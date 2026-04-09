【玉川大学教授・大豆生田啓友先生が11の視点で解説！】ますます重要度が高まる0・1・2歳児担当の保育者が知っておくべき、保育の新常識とは？

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日（木）に『教えて！マメ先生 0・1・2歳児保育をアップデートする11のアプローチ』を発売いたしました。

▼『教えて！マメ先生 0・1・2歳児保育をアップデートする11のアプローチ』

https://www.amazon.co.jp/dp/4058027177/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027177/)

日々変わっていく0・1・2歳児保育の最新情報！

大豆生田先生と一緒に、あなたの園の常識を見直してみませんか？

――― 本書のココがおすすめ！ ―――

■今後ますます重要度が増す「0・1・2歳児保育」で大切なことが、この一冊で理解できる！

■園の慣習、保育者の経験や勘などで行っていた従来の保育をアップデートできる！

■マンガや豊富な事例を交えながら解説しているので、視覚的でわかりやすい！

約10年ごとに行われる「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」「幼稚園教育要領」の改訂。2027年の改訂に向け、文部科学省とこども家庭庁が合同で会議を開き、アップデートを図っていることをご存知でしょうか。

現行の指針では、「養護と教育を一体的に行う」とされており、乳児保育は発達が未分化であるとして、 「身体的」「社会的」「精神的」の3つの発達の視点からまとめられています。一方、0歳児は環境とかかわりながら主体的に学ぶ「有能な学び手」であることが明らかになってきました。こうした理解を背景に、「0歳児からの育ちと学び」という視点で議論がなされています。

新しい指針・要領では、「0歳から18歳の育ちと学びの一貫性」が制度として位置づけられようとしています。0歳児からの育ちと学びの一貫性！ これを確保しようとすれば、おのずと0歳児からの育ちとともに、学びを支える保育の内容の充実が大切になります。

（※本書「この本を読む前に」より）

本書は、幼児教育のスペシャリストである大豆生田先生が、変わりゆく0・1・2歳児保育と保育者ができることについて、11のテーマ別にわかりやすく解説。「はじめの100か月の育ちビジョンから何を読み取る？」「しつけとは？ かつてと今はどう違うの？」「0・1・2歳児の主体的保育、カンチガイしてない？」など、マンガや園の実例などを交えながら、やさしくレクチャーします。

今後ますます重要度が増していく0・1・2歳児保育を、本書をまん中に据えながらアップデートしていきましょう。

【著者プロフィール】

大豆生田啓友（おおまめうだ・ひろとも）

玉川大学教育学部教授。日本保育学会副会長。こども環境学会副会長。こども家庭庁「こども家庭審議会」委員および「幼児期までのこどもの育ち部会」委員（部会長）、「保育専門委員会」委員（委員長代理）、保育士養成課程等検討会委員（委員長）、文部科学省「今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会」委員など、国の保育関連の要職に従事。また、NHK・Eテレ「すくすく子育て」に出演し、保護者の方々にも幅広い人気を博す。近著に『子ども主体の保育をつくる56の言葉』（Gakken）、『大豆生田啓友対談集 保育から世界が変わる』（北大路書房）、『豊かな直接体験をベースに ICTで広がる保育』（チャイルド本社）、『愛子先生と大豆生田先生の「保育はやっぱりおもしろい!!」』（小学館）など多数。

【本書の主な内容】

●はじめに 保育をアップデートしましょう

●この本を読む前に 指針・要領もアップデート中

●保育をアップデート

（1）はじめの100か月の育ちビジョン

【園ルポ】「あの手この手」が安心の土台を作る／鳩の森愛の詩瀬谷保育園

（2）子どもをまん中にした保育

（3）保育における「対話」

【園ルポ】「つぶやき」から始まる私たちの保育／認定こども園さくら・さくら第2保育園

（4）広く深く「お散歩」を考える

【園ルポ】園の外は可能性だらけ／RISSHO KID’Sきらり岡本

【園ルポ】散歩で出会う人たちに愛される経験／ちいさなたね保育園

（5）室内あそびと環境

【園ルポ】大事なのは子どもを理解することとスピード感／社会福祉法人仁慈保幼園 多摩川保育園

（6）外あそびと環境

【園ルポ】頭を使って自分で考えながらあそぶ／鳩の森愛の詩瀬谷保育園

（7）寝ること 食べること

【園ルポ】「食べること」は、暮らしそのもの／にじのき保育園

【園ルポ】作って、食べる「もろじゅくごはん」／茂呂塾保育園

（8）しつけについて

【園ルポ】子どもの気持ちに寄り添っていく／バオバブちいさな家保育園

（9）かみつき・ひっかきの保護者対応

【園ルポ】本気の心で向かい合うこと／幼保連携型認定こども園 千成幼稚園

【園ルポ】育ち合う子をみんなで見守る／レイモンド下高井戸保育園

（10）カンチガイしてない？ 主体的な保育

（11）保護者とのかかわりを見つめ直す

【園ルポ】関係が動きだす、いくつもの場面／風の丘めぐみ保育園

●おわりに 学びは0歳児から！ 今こそ大事にしたい0・1・2歳児の保育 4つのポイント

［商品概要］

『教えて！マメ先生 0・1・2歳児保育をアップデートする11のアプローチ』

著：大豆生田啓友

定価：2,200円（税込）

発売日：2026年4月9日（木）

判型：B5判／96ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802717-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380271700(https://hon.gakken.jp/book/2380271700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058027177/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027177/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525159/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525159/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107690695(https://7net.omni7.jp/detail/1107690695)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKZZ3JGQ/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKZZ3JGQ/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/953db22c2d9d3787b9b36e20a2cbe0a8/(https://books.rakuten.co.jp/rk/953db22c2d9d3787b9b36e20a2cbe0a8/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開