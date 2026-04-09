シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：聖魔大戦編24章「魔幻型始動を阻止せよ！」の開始！新キャラ「魔覇ドラゴット」、「流２聖武」、「お払い聖武」が登場！

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株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にてメインクエスト聖魔大戦編24章「魔幻型始動を阻止せよ！」が2026年4月9日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「熱き忠義　赤獅子王・Ｓトリノ」の開始、「震撼　覇竜誕生ガチャ」等を開始いたしました。



◆「メインクエスト 聖魔大戦編 24章」について



いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。


メインクエスト聖魔大戦編 24章「魔幻型始動を阻止せよ！」が解放されました。



◆あらすじ


摩訶不思議な魔幻迷宮に翻弄される


聖戦士一行を追い込むように襲撃してくるダークヘラたち。


弾き飛ばしたヘラの杖がなにやら蠢きだして......。



※「聖魔大戦編24章」は「聖魔大戦編」23-12をクリアしたお客様が遊ぶことができます




◆新キャラ追加！「震撼　覇竜誕生ガチャ」の開始！



新たな☆3キャラクター「[変貌覇竜]魔覇ドラゴット」「[聖有羽天使]流２聖武」「[聖有羽天使]お払い聖武」が登場する、「震撼　覇竜誕生ガチャ」を開始いたしました。



・[変貌覇竜]魔覇ドラゴット


・[聖有羽天使]流２聖武


・[聖有羽天使]お払い聖武



については、期間限定で排出確率がUPします。


新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター







開催期間


2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/21(火) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます




◆期間限定イベント「大乱戦　野聖エルサM」の開始！



黄属性の「野聖エルサM」と戦う「大乱戦」を開催いたしました。


大乱戦のバトルでは、編成した全てのキャラが奥義を使用できます。



※「大乱戦」ではBPの最大値が増加します


※通常のバトルに比べて、BPは溜まりやすくなっております



アイテムやスタミナは消費せず、難易度共通で1日3回まで挑戦することができます。


バトルで使用済みのキャラ・シールは、その挑戦中は再編成できませんが、挑戦が終了すると再度使用可能になります。


なお、挑戦回数が減らない「模擬戦」があり、編成を試すことができます。



※挑戦回数は、翌日AM4:00にリセットされます


※「模擬戦」では挑戦回数は減りませんが、スコアも獲得できません



ボスを撃破、3回の戦闘終了、またはギブアップすると挑戦が終了し、スコアを獲得できます。


たくさんスコアを獲得して、報酬をGETしよう！



開催期間


2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59




◆ダメージチャレンジイベント「熱き忠義　赤獅子王・Ｓトリノ」の開催！



赤属性の「Ｓトリノ」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。



また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[赤獅子王]Ｓトリノ」を獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


2026/4/9(木) メンテナンス後～ 2026/4/17(金) 13:59




◆「2周年記念カウントダウンログインボーナス」の開始！



本メンテナンス後より、ログインした際に毎日ジェム100個を最大9日間、最大でジェム900個を獲得できる、特別なログインボーナスを開始いたしました。



開催期間


2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59



※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大9回までです


※最終日の4/17(金)は、AM4:00～13:59となります




◆「ドロップアップキャンペーン第2弾」の開始！



本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、


・ボスオーブのドロップ確率が2倍にアップする


・専用装備強化素材のドロップ量が2倍にアップする


キャンペーンを開始いたしました。



開催期間


2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59



※初回報酬は本キャンペーン対象外となります




◆【極幻の塔】制限階層の変更！



本メンテナンス後より、1日2階まで制限される階層を501階からに変更し、1～500階までは制限なしで登ることができます。


この変更により、「自動踏破機能」で1～500階まで登ることができます。



※期間限定の「塔」を除く、「極幻の塔」に適用されます。


※4/9(木) 4:00～13:59に、451～500階まで階数制限で登ったお客様は、メンテナンス中に回数の補填を行わせていただきました


（ただし、挑戦回数の補填を使用して登った分は、補填の対象外となります）




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！




◆ゲームの概要










ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc




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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


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