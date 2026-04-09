【新店舗オープンのお知らせ】株式会社ヒューマンアジャスト、群馬県前橋市に「前橋みなみモール接骨院」を新規開院

株式会社ヒューマンアジャスト

このたび、株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当 社」）接骨院グループの新たな拠点として、群馬県前橋市に「前橋みなみモール接骨院」を新規 開院いたします。 当院は、大型商業施設が集まる「前橋みなみモール」エリアに位置し、お買い物の合間にも立ち 寄りやすい利便性の高い店舗です。さらに、平日夜21時まで受付を行っており、お仕事帰りや家 事の落ち着いた夜間の時間帯でも、お身体のケアに専念していただけます。 長年の施術実績で培われたノウハウと、お一人おひとりに合わせた丁寧な施術を組み合わせ、地域社会の健康づくりをサポートしてまいります。

● 前橋みなみモール接骨院 公式サイト(https://human-adjust.co.jp/maebashiminami/)

■新店舗概要

店舗名：前橋みなみモール接骨院 所在地：〒379-2143 群馬県前橋市新堀町893 電話番号：027-289-2430 営業時間：【平日】9:00～21:00 【土日祝】9:00～13:30 / 14:30～17:00

■前橋みなみモール接骨院の特長

1. 買い物ついでに立ち寄れる好立地

前橋みなみモール周辺の商業エリアに位置しているため、週末のお買い物やご家族での外出時 にもスムーズにご利用いただけます。土日祝も休まず営業し、皆様のライフスタイルに寄り添い ます。

2. グループの強みを活かした「チーム施術」

ヒューマンアジャストグループが持つ豊富な施術実績に基づき、お身体の状態に応じた施術の提 供に努めます。院内ミーティングを通じて、お身体の状態や施術方針について常に情報共有し、 チームとして一貫性のあるサポートをご提供する体制を構築しています。

■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術 サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の 方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、よ り身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。

【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：2,558百万円（2025年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転