別価格にてご提供！

・通常価格：1,518円（税込）

・卵トッピング：209円（税込）

・合計：1,787円相当 が

★★ 100食限定で 500円（税込）★★

更に、ごはん・サラダ付きの

贅沢ランチセットがこの日限りのプライス！

目の前で焼き上げるスタイル！

ミシュランシェフ監修のソースで

肉の旨みを最大限に引き出した、

SNSでも大バズり、リピーターも

続出の大好評ハンバーグ！

※4月15日限定／100食完売次第終了

【２.ハイボール＆レモンサワー 何杯でも90円】

オープン記念として、

人気ドリンクを圧倒的価格で提供。

・ハイボール

・レモンサワー

★★何杯飲んでも1杯90円（税込）★★

焼肉との相性抜群のドリンクを、

気軽に何杯でも楽しめるキャンペーンです。

※5月15日まで

【３.実質0円!?︎ 半額キャッシュバック】

ディナータイム限定で、

お会計金額の半額分を次回使える

お食事券として還元いたします。

★ 例：10,000円利用 →

5,000円分キャッシュバック

“もう一度来たくなる”設計で、

来店後のまた行きたい！を後押しします。

※配布期間：5月6日まで

【店舗情報】

店名：焼肉こじま離れ 茶屋町

オープン日：2026年4月15日

所在地：大阪府大阪市北区茶屋町

（MBS前／旧焼肉六甲跡地）

席数：100席（焼肉こじまシリーズ最大規模）

アクセス：阪急梅田駅より徒歩すぐ

【会社概要】

商号 ：株式会社 こじま

代表者：代表取締役 児島雄太

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営

【本件に関するお問合せ先】

焼肉こじま 広報担当 大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

TEL：070-1804-3838(#)