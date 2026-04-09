最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing』日本車を収録した「Japanese GT500 Pack」を配信！

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株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用ソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、日本のGTマシン9台と、サーキット1種を収録したダウンロードコンテンツ「Japanese GT500 Pack」を、2026年3月31日（火）より配信開始したことをお知らせいたします。また、パックの内容を紹介するトレーラーを公開いたしました。










「Japanese GT500 Pack」では、GTレースの頂点ともいえるGT500クラスの魅力を体験できる日本車が登場いたします。高いダウンフォースと精密なハンドリング、圧倒的なスピードを誇る現代GT500マシン5台に加え、ターボエンジンと個性的なエアロが特徴的な全日本GT選手権時代の名車4台を収録しています。また、テクニカルかつ高難度なレイアウトが特徴の「Takimiya Circuit」を収録し、より本格的なレース体験をお楽しみいただけます。


ラップタイムを追求する走りからマルチクラスのレースまで、日本のGTレースが持つスピード、伝統、そして熱狂を存分にご体感ください。


　


＜収録車種＞


・SUPER GT cars (GT500 EVO)


　-　2024 Honda Civic GT500


　-　2022 Honda NSX GT500


　-　2022 Nissan Calsonic Impul Z GT500


　-　2021 Nissan Motul Autech GT-R GT500


　-　2022 Toyota GR Supra GT500


・JGTC (GT500)


　-　2003 Honda NSX JGTC


　-　2004 Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC


　-　2003 Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC


　-　2002 Toyota Supra JGTC


　


「Japanese GT500 Pack」を紹介したトレーラーも公開中ですので、ぜひご覧ください。




「Japanese GT500 Pack」トレーラー：


https://youtu.be/6ycL_kPeYjA(https://youtu.be/6ycL_kPeYjA)



　


　


■参考：GIANTS Softwareとは


GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。



　


　


【製品概要】


商品名：Project Motor Racing


対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)


発売日：発売中（2025年11月25日（火）発売）


希望小売価格：


パッケージ版・デジタル版　6,900円（税込7,590円）


※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。


ジャンル：レースシミュレーション


プレイ人数：1人（オンライン最大32人：マルチプレイ・クロスプラットフォーム対応）


メーカー：Straight4 Studios / GIANTS Software


CERO：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C) 2026 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. All rights reserved.


公式サイト：https://projectmotorracing.sega.jp


　


※画面は開発中のものです。


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。