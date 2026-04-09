【ボードゲーム】手を強化して駆け上れ！かけ引きと笑いの「魔改造階段ジャンケン」ゲーム『グミチョコパパイヤレボリューション』が発売決定！

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（株式会社クラグラ）は、『グミチョコパパイヤレボリューション』を2026年5月14日(木)に発売いたします。

■『グミチョコパパイヤレボリューション』とは？

ジャンケンに勝って階段を上る「階段ジャンケン」をベースにしたゲームです。グーで勝ったら「グ・ミ」で2段、チョキで勝ったら「チ・ヨ・コ・レ・エ・ト」で6段上ることができます。

ジャンケンに負けても、ガチャで引いたカードを組み合わせることで、自分の手（グーチョキパー）をどんどん強化していくことができます。たとえば強化を重ねたパーで勝利すると、「パンダちゃん激おこアゲアゲレボリューション」で一気に22段駆け上ることができます！

ただし、強い手ほど相手にマークされてしまうかも。ジャンケンに勝利するには、相手の次の手を読み、かけ引きに勝つことがポイントです。



また、「パンダ」「ちゃん」「激おこ」「アゲアゲ」「レボリューション」などのワードカードを組み合わせることで、思わず笑ってしまうグーチョキパーが生まれるのも魅力のひとつです。

◼︎ グミチョコパパイヤレボリューション

発売日：2026年5月14日(木)

発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp）、Amazon、その他全国取り扱い小売店

希望小売価格：3,410円(税込)

発売元：ClaGla

内容物：遊び方説明書 1部 / ボード 1枚 / カード 100枚 / プレイヤーシート 4枚 / スタートプレイヤーマーカー 1個 / コマ 4個

■『グミチョコパパイヤレボリューション』の遊び方

ジャンケンに勝ったら、階段を上ろう！

ジャンケンで勝ったプレイヤーは自分のコマを上の段へ進めます。進める段数は出した手によって異なります。グーで勝ったら「グミ」で2段、チョキで勝ったら「チヨコレエト」で6段、パーで勝ったら「パパイヤ」で4段上ります。

ジャンケンに負けたら、連結カードゲット！

ジャンケンに負けたプレイヤーは連結カードを1枚引いて、自分のプレイヤーシートの好きな手に連結させます。グーに「でござる」を連結させた場合、次からグーで勝つと「グミでござる」と6段上ることができます。

「グミ」「チョコレート」「パパイヤ」をパワーアップ！

階段を一周してHOMEに着いたら、必ずストップします。その後、ボーナスとしてグーチョキパーカードの中から好きな1枚を選び、自分の「グミ」「チョコレート」「パパイヤ」の上に乗せてパワーアップすることができます。以後ジャンケンに勝った時はパワーアップした手の言葉で上ります。

一番早く4周したプレイヤーが勝利し、ゲームは終了です！

詳細を見る :https://www.clagla.jp/gumichoco

発売日には、本作の魅力をより詳しくお伝えする予定です。ぜひご期待ください！

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game life adventures!!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社です。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。



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