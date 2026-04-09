三浦半島4市1町ブルーカーボンプロジェクト「アマモ苗植付イベント@城ヶ島」開催！

横須賀市

三浦半島の4市1町（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）では、令和6年から三浦半島ブルーカーボン推進会議 ※1 を立上げ、藻場の消失（磯焼け）や二酸化炭素排出量の削減という共通課題を解決するため、連携を進めています。

三浦市においては、日本テレビ放送網株式会社からの企業版ふるさと納税を活用し、城ヶ島でアマモ、諸磯でカジメの藻場再生活動に取り組んでまいりました。そして今回、この城ヶ島のアマモ場で初イベントを開催します！

実際に藻場造成に取り組んでいる場所でアマモの植え付け体験ができるほか、三浦半島で獲れるおさかなを見たり触ったり、実際の漁師さんから直接お話を聞くことができる時間など、海のことを肌で感じ、藻場の大切さの理解を深めて頂ける内容をご用意しています。

4 月9日（木曜日）から参加者の募集を開始しますので、ぜひご応募ください。皆さまのご参加

を心よりお待ちしております！※本件については、三浦半島4市1町で同時発表しています。

開催概要

１，日時：2026年5月16日（土曜日）9時30分～11時30分（予定）※雨天決行、荒天中止

２，場所：三浦市三崎町城ヶ島 水っ垂付近（※参加者の皆さまには詳細を別途連絡します。

３，対象：三浦半島市町在住の小・中学生、高校生（小学生は保護者同伴）

４，定員：20人程度（抽選）

５，募集期間：令和8年4月9日（木曜日）～4月27日（月曜日）

６，参加費：無料

７，内容

アマモの植え付け体験、漁師さんのお話、三浦半島で獲れるおさかなの観察（タッチプール）※2

８，主催等

【主催】三浦半島ブルーカーボン推進会議（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）

【協力】三和漁業協同組合 城ヶ島支所

９，申し込み方法

【URL】https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/event_form/0870/20260316.html

※１ 三浦半島ブルーカーボン推進会議

横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町における水産業の発展や海洋環境保全を図ることを目的に、藻場の消失（磯焼け）や二酸化炭素排出量の削減という共通課題の解決に向けた相互連携体制のことです。

※2 タッチプールについては、漁獲状況により中止になる場合があります。