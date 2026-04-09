日次世論調査「世論レーダー」週次集計（4月第1週）を公開｜高市内閣支持率62.5%（前週比-0.9pt）、自民党支持率は30.8%で微減
ジャッグジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、株式会社グリーン・シップ（本社：東京都千代田区）と業務提携し、グリーン・シップが提供する日次世論調査「世論レーダー」のデータを提供しております。本日、2026年4月第1週（3月30日～4月5日分）の内閣支持率・政党支持率調査の結果を発表いたします。
日次支持率グラフを含む詳細レポートPDFは、「世論レーダー」(https://yoronradar.jp)公式サイトの週次レポート販売ページ(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40)にて、3,960円(税込)でご提供しております。
高市内閣支持率
高市内閣の支持率は62.5%（前週比-0.9pt）となりました。
政党支持率
政党支持率では自民党が30.8%（前週比-0.6pt）で微減、「特に支持する政党はない」は21.5%（前週比+0.7pt）で微増となりました。
詳細データのご案内
内閣支持率・政党支持率の日次推移データグラフ、年代別集計など、より詳細なレポートは世論レーダー公式サイトにてPDFファイルを販売しております。
▼ 世論レーダー公式サイト https://yoronradar.jp
▼ 世論レーダー公式サイト（週次レポート） https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40)
▼ 世論レーダー公式サイト（月次レポート） https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=25(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=25)
提供会社株式会社グリーン・シップ
設立: 2008年11月
本社所在地: 東京都千代田区
代表者: 代表取締役社長 田中明子
事業内容: 世論調査事業（GS調査センター/GS選挙調査センター）、ロボットコールセンター事業、ソリューション事業
ウェブサイト: https://www.green-ship.co.jp/
グリーン・シップは、1日最大1,000万件の電話発信力を持つロボットコールセンター技術を活用し、大規模な世論調査を実施する専門機関です。主要政党や大手報道各社に調査データを提供するとともに、「世論レーダー」として独自の日次世論調査を継続的に実施しています。
ジャッグジャパン株式会社
設立: 2015年4月（事業開始：2010年11月）
本社所在地: 東京都渋谷区
代表者: 代表取締役 大濱崎卓真
事業内容: 選挙コンサルティング事業、政治家向けクラウド名簿地図アプリ「ミエセン」の開発・提供
ウェブサイト: https://jag-japan.com
ジャッグジャパンは、「選挙を科学する」をテーマに、ITとビッグデータを活用した選挙コンサルティングを提供しています。GIS（地理情報システム）を用いた可視化分析など、エビデンスベースの選挙戦略立案を専門としています。国政選挙から地方選挙まで、幅広い選挙支援の実績を有しています。
本件に関するお問い合わせ先
世論レーダー データ販売サイト
URL: https://yoronradar.jp
ジャッグジャパン株式会社
選挙コンサルティング事業部
Email: info@yoronradar.jp
URL: https://jag-japan.com
株式会社グリーン・シップ
Email: gs_info@green-ship.co.jp
URL: https://www.green-ship.co.jp