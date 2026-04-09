最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing』日本車を収録した「Japanese GT500 Pack」を配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用ソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、日本のGTマシン9台と、サーキット1種を収録したダウンロードコンテンツ「Japanese GT500 Pack」を、2026年3月31日（火）より配信開始したことをお知らせいたします。また、パックの内容を紹介するトレーラーを公開いたしました。

「Japanese GT500 Pack」では、GTレースの頂点ともいえるGT500クラスの魅力を体験できる日本車が登場いたします。高いダウンフォースと精密なハンドリング、圧倒的なスピードを誇る現代GT500マシン5台に加え、ターボエンジンと個性的なエアロが特徴的な全日本GT選手権時代の名車4台を収録しています。また、テクニカルかつ高難度なレイアウトが特徴の「Takimiya Circuit」を収録し、より本格的なレース体験をお楽しみいただけます。

ラップタイムを追求する走りからマルチクラスのレースまで、日本のGTレースが持つスピード、伝統、そして熱狂を存分にご体感ください。

＜収録車種＞

・SUPER GT cars (GT500 EVO)

- 2024 Honda Civic GT500

- 2022 Honda NSX GT500

- 2022 Nissan Calsonic Impul Z GT500

- 2021 Nissan Motul Autech GT-R GT500

- 2022 Toyota GR Supra GT500

・JGTC (GT500)

- 2003 Honda NSX JGTC

- 2004 Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC

- 2003 Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC

- 2002 Toyota Supra JGTC

「Japanese GT500 Pack」を紹介したトレーラーも公開中ですので、ぜひご覧ください。

「Japanese GT500 Pack」トレーラー：

https://youtu.be/6ycL_kPeYjA(https://youtu.be/6ycL_kPeYjA)

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Project Motor Racing

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)

発売日：発売中（2025年11月25日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 6,900円（税込7,590円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：レースシミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン最大32人：マルチプレイ・クロスプラットフォーム対応）

メーカー：Straight4 Studios / GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2026 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. All rights reserved.

公式サイト：https://projectmotorracing.sega.jp

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。