【オープン日限定！】A5黒⽑和牛ハンバーグ500円！　茶屋町にSNSで話題の「焼肉こじま離れ」がオープン。　ハイボール‧レモンサワー90円、半額分金券還元も実施！

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株式会社虎寅


2026年4月15日（水）、


大阪・茶屋町（MBS前／旧焼肉六甲跡地）に


「焼肉こじま離れ 茶屋町」を


　新規オープンいたします。


本店舗は、グループ最大となる


“全100席”を誇る大型店舗。


これまでの「焼肉こじま」の魅力を


そのままに、より多くのお客様に快適に


ご利用いただける空間として、


グループ利用・ファミリー・会食など


幅広いシーンに。


創業1978年、47年続く老舗焼肉店として、


「肉屋も通う焼肉屋」をコンセプトに、


厳選した黒毛和牛と“焼肉に合う


炊き立て銀シャリ”を提供してきました。


今回のオープンを記念し、


“3大キャンペーン”を実施いたします。


【１.オープン日限定｜先着100食A5黒毛和牛ハンバーグが500円】


焼肉こじまの名物商品、


A5黒毛和牛ハンバーグ（Mサイズ）を、


オープン日限定で特別価格にてご提供！



・通常価格：1,518円（税込）


・卵トッピング：209円（税込）


・合計：1,787円相当　　が


★★ 100食限定で 500円（税込）★★



更に、ごはん・サラダ付きの


贅沢ランチセットがこの日限りのプライス！


目の前で焼き上げるスタイル！


ミシュランシェフ監修のソースで


肉の旨みを最大限に引き出した、


SNSでも大バズり、リピーターも


続出の大好評ハンバーグ！


※4月15日限定／100食完売次第終了





【２.ハイボール＆レモンサワー 何杯でも90円】

オープン記念として、


人気ドリンクを圧倒的価格で提供。


・ハイボール


・レモンサワー


★★何杯飲んでも1杯90円（税込）★★


焼肉との相性抜群のドリンクを、


気軽に何杯でも楽しめるキャンペーンです。


※5月15日まで





【３.実質0円!?︎ 半額キャッシュバック】

ディナータイム限定で、


お会計金額の半額分を次回使える


お食事券として還元いたします。


★ 例：10,000円利用 →


　　5,000円分キャッシュバック


“もう一度来たくなる”設計で、


来店後のまた行きたい！を後押しします。


※配布期間：5月6日まで



【店舗情報】


店名：焼肉こじま離れ 茶屋町


オープン日：2026年4月15日


所在地：大阪府大阪市北区茶屋町


（MBS前／旧焼肉六甲跡地）


席数：100席（焼肉こじまシリーズ最大規模）


アクセス：阪急梅田駅より徒歩すぐ


【会社概要】

商号　：株式会社 こじま


代表者：代表取締役　児島雄太


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営


【本件に関するお問合せ先】


焼肉こじま 広報担当　大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp


TEL：070-1804-3838(#)