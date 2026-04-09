最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing』日本車を収録した「Japanese GT500 Pack」を配信！
株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用ソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、日本のGTマシン9台と、サーキット1種を収録したダウンロードコンテンツ「Japanese GT500 Pack」を、2026年3月31日（火）より配信開始したことをお知らせいたします。また、パックの内容を紹介するトレーラーを公開いたしました。
「Japanese GT500 Pack」では、GTレースの頂点ともいえるGT500クラスの魅力を体験できる日本車が登場いたします。高いダウンフォースと精密なハンドリング、圧倒的なスピードを誇る現代GT500マシン5台に加え、ターボエンジンと個性的なエアロが特徴的な全日本GT選手権時代の名車4台を収録しています。また、テクニカルかつ高難度なレイアウトが特徴の「Takimiya Circuit」を収録し、より本格的なレース体験をお楽しみいただけます。
ラップタイムを追求する走りからマルチクラスのレースまで、日本のGTレースが持つスピード、伝統、そして熱狂を存分にご体感ください。
＜収録車種＞
・SUPER GT cars (GT500 EVO)
- 2024 Honda Civic GT500
- 2022 Honda NSX GT500
- 2022 Nissan Calsonic Impul Z GT500
- 2021 Nissan Motul Autech GT-R GT500
- 2022 Toyota GR Supra GT500
・JGTC (GT500)
- 2003 Honda NSX JGTC
- 2004 Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC
- 2003 Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC
- 2002 Toyota Supra JGTC
「Japanese GT500 Pack」を紹介したトレーラーも公開中ですので、ぜひご覧ください。
「Japanese GT500 Pack」トレーラー：
https://youtu.be/6ycL_kPeYjA(https://youtu.be/6ycL_kPeYjA)
■参考：GIANTS Softwareとは
GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。
【製品概要】
商品名：Project Motor Racing
対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)
発売日：発売中（2025年11月25日（火）発売）
希望小売価格：
パッケージ版・デジタル版 6,900円（税込7,590円）
※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。
ジャンル：レースシミュレーション
プレイ人数：1人（オンライン最大32人：マルチプレイ・クロスプラットフォーム対応）
メーカー：Straight4 Studios / GIANTS Software
CERO：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C) 2026 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. All rights reserved.
公式サイト：https://projectmotorracing.sega.jp
※画面は開発中のものです。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。