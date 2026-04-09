【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】「壬生さんのカンデンデン」炮烙(ほうらく)割(わり)で厄払い　壬生寺に奉納する炮烙をホテルロビーで特別に授与いたします。

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・プリンス 京都宝ヶ池(所在地：京都府京都市左京区宝ヶ池、総支配人：人見啓介）では2026年4月14日(火)～5月4日(月・祝)の期間、「壬生さんのカンデンデン」で知られる壬生寺（所在地：京都市中京区壬生梛ノ宮町31、貫主：松浦俊昭）の「壬生(みぶ)狂言(きょうげん)」に奉納する炮烙をホテルロビーにて授与いたします。壬生狂言は、仏の教えを広めるため鎌倉時代に円覚上人が創始し、国の重要無形民俗文化財に指定されている無言の宗教劇です。節分、春、秋と年3回行われる壬生狂言のうち、春の狂言は「壬生大念佛会」と称され、期間中毎日初番に演じられる「炮烙(ほうらく)割(わり)」の演目中に参拝客が奉納した炮烙を割ります。国の重要文化財大念仏堂の約3メートルの高さの舞台から、たくさんの炮烙が厄除けや開運を願って豪快に落とされます。

ザ・プリンス 京都宝ヶ池は「お客さま」と「京都」を結び、京都の伝統行事を支援する活動を今後も続けてまいります。

【炮烙授与について】

＜受付期間＞2026年4月14日(火) 3:00P.M.～5月4日（月・祝）10:00A.M.

＜場所＞ホテルロビー（１F）

＜授与料＞炮烙授与料700円+奉納料100円

●炮烙に願い事を墨書いただき、ホテルより壬生寺に奉納します。

奉納した炮烙は春の壬生狂言の劇中で、割られます。

●炮烙授与の証として干支絵の「炮烙奉納証」をお渡しします。

干支絵には炮烙の一部が描かれており、十二支を集めると一枚絵

が完成します。

炮烙奉納証壬生狂言炮烙割の様子壬生寺大念仏堂

※春の壬生狂言期間：2026年4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）