「さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）」成長意欲ある事業者を6月5日まで募集中

公益財団法人さいたま市産業創造財団

公益財団法人さいたま市産業創造財団（埼玉県さいたま市、理事長：中村雅範）は、さいたま市内の成長意欲ある事業者の集中支援を目的として、「さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）」を開催します。プログラム公式ウェブサイトを公開しており、6月5日まで参加事業者を募集中です。成長意欲あるさいたま市内事業者からの応募をお待ちしています。

▼さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）｜公式ウェブサイト

https://www.sozo-saitama.or.jp/scap/

さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）ウェブサイトイメージ▼さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）｜概要

さいたま市アクセラレータープログラム（Saitama-City Accelerator Program：略称SCAP）」とは、さいたま市内の成長意欲ある事業者の支援を目的として、2025年度から始まったプログラムです。本プログラムでは、最大5者の採択者に対して、中小企業診断士による伴走支援や専門家によるメンタリング、最大50万円の補助金、PR、ネットワーキングなどの支援を提供することで、約7か月間のプログラム期間における事業成長加速をサポートします（参加無料）。

さいたま市アクセラレータープログラム（SCAP）概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/135480/table/28_1_f31134cabdc30262cec81baa966d59a4.jpg?v=202604090951 ]▼5月15日（金）｜プログラム説明会（オンライン）

さいたま市アクセラレータープログラムに応募検討中の方を対象に、プログラム説明会を開催します。プログラム内容紹介や質疑応答を行いますので、ぜひご参加ください。

- 開催日時｜5月15日（金）12:10～12:40- 開催方法｜Zoom予定（お申込みいただいた方にメールでURLをお送りします）- 申込フォーム｜https://forms.office.com/r/vBeD7My5F8(https://forms.cloud.microsoft/r/itjpMTVpj9)

【さいたま市産業創造財団について】

公益財団法人さいたま市産業創造財団は、さいたま市の特性を活かして、市内中小企業者及び創業者の皆様の支援を行うとともに、中小企業等に勤務する方の福祉向上を図ることにより、地域産業の振興及び豊かな市民生活の形成に寄与することを目的に、平成16年3月にさいたま市の100％出捐により設立、同年4月1日から本市における都道府県等中小企業支援センターとして事業を展開しています。

法人名 ：公益財団法人さいたま市産業創造財団

所在地 ：埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目4番3号 さいたま市産業文化センター4階

代表者 ：中村 雅範（理事長）

URL ：https://www.sozo-saitama.or.jp/