シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：聖魔大戦編24章「魔幻型始動を阻止せよ！」の開始！新キャラ「魔覇ドラゴット」、「流２聖武」、「お払い聖武」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にてメインクエスト聖魔大戦編24章「魔幻型始動を阻止せよ！」が2026年4月9日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「熱き忠義 赤獅子王・Ｓトリノ」の開始、「震撼 覇竜誕生ガチャ」等を開始いたしました。
◆「メインクエスト 聖魔大戦編 24章」について
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
メインクエスト聖魔大戦編 24章「魔幻型始動を阻止せよ！」が解放されました。
◆あらすじ
摩訶不思議な魔幻迷宮に翻弄される
聖戦士一行を追い込むように襲撃してくるダークヘラたち。
弾き飛ばしたヘラの杖がなにやら蠢きだして......。
※「聖魔大戦編24章」は「聖魔大戦編」23-12をクリアしたお客様が遊ぶことができます
◆新キャラ追加！「震撼 覇竜誕生ガチャ」の開始！
新たな☆3キャラクター「[変貌覇竜]魔覇ドラゴット」「[聖有羽天使]流２聖武」「[聖有羽天使]お払い聖武」が登場する、「震撼 覇竜誕生ガチャ」を開始いたしました。
・[変貌覇竜]魔覇ドラゴット
・[聖有羽天使]流２聖武
・[聖有羽天使]お払い聖武
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/21(火) 13:59
・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
・キャラクターの提供割合は均一ではございません
・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます
◆期間限定イベント「大乱戦 野聖エルサM」の開始！
黄属性の「野聖エルサM」と戦う「大乱戦」を開催いたしました。
大乱戦のバトルでは、編成した全てのキャラが奥義を使用できます。
※「大乱戦」ではBPの最大値が増加します
※通常のバトルに比べて、BPは溜まりやすくなっております
アイテムやスタミナは消費せず、難易度共通で1日3回まで挑戦することができます。
バトルで使用済みのキャラ・シールは、その挑戦中は再編成できませんが、挑戦が終了すると再度使用可能になります。
なお、挑戦回数が減らない「模擬戦」があり、編成を試すことができます。
※挑戦回数は、翌日AM4:00にリセットされます
※「模擬戦」では挑戦回数は減りませんが、スコアも獲得できません
ボスを撃破、3回の戦闘終了、またはギブアップすると挑戦が終了し、スコアを獲得できます。
たくさんスコアを獲得して、報酬をGETしよう！
開催期間
2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59
◆ダメージチャレンジイベント「熱き忠義 赤獅子王・Ｓトリノ」の開催！
赤属性の「Ｓトリノ」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。
また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[赤獅子王]Ｓトリノ」を獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2026/4/9(木) メンテナンス後～ 2026/4/17(金) 13:59
◆「2周年記念カウントダウンログインボーナス」の開始！
本メンテナンス後より、ログインした際に毎日ジェム100個を最大9日間、最大でジェム900個を獲得できる、特別なログインボーナスを開始いたしました。
開催期間
2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59
※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大9回までです
※最終日の4/17(金)は、AM4:00～13:59となります
◆「ドロップアップキャンペーン第2弾」の開始！
本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、
・ボスオーブのドロップ確率が2倍にアップする
・専用装備強化素材のドロップ量が2倍にアップする
キャンペーンを開始いたしました。
開催期間
2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59
※初回報酬は本キャンペーン対象外となります
◆【極幻の塔】制限階層の変更！
本メンテナンス後より、1日2階まで制限される階層を501階からに変更し、1～500階までは制限なしで登ることができます。
この変更により、「自動踏破機能」で1～500階まで登ることができます。
※期間限定の「塔」を除く、「極幻の塔」に適用されます。
※4/9(木) 4:00～13:59に、451～500階まで階数制限で登ったお客様は、メンテナンス中に回数の補填を行わせていただきました
（ただし、挑戦回数の補填を使用して登った分は、補填の対象外となります）
◆アプリペイにお得な新商品が登場！
アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。
期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。
■公式Webサイト
https://bmwc.marv.jp
■公式X (Twitter)
https://x.com/bikkuriman_wc
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947
●Google Play
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●アプリペイ公式ストア
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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション
■ゲームジャンル：シールコレクションRPG
■配信デバイス：iOS / Android
■プレイ人数：1名
■配信日：2024年４月19日
■基本無料／ガチャ／アイテム課金制
■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.
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