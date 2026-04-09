中部電力 MIRAI TOWERから子どもたちの笑顔を願う　名古屋の街に泳ぐ「鯉のぼり」登場

名古屋テレビ塔株式会社

中部電力 MIRAI TOWER（所在地：愛知県名古屋市）を運営する名古屋テレビ塔株式会社では、

5月5日の「子どもの日」に向けて、タワー屋外に「鯉のぼり」を掲出いたします。

本企画は、季節の移ろいを感じる魅力ある景観を通じて、地域の賑わいづくりに貢献したいという想い、そして未来を担う子どもたちに笑顔になってほしいという願いを込めて企画いたしました。過去には2004年まで同様の企画を行っておりましたが、この度22年振りの復活となります。名古屋の街中で、色鮮やかな鯉のぼりが泳ぐ姿は、この時期だけの特別な景観となります。

開催概要

期間：2026年4月9日(木)～5月6日(水・祝)

場所：中部電力 MIRAI TOWER ４階屋根上(地上約30ｍの高さ)

内容：33匹の鯉のぼりを設置

＜中部電力 MIRAI TOWERについて＞

高さ180m、1954年(昭和29年)日本で最初に建てられた集約電波鉄塔で国の重要文化財に指定されている。東西南北360度ガラス張りの90m屋内展望台「スカイデッキ」、心地よい風を感じられる100m屋外展望台「スカイバルコニー」からは、名古屋市内を一望することができる。開業以来初となる全体改修工事を経て2020年9月にグランドオープン。2021年５月1日より「中部電力MIRAI TOWER」へ名称変更。2024年6 月に開業70周年を迎えた。



【中部電力 MIRAI TOWER 公式サイト： https://www.nagoya-tv-tower.co.jp】