【台湾情報】台湾電子材料産業、AI需要で飛躍──2025年生産額は12.7%増＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年4月第2週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年４月第２週号を発行しました。

ワイズ機械業界ジャーナル0646号

今号では、「台湾電子材料産業2025年の振り返りと2026年展望」を特集しています 。AIおよび先進パッケージング需要を背景に、半導体・パッケージング材料が力強い成長を遂げ、産業全体の総生産額が前年比12.7%増の8,828億1,000万台湾元に達した構造的転換を分析しています。

また、人手不足や環境規制に対応しハイエンド化を急ぐ金属表面処理産業の現状と課題 、AIサーバー向け電源・液冷需要で15年連続の過去最高売上を達成したデルタ電子の圧倒的な成長力 、さらに分野ごとに明暗が分かれる再生可能エネルギー産業の最新動向など 、台湾製造業が直面するビジネスチャンスと戦略的課題を多角的に取り上げています。

【トピック１】

台湾電子材料産業、AI需要で飛躍──2025年生産額は12.7%増

2025年の台湾電子材料産業はAIと先進パッケージング需要に牽引され、総生産額は前年比12.7%増の8,828億1,000万台湾元に達した。特に半導体材料とパッケージング材料が飛躍を支える双発エンジンとなり、台湾のハイエンド製造サプライチェーンにおける中核的な地位を強固にした。



【トピック２】

台湾金属表面処理産業、ハイエンド化とグリーン化が急務

台湾の金属表面処理産業は、深刻な人手不足や未登録工場との価格競争に加え、PFASなどに対する環境規制の強化に直面している。これらの課題を解決するため、段階的なスマート化による半導体やEVなどハイエンド需要の取り込みと、三価クロムの使用をはじめとする製造工程のグリーン化推進が鍵となる。



【トピック３】

デルタ電子、売上高15年連続最高更新──AIサーバー向け電源・液冷が牽引

台達電子工業（デルタ・エレクトロニクス）の2025年の売上高は前年比31.8%増の5,548億8,500万台湾元となり、15年連続で過去最高を更新した。AIサーバー向け電源装置の単価上昇と液冷ソリューションの出荷拡大が成長を後押ししており、AI向け製品の売上高は2025年の約1,300億元から2027年には6,000億元へと急拡大する見通しだ。



【トピック４】

台湾再生可能エネルギー産業、2025年は14%減

2025年の台湾再生可能エネルギー産業の生産額は、前年比14.0%減の693億7,000万台湾元となった。太陽光パネル向けモジュールは内需の低迷に苦しむ一方で、燃料電池分野は米国のデータセンター向けAI需要の急増を背景に受注を伸ばし、第4四半期の生産額を大きく押し上げた。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

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事業内容：

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