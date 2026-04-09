シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：聖魔大戦編24章「魔幻型始動を阻止せよ！」の開始！新キャラ「魔覇ドラゴット」、「流２聖武」、「お払い聖武」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にてメインクエスト聖魔大戦編24章「魔幻型始動を阻止せよ！」が2026年4月9日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「熱き忠義 赤獅子王・Ｓトリノ」の開始、「震撼 覇竜誕生ガチャ」等を開始いたしました。

◆「メインクエスト 聖魔大戦編 24章」について

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

メインクエスト聖魔大戦編 24章「魔幻型始動を阻止せよ！」が解放されました。

◆あらすじ

摩訶不思議な魔幻迷宮に翻弄される

聖戦士一行を追い込むように襲撃してくるダークヘラたち。

弾き飛ばしたヘラの杖がなにやら蠢きだして......。

※「聖魔大戦編24章」は「聖魔大戦編」23-12をクリアしたお客様が遊ぶことができます

◆新キャラ追加！「震撼 覇竜誕生ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[変貌覇竜]魔覇ドラゴット」「[聖有羽天使]流２聖武」「[聖有羽天使]お払い聖武」が登場する、「震撼 覇竜誕生ガチャ」を開始いたしました。

・[変貌覇竜]魔覇ドラゴット

・[聖有羽天使]流２聖武

・[聖有羽天使]お払い聖武

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/21(火) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆期間限定イベント「大乱戦 野聖エルサM」の開始！

黄属性の「野聖エルサM」と戦う「大乱戦」を開催いたしました。

大乱戦のバトルでは、編成した全てのキャラが奥義を使用できます。

※「大乱戦」ではBPの最大値が増加します

※通常のバトルに比べて、BPは溜まりやすくなっております

アイテムやスタミナは消費せず、難易度共通で1日3回まで挑戦することができます。

バトルで使用済みのキャラ・シールは、その挑戦中は再編成できませんが、挑戦が終了すると再度使用可能になります。

なお、挑戦回数が減らない「模擬戦」があり、編成を試すことができます。

※挑戦回数は、翌日AM4:00にリセットされます

※「模擬戦」では挑戦回数は減りませんが、スコアも獲得できません

ボスを撃破、3回の戦闘終了、またはギブアップすると挑戦が終了し、スコアを獲得できます。

たくさんスコアを獲得して、報酬をGETしよう！

開催期間

2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59

◆ダメージチャレンジイベント「熱き忠義 赤獅子王・Ｓトリノ」の開催！

赤属性の「Ｓトリノ」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[赤獅子王]Ｓトリノ」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2026/4/9(木) メンテナンス後～ 2026/4/17(金) 13:59

◆「2周年記念カウントダウンログインボーナス」の開始！

本メンテナンス後より、ログインした際に毎日ジェム100個を最大9日間、最大でジェム900個を獲得できる、特別なログインボーナスを開始いたしました。

開催期間

2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59

※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大9回までです

※最終日の4/17(金)は、AM4:00～13:59となります

◆「ドロップアップキャンペーン第2弾」の開始！

本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、

・ボスオーブのドロップ確率が2倍にアップする

・専用装備強化素材のドロップ量が2倍にアップする

キャンペーンを開始いたしました。

開催期間

2026/4/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/17(金) 13:59

※初回報酬は本キャンペーン対象外となります

◆【極幻の塔】制限階層の変更！

本メンテナンス後より、1日2階まで制限される階層を501階からに変更し、1～500階までは制限なしで登ることができます。

この変更により、「自動踏破機能」で1～500階まで登ることができます。

※期間限定の「塔」を除く、「極幻の塔」に適用されます。

※4/9(木) 4:00～13:59に、451～500階まで階数制限で登ったお客様は、メンテナンス中に回数の補填を行わせていただきました

（ただし、挑戦回数の補填を使用して登った分は、補填の対象外となります）

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

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