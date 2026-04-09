「ニコニコ超会議2026」に今年もKADOKAWAが出展　書店＆カフェ＆アニメの多彩な企画を展開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、千葉県の幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」に出展いたします。

2026年は毎年好評の“未来の書店”「超ダ・ヴィンチストア」、コーヒーやフードを提供する「KADOKAWA CAFE」、アニメ展示企画からは『Re:ゼロから始める異世界生活』『死亡遊戯で飯を食う。』『【推しの子】』の3作品と、本好きはもちろんアニメ好きにも見逃せない様々な企画を展開します。

【「ニコニコ超会議2026」KADOKAWA特設サイト】

https://promo.kadokawa.co.jp/chokaigi/

１ 超・ダヴィンチストア

KADOKAWAがイメージする“未来の書店”「超ダ・ヴィンチストア」では、人気の動画配信者やゲームクリエイター達がオススメする本を紹介、一部販売。ニコニコで人気の≪ボカロ≫≪ミュージックノベル≫≪東方Project≫といったジャンルの書籍もより充実させて販売します。また、今年は“書店DX”の新提案として、毎年人気のAIリコメンドに加え“自動販売機”での書籍販売も実施します。

【超・クリエイターズリコメンド】

ニコニコでも人気のクリエイター達に“夢中で読んだ本” “今でも大切にしている本” “自分に影響を与えた本”などをヒアリング。11名のオススメ本を紹介します。一部の本は「超ダ・ヴィンチストア」内で購入可能です。

《参加クリエイター》※五十音順

ためにならない！、Nakamu、百花繚乱、まだら牛、最高コーラ、鬱先生（まじめにヤバシティ）、エーミール（まじめにヤバシティ）、シャオロン（まじめにヤバシティ）、ショッピ（まじめにヤバシティ）、ゾム（まじめにヤバシティ）、トントン（まじめにヤバシティ）

【特集本棚】

“好き”なことや“興味”の領域により没入できる提案型の「特集棚」を設置。≪ボカロ≫≪ミュージックノベル≫≪東方Project≫≪クトゥルフ≫といった各ジャンル・テーマにそった書籍に加えその関連グッズも周囲に陳列し、新たな出会いを提供します。

特に「ボーカロイド関連本＆ミュージックノベル」特集コーナーに力を入れ、人気のボカロ映像を楽しみながら関連書籍＆グッズを探せる設計とし、より多くの出会いを誘発します。

【書店DX】

■自動販売機「超ダ・ヴィンチストア 出張自販機」

今年初の試みとして、書籍＆グッズの自動販売機を導入します。超ダ・ヴィンチストア内だけでなく、ブース外にも自動販売機を2台設置。自動販売機内蔵のモニターで関連PVを放映することで、道行く人の興味をひき、書店以外の場所でも本との出会いを創出します。なお、現金と電子決済の両方が使用可能です。

※超ダ・ヴィンチストア内の自動販売機は現金のみとなります。

企画協力：株式会社マースウインテック

■AIリコメンド

モニターのAIと対話することでオススメの本を診断してくれる、毎年大人気の書籍のAIリコメンド。2026年は、「AI高校生ナツノ」にSNSで話題の16タイプの性格診断テストによる分析を新たに追加。「AI書店員ダ・ヴィンチさん」にも、予想を裏切るような意外性のある本を提案する機能を追加しています。AIがオススメしてくれた本は、実際にブース内で購入可能です。

「16Personalities」公式サイト https://www.16personalities.com/ja

超会議の当日までにやってみるとより楽しめます！

※同様の診断について昨今、一般的な呼称としてMBTI診断と呼ばれていますが、今回のAIリコメンド含め、昨今SNSなどにて流行している診断の内容はMBTI診断ではなく、16タイプの性格診断と呼ばれるものです。

※ニコニコ超会議で体験できるコンテンツは、16Personalitiesの公式サービスではなく、KADOKAWAによる独自の選書企画です。

コンテンツ製作協力：株式会社ワントゥーテン



■RFID・スマートシェルフコーナー

出版流通の課題解決を目指し、コミック本を中心に装着が始まっている ICタグの技術を応用します。

また、スマートシェルフ体験コーナーでは、センサーが内蔵されている特殊な本棚（スマートシェルフ）からRFIDタグが挿入されている対象書籍を抜き取ると、スマートシェルフが感知して作動、抜き取った書籍に応じて、その作品に関するPVがモニターから流れる施策を実施いたします。

展示協力：株式会社PubteX（RFID）、TOPPAN株式会社（スマートシェルフ）

■アンリミテッド本棚

書店の限られた空間では扱いきれない種類の出版物が流通しています。本展示では訪問している店舗には在庫がない出版物も含めて、商品の検索、流通在庫の確認、その場での注文ができる端末を書店店頭に設置することで、物理的な制約から解放し、書店での知的探求体験の可能性を広げることを目的とした“未来の書店”への提案を行います。「無限の本棚」は書店の可能性を拡張します。

