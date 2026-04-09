日本のキャラクターグッズを世界に届けるエスケイジャパン、米国法人の会計・販売管理を刷新

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERP「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）はクレーンゲームの景品やキャラクター雑貨などを企画販売する株式会社エスケイジャパン（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 八百 博徳、以下「エスケイジャパン」）の米国現地法人「SKJ USA, INC.」の会計・販売管理システムとして「multibook」が導入されたことをお知らせします。

[取材に対応いただいた方]株式会社エスケイジャパン AM事業本部 海外部 USA事業課 横河 佑亮 様株式会社エスケイジャパン 管理本部 経理部 経理課 千田 泰希 様

■エスケイジャパンについて

株式会社エスケイジャパンは、アミューズメント施設で取り扱われるクレーンゲーム景品やカプセルトイ等の企画販売、ならびに大手雑貨店・キャラクターグッズ専門店向けのファンシー雑貨を手がけています。人々に広く愛されるオリジナルキャラクターとして「でぶねこ」「忠犬もちしば」等の商品企画も展開しています。2009年に米国カリフォルニア州に現地法人「SKJ USA, INC.」を設立いたしました。現在はアメリカに出店するアミューズメント施設等との取引を中心に事業を拡大しています。

■背景

米国事業は順調に成長する一方、会計・販売管理を表計算ソフト中心で運用していたため、業務の拡大に伴い以下の課題が顕在化しました。

・複数人作業により入力・操作ミスなどのケアレスミスが起こりやすくなり、請求書の発行漏れが発生した。

・表計算ソフトによる属人的な管理が行われていたため、正確な在庫数や残高をリアルタイムに把握・共有することが困難な状況となっていた。

・上場企業として求められる水準での管理体制を構築したい。

これらの課題を背景に、アメリカ拠点の受注から請求、在庫、会計を一元管理できる仕組みとして、2025年1月に「multibook」を導入しました。

■「multibook」選定理由

「multibook」が選定された主な理由は以下の通りです。

・海外取引に必要なドル建て（多通貨）管理に対応していた。他社システムも比較検討したが、ドル建て管理に対応できないため見送った。

・受注、納品、在庫、請求、会計までの情報を自動連携でき、二重入力や部門間の断絶を解消できる見通しが立った。

・米国拠点のバックオフィス業務を日本から行っているため、日本語を含む多言語で画面操作できる。

■導入効果

導入後、米国拠点業務において以下の効果が得られています。

・表計算ソフトの管理と比較して業務負担が大幅に軽減し、ミスが削減された。

・クラウドシステム上で、ロジスティクス側で入力したデータが会計側へシームレスに連携され、売上・在庫をタイムリーに把握可能になった。あわせて、会計側でも見通しが立てやすくなり、月末の残高確定に伴う不安定さが低減した。

・フローチャート機能により業務進捗が可視化され、案件の進捗が一目で確認できる運用になった。

■今後の展望

エスケイジャパンは、米国での「multibook」導入・運用実績を踏まえ、将来的な他地域展開の可能性も視野に入れています。倉庫数の増加など事業環境が変化する中でも、拠点追加で対応しやすいクラウドERPの特性を活かし、運用改善を継続しながらさらなる業務効率化と管理体制強化を進める方針です。

■株式会社エスケイジャパン 海外部USA事業課 横河氏 コメント

「当社は、アミューズメント施設、いわゆるゲームセンターで取り扱われるクレーンゲームの景品やカプセルトイ等を企画販売している会社です。2009年、日本のキャラクターやグッズの人気を見据え、現地法人SKJ USA, INC.をアメリカに設立しました。米国拠点の事業拡大に伴い、表計算ソフト運用ではケアレスミスや属人化が課題となり、管理体制の見直しが必要になりました。『multibook』導入により、リアルタイムに在庫や会計情報を正確に把握することが可能となり、信頼できるデータをチームで効率的に管理できるようになりました。将来的に新たな地域への展開を検討する際にも、『multibook』であれば拠点を増やすだけで対応できるという安心感があります。『multibook』は海外ビジネス展開になくてはならない存在です。」

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■株式会社 エスケイジャパン 会社概要

会社名：株式会社 エスケイジャパン

代表者：代表取締役社長 八百 博徳

設立：1989年12月

本社：大阪市中央区谷町三丁目1番18号 NS21ビル6F

事業内容：キャラクターのぬいぐるみ、キーホルダー、家庭雑貨、携帯電話アクセサリーグッズ、プライズ商品等の企画・販売

URL：https://www.sk-japan.co.jp/

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/