東京新聞、シニア層の「生の声」を届ける低価格モニター調査サービスを開始

東京新聞（中日新聞東京本社）

東京新聞(中日新聞東京本社・東京都千代田区) は、シニア層をメインの顧客とする企業様向けに、独自運営する読者モニター組織を活用した「新聞社だからできる低価格のモニター調査(https://www.tokyo-np.co.jp/tokyo_partners/marketing)」の提供を開始しました 。

背景：便利なデジタル化の中で見えにくくなった「消費者の本音」

デジタル社会の推進で、SNS等を通じて膨大な情報が得られるようになった反面、「消費者の顔や気持ちがかえって見えにくくなっているのではないか」という課題や疑問に直面しています。東京新聞は、消費者のリアルな本音を知りたいと願う企業をサポートしたいという一念から、長年築いてきた読者との信頼関係を拠り所とした本サービスの提供に至りました。

東京新聞の市場調査 3つの特徴

1.信頼関係に基づいた「リアルな生の声」

自社で運営する読者中心のモニター組織（東京新聞パートナーズ(https://www.tokyo-np.co.jp/tokyo_partners) 会員5,000人超）を活用 。社会のニュースや話題、流行などに関心や問題意識が人一倍強い東京新聞読者に調査モニターを依頼することで、地域に根ざした生活者目線の、屈託がない意見をダイレクトに収集することが可能です。

2.圧倒的なコストパフォーマンス

調査の企画から運営まで自社内で完結させています。外注コストを省き、自社施設を調査会場として利用することで、低価格でのサービス提供を実現しました。

3.東京・関東エリアへの特化

東京で発行を続けて140年。新聞社が持つ信頼性と取材力、長年の歴史で培ったネットワークを活かし、東京および関東地区に特化した顧客満足度が高い調査を自信を持って提供することを通じ、皆さまの事業経営に伴走して参ります。

【サービス詳細・お問い合わせ】

詳細については、以下の特設ページをご確認ください。

東京新聞モニター調査 :https://www.tokyo-np.co.jp/tokyo_partners/marketing

公式サイト： https://www.tokyo-np.co.jp/tokyo_partners/marketing

問い合わせ先： 東京新聞 販売局 マーケティング部

電話 03-6910-2456 (月～金 10時～17時)