コンテンツ製作協力：株式会社ワントゥーテン



【販売グッズ・特典】

■多様なグッズラインナップはこちら 販売商品(https://promo.kadokawa.co.jp/chokaigi/item-list_01.html)

【海外翻訳本コーナー】

KADOKAWAのコミックやノベルは世界中で人気を博しており、様々な国で翻訳版が出版されています。ブースでは、普段あまり目にすることのない、各国で出版されたKADOKAWA人気作品の翻訳版を展示します。

※海外翻訳本コーナーは展示のみとなります。販売はしておりません。

２ カフェコーナー「KADOKAWA CAFE」

カフェコーナーでは、KADOKAWAの特例子会社・株式会社角川クラフトが生豆を厳選、自家焙煎した、ドワンゴ社内で飲まれている「ニコニコ（超）ブレンド」を使ったコーヒーメニューを今年も提供。昨年大人気で即完売だったニコニコテレビちゃん柄のクッキーを再販売します。さらに今年はソーダドリンクやポテトスナック、お土産用ドリップバッグセットといった新商品もご用意。味はもちろん見た目も楽しめる、KADOKAWAならではのエンターテインメント性にあふれたカフェを展開します。

協力：株式会社角川クラフト、シャトン

＼ニコニコ超会議2026のKADOKAWAでしかもらえない購入特典をご用意／

■書店＆カフェ購入特典

購入者向けの特典として、「超ダ・ヴィンチストア」レシートと「KADOKAWA CAFE」レシートを両方提示すると、「ニコニコテレビちゃん 角川文庫ふうブックカバー」を1枚プレゼントします。

※片方のレシートではご対応できません。※画像はイメージです。

※両日分ご用意しています。※なくなり次第終了とさせていただきます。



■KADOKAWAアプリダウンロード特典

「超ダ・ヴィンチストア」と「KADOKAWA CAFE」レシート両方を提示し、さらに「KADOKAWAアプリ」をダウンロードすると「ニコニコ（超）ブレンド」のオリジナルドリップバッグを1つプレゼントします！ ドリップバッグのARマーカーを読み取ると、かわいいARフォトフレームでの撮影もできる仕掛け付きです。

KADOKAWAアプリ https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/

※なくなり次第終了とさせていただきます。

３ 人気アニメ企画展示

毎年好評の人気アニメ展示企画は話題の3作品が登場。これまで以上のボリュームで楽しめます。

・『Re:ゼロから始める異世界生活』展示

2026年にアニメ10周年を迎え、4月から4th seasonが放送中のTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』。今年も大型展示を実施！ 10周年を記念した大型モニターが登場！

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

・『死亡遊戯で飯を食う。』展示

2026年1月より放送のTVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』が登場します。こちらの展示では注目のプレイヤー・幽鬼(ユウキ)についてご紹介。彼女が参加した《ゲーム》の舞台を感じていただける空間をご用意しました。皆様のお越しをお待ちしております。

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

・『【推しの子】』展示

大人気TVアニメ『【推しの子】』の大型展示が登場！ B小町によるスペシャルライブステージでは「Bのリベンジ」ライブパフォーマンス風映像や「3Dバーチャルライブ」の一部楽曲の披露を予定！ 是非遊びにお越しください！

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

４ Xキャンペーン

“ニコニコ超会議2026”KADOKAWA協賛記念Wフォロー&リポストキャンペーンも実施します！

＜期間＞2026年4月9日（木）～2026年4月16日（木）23：59まで

＜賞品＞図書カードネットギフト 1000円分：抽選で50名

＜応募方法＞

１.X（Twitter）の@kadokawa_PR(https://x.com/kadokawa_PR)と@chokaigi_PR(https://x.com/chokaigi_PR) をフォロー

２.応募要項を確認して、本キャンペーン投稿をリポスト

さらに、リプライ欄に『KADOKAWAブースで気になるコンテンツ』を記載すると当選確率UP！

詳細はKADOKAWA特設サイトをご確認ください。

■ニコニコ超会議2026 KADOKAWA出展概要

・ブース位置：幕張メッセ ホール４ B89

・ブース入場料：無料

・ニコニコ超会議2026 KADOKAWA特設サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/chokaigi/

【注意事項】

※出展内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

※混雑状況によりブースへの入場を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「ニコニコ超会議2026」 概要

会期：2026年4月25日（土）10:00～18:00、4月26日（日）10:00～17:00

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1、JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩約5分）

主催：ニコニコ超会議実行委員会

ニコニコ超会議2026 公式サイト：https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)



※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

