ミドルマネージャーのレジリエンスを高める「Wellness Growth Program」を提供開始

株式会社琉球ウェルネス

法人向けに「組織変革支援事業（組織コンサルティング）」や「ウェルネスオフサイト事業（経営・幹部合宿のプロデュース）」を提供する株式会社琉球ウェルネス（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：道廣敬典）は、ミドルマネージャーやビジネスリーダーを対象としたプログラム「Wellness Growth Program」の提供を開始いたします。

本プログラムは「役割認知のアップデート」と「レジリエンスの獲得」を二本柱に据え、ミドルマネージャーが消耗せず成果を出し続けるための実践型のプログラムです。

◼️背景

琉球ウェルネスが年間100社・200プロジェクトを支援する中で、成長企業のミドルマネージャーが構造的に消耗していく現実が見えてきました。9割以上がプレイング業務を担いながら組織の中核としてマネジメントを求められ、構造的に「役割過多・業務過多」の状態に置かれています。

現場の声に向き合い続ける中で、疲弊の共通項として「役割認知のズレ」と「レジリエンスの不足」の二つが浮かび上がりました。この二つの課題に手を打つことが、本プログラムの出発点です。

◼️プログラム概要

【前半】役割認知のアップデート

マネジメント経験豊富な講師が「役割に応じた視座」をインストールし、期待される役割・生み出すべき成果を具体化。「何をやめ、何を変え、何をやるのか」まで日常業務に接続して落とし込み、行動と時間の使い方が変わるまで設計します。

【後半】レジリエンスの獲得

レジリエンスを「後天的に開発できるスキル」と定義し、ダメージを受ける前に備える、自分だけの「回復プロトコル」をデザイン。周囲に頼ることも含めた回復の仕組みを設計し、明日から使える状態で持ち帰っていただけます。

◼️本プログラムの特徴

1. 事業の最前線を知る講師陣：ハードシングスを乗り越えてきた当事者が開発・登壇し「明日から使える」実践的な内容を提供。

2. 本プログラムを「起点」とした中長期支援：メンタリング・組織コンサルティング・オフサイト等を通じて、気づきや変化を現場で定着させるまで伴走。

3. 個人と組織の両面に作用する設計：マネージャー自身だけでなく、チーム全体のレジリエンスを高める視点も提供。

◼️株式会社琉球ウェルネス 概要

所在地：

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-9-22KAキャンディービル2階

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-1 虎ノ門三丁目ビルディング 2F

代表者：代表取締役 道廣敬典

事業内容：組織変革支援事業（組織コンサルティング） / ウェルネスツーリズム事業 / 地域プロデュース事業

URL：https://ryukyu-wellness.co.jp/

note：https://note.com/ryukyuwellness



◼️本件に関するお問い合わせ先

株式会社琉球ウェルネス

メール：contact@ryukyu-wellness.co.jp

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