【オープン日限定！】A5黒⽑和牛ハンバーグ500円！ 茶屋町にSNSで話題の「焼肉こじま離れ」がオープン。 ハイボール‧レモンサワー90円、半額分金券還元も実施！
2026年4月15日（水）、
大阪・茶屋町（MBS前／旧焼肉六甲跡地）に
「焼肉こじま離れ 茶屋町」を
新規オープンいたします。
本店舗は、グループ最大となる
“全100席”を誇る大型店舗。
これまでの「焼肉こじま」の魅力を
そのままに、より多くのお客様に快適に
ご利用いただける空間として、
グループ利用・ファミリー・会食など
幅広いシーンに。
創業1978年、47年続く老舗焼肉店として、
「肉屋も通う焼肉屋」をコンセプトに、
厳選した黒毛和牛と“焼肉に合う
炊き立て銀シャリ”を提供してきました。
今回のオープンを記念し、
“3大キャンペーン”を実施いたします。
【１.オープン日限定｜先着100食A5黒毛和牛ハンバーグが500円】
焼肉こじまの名物商品、
A5黒毛和牛ハンバーグ（Mサイズ）を、
オープン日限定で特別価格にてご提供！
・通常価格：1,518円（税込）
・卵トッピング：209円（税込）
・合計：1,787円相当 が
★★ 100食限定で 500円（税込）★★
更に、ごはん・サラダ付きの
贅沢ランチセットがこの日限りのプライス！
目の前で焼き上げるスタイル！
ミシュランシェフ監修のソースで
肉の旨みを最大限に引き出した、
SNSでも大バズり、リピーターも
続出の大好評ハンバーグ！
※4月15日限定／100食完売次第終了
【２.ハイボール＆レモンサワー 何杯でも90円】
オープン記念として、
人気ドリンクを圧倒的価格で提供。
・ハイボール
・レモンサワー
★★何杯飲んでも1杯90円（税込）★★
焼肉との相性抜群のドリンクを、
気軽に何杯でも楽しめるキャンペーンです。
※5月15日まで
【３.実質0円!?︎ 半額キャッシュバック】
ディナータイム限定で、
お会計金額の半額分を次回使える
お食事券として還元いたします。
★ 例：10,000円利用 →
5,000円分キャッシュバック
“もう一度来たくなる”設計で、
来店後のまた行きたい！を後押しします。
※配布期間：5月6日まで
【店舗情報】
店名：焼肉こじま離れ 茶屋町
オープン日：2026年4月15日
所在地：大阪府大阪市北区茶屋町
（MBS前／旧焼肉六甲跡地）
席数：100席（焼肉こじまシリーズ最大規模）
アクセス：阪急梅田駅より徒歩すぐ
【会社概要】
商号 ：株式会社 こじま
代表者：代表取締役 児島雄太
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営
【本件に関するお問合せ先】
焼肉こじま 広報担当 大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL：070-1804-3838(#)