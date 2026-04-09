東宝発アパレルブランド『GODZILLA』発足1周年記念！2026年4月10日(金) 新アイテム　スポーツウェア発売開始！！

東宝株式会社

東宝株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 松岡宏泰）は、2026年4月10日(金)より全国のゴジラ・ストア実店舗およびゴジラ・ストアオンラインにて東宝自社発アパレルブランド『GODZILLA』の新アイテムを発売開始いたします。

破壊と再生を繰り返して来た「ゴジラ」は、何人たりとも寄せ付けない圧倒的パワーの象徴でもある。

その「ゴジラ」のエネルギーを宿し、思い描く高みを目指して欲しい。

そんな想いで生まれたアパレルブランド『GODZILLA』。

様々な困難や逆境の中でも、不屈の精神を身に纏い、自分を信じて立ち向かって行け。

さあ、抗うモノたちよ。

2025年に始動したビジネスマン向けアパレルブランド『GODZILLA』。昨年10月からは全国のゴジラ・ストア実店舗6店とオンラインストアで拡大展開中のブランドに強力な新アイテムが加わります！

オリジナルロゴを使った日常に使いやすいシンプルなデザインが特徴の本ブランド。これまではワイシャツやネクタイなどビジネスシーンをイメージした商品が中心でしたが、ブランド発足1周年を迎え、今回は仕事終わりや休日のジムやリラックス時間に活用できるスポーツウェアが登場します。

スウェットトップス、ボトムス／フード付きトラックジャケット／トラックジャケット、ボトムス

■LINE UP

2026年4月10日(金) 全国のゴジラ・ストア実店舗およびゴジラ・ストアオンラインにて発売開始

ゴジラ・ストアオンライン :https://tohoentertainmentonline.com/shop/pages/godzilla-apparel.aspx

トラックウェア、トラックジャケット

オリジナルロゴデザインのトラックテープをあしらった、トラックウェアです。

ジャケットとパンツでセットアップでの着用が可能。左腰にはブランドロゴ刺繍入り。

GODZILLA トラックジャケット（M/L/XL） 各10,890円(税込)GODZILLA トラックパンツ（M/L/XL） 各9,790円(税込)

スウェットトップス、ボトムス

オリジナルロゴが印象的なスウェットです。セットアップでの着用が可能。

スポーツシーンやワンマイルウェアとしても活躍します。

GODZILLA スウェットトップス（M/L/XL） 各9,790円(税込)GODZILLA スウェットボトムス（M/L/XL） 各8,690円(税込)

フード付きトラックジャケット

ブランドロゴの総柄が印象的なデザイン。フード付きでフィット感のあるサイズ感です。

GODZILLA フード付きトラックジャケット（M/L/XL） 各10,890円(税込)GODZILLA フード付きトラックジャケット

ビジネスシーンで活用できるアイテムも新登場！

GODZILLA アイウェアケース 5,500円(税込)GODZILLA ガジェットケース 4,400円(税込)

ビジネスシーンをイメージした商品も多数展開中です。

商品一例

GODZILLA ソックス（刺繍） 1,320円(税込)GODZILLA ソックス（ジャガード） 1,320円(税込)GODZILLA ワイシャツ（M/L/XL） 各9,680円(税込)GODZILLA ビジネスバックパック 22,000円(税込)



■国内外で拡大するゴジラ・ストアネットワーク

ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」は、現在、東京・大阪で展開している国内4店舗とECサイト「ゴジラ・ストア ONLINE」にて、数多くのゴジラファンの皆様にご愛顧いただき、ゴジラブランドを体感できる場として大変好評をいただいております。

この成功を受け、4月6日（月）には、ゴジラ・ストア九州エリア“初”上陸となる、福岡県の博多マルイ２Fへ「ゴジラ・ストア Hakata」がオープン！また、大丸梅田店5Fにて営業していた「ゴジラ・ストア Umeda」が、大丸梅田店が入居するサウスゲートビルディングの大規模リニューアル工事に伴い、NU茶屋町７Fへ移転リニューアルオープンしました！

■映画最新作への期待高まる中、ゴジラ体験を世界へ

山崎貴監督作品『ゴジラ-0.0』（2026年11月3日（火・祝）公開）も期待値が高まる中、ゴジラ・ストアは今後も世界中のファンへ、感動的なゴジラ体験をお届けしてまいります。

■『ゴジラ-0.0』作品概要

■タイトル：『ゴジラ-0.0』

※「ゴジラ」と「-0.0」の間にスペースは無し、続け字で表記 「-0.0」は半角表記

■公開日：2026年11月3日（火・祝）

■監督・脚本・VFX：山崎貴

■製作：東宝(株)

■制作プロダクション：TOHOスタジオ ROBOT

■VFX：白組

■公式ＨＰ：https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/



■ゴジラ・ストアでも貯まる・使える！エンタメ好きのためのおトクなポイントプログラム『TOHO-ONE』

「TOHO-ONE」は、映画・演劇・ショッピングなど、東宝グループのあらゆるエンタテインメントが“ひとつ（ONE）”に繋がる、特別なポイントプログラムです。

全国のゴジラ・ストア／ゴジラ・ストア ONLINEにて、ご利用金額に応じたポイントが貯まり、店舗では100ポイント単位、オンラインサービスでは1ポイント単位でお使いいただけます。

プランはエンタメの楽しみ方に合わせた3種ご用意。

エンタメを最大限楽しむ＜プレミアム プラン限定特典＞

・ゴジラ・ストア ONLINEでは、一部商品を対象に、先行予約・販売期間に特定グッズが購入可能

・TOHOシネマズでもらえる毎月ポップコーン（Ｓサイズ）無料クーポンを月１回プレゼント

TOHO-ONEの詳細はこちら :https://www.toho-one.com/about/

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