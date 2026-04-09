″美容″の新たな祭典【Beauty Collection Tokyo】開催発表会(5/26)にて全貌を公開

エバーリッジ株式会社

本実行委員会は、美容市場に特化した初の展示会「Beauty Collection Tokyo」を開催するにあたり、発表会を下記の通り開催いたします。

展示会開催の背景・発表会

開催発表会HP :https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo

「Beauty」は今、多くの可能性の広がりを見せています。「外見の美」だけでなく、心身の健康を含めた「ウェルネス」への価値転換、メンズやインバウンドといった多様性への対応など、お客様が求めるニーズはかつてないほど多様化しています。

この時代において、従来のサービスだけでは持続的な成長と差別化は困難となり、多くの製品や技術が絶え間なく生まれ続けています。

本実行委員会は、美容分野の更なる発展に貢献すべく、本展を開催することを決定致しました。

本展の特徴として業界最高水準の集客力、バイヤー・サロンオーナー・インフルエンサーの質の高い来場者層、そして開催前から名刺獲得が可能なプラットフォームで、圧倒的な成果を実現します。

発表会では、Beauty Collection Tokyoの開催を宣言するとともに、ご参加者様にとって有益な会となるように特別ゲストをお招きしたスペシャルセミナーを開催いたします。

またその後は任意参加で交流会も開催致しますので未来のビジネスパートナーとの出会い創出や、新たな視点やアイデア発見の場としてご利用ください。

発表会概要

■日 時：5月26日（火）15:00開会（17:00閉会）

■会 場：ベルサール六本木（B1階）

■参 加：150名限定

■内 容：展示会 概要説明（出展・来場対象、本展独自サービス、セミナーなど）

業界有識者による講演

■参加費：無料

■交流会：同日、同会場にて17:00より開始

参加予定者：化粧品、ヘアケア、ネイル・アイビューティ製品、美容機器・設備、

美容サプリなどのメーカー、美容業界向けマーケティング企業などの

マーケティング担当者・経営者

※軽食・アルコールのご用意しています。

本発表会において、美容業界の未来を共に創造し、業界全体の発展に向けた取り組みがうまれるような機会となれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

出展対象

お申し込みはこちら :https://lp.bizcrew.jp/beauty-collection-tokyo

以下のトレンドの製品・機器を提供する企業

｜ コスメ、メイクアップ用品 ｜ 健康食品、健康飲料

｜ ボディエステ機器、フェイシャルエステ機器 ｜ フィットネス機器・健康器具

｜ ヘアケア用品、ヘアサロン器具 ｜ ネイル・ハンドケア用品、アイラッシュ用品

｜ メンズ、ユニセックス、ジェンダーレスブランド商品

｜ サロン販促システム、集客支援・マーケティングサービス

・・・など

来場対象

下記対象の美容関連の方

｜ バイヤー（百貨店、ドラッグストア、バラエティショップなど）

｜ サロンオーナー・店長・技術者（エステ・ヘア・ネイルサロン など）

｜ ウェルネス・フィットネス施設経営者、運営責任者

｜ インフルエンサー・美容クリエイター

｜ EC・D2Cブランド事業責任者

｜ 商社・卸・輸出入関係者

｜ メディア・プレス関係者

・・・など

【お問い合わせ先】

Beauty Collection 実行委員会 広報担当

TEL：03-6632-2802

E-mail：bct-s@bizcrew.jp