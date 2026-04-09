熊本・天草市で明治32年から続く「天草酒造」とコラボレーション偏愛的なエクスクルーシブアイテムを限定販売

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチが「日本の地域はおもしろい」をコンセプトに取り組む「JAPAN MADE PROJECT」。日本各地のさまざまな「おもしろい」人たちと共に活動を行っています。

現在、店舗を巡回しながら開催している「SHARE THE LOCAL 熊本・天草(https://media.urban-research.jp/news/735022/)」にて、1899（明治32年）設立の「合名会社 天草酒造（以下、天草酒造）」とコラボレーションしたプロダクトを販売いたします。

アーバンリサーチのJAPAN MADE PROJECTの担当者が、とある飲食店で「池の露」を飲んで、あまりのおいしさに感動して天草酒造まで直接訪問し、熱烈なオファーをしたことから実現した本企画。

全国の「池の露」愛好家に向けた偏愛的なエクスクルーシブアイテムです。

LINE UP

池の露ハイボール（天草酒造 × JAPAN MADE PROJECT）

\800 (10%税込)

内容量：360ml

数ある「池の露」のフレイバーから、「むらさき」をベースに作った、天草酒造としても初の本格焼酎を用いた缶ハイボール。

天草酒造が自社栽培した紫芋の「ふくむらさき」という糖度の高い品種を用いて作られる「むらさき」は、ソーダ割りとの相性が抜群。ワインのような甘みや香りと弾ける炭酸の爽やかさが口の中に広がります。

【販売開始日】

2026年4月10日(金)

【販売店舗】

THE GOODLAND MARKET 堀江店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store51/51_1/)

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目20-9

TEL：050-2017-9002

※ SHARE THE LOCAL 熊本・天草(https://media.urban-research.jp/news/735022/)の開催期間中のみ販売。URBAN RESEARCH Store アミュプラザくまもと店、アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店でも期間中に販売いたします。

池の露カップ（天草酒造 × 高浜焼 寿芳窯 × JAPAN MADE PROJECT）

\5,500 (10%税込)

熊本・天草にて作陶している高浜焼 寿芳窯に依頼した、池の露を楽しむための瓢箪型焼酎カップ。

磁器の素材として他の焼物の産地でも使われている天草陶石のなかでも、選び抜かれた原料を用いて作られたカップは、白く透明感があります。

天草市という地域の魅力が詰まったプロダクトです。

【販売開始日】

2026年4月28日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH Store アミュプラザくまもと店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_31/)

〒860-0047 熊本県熊本市西区春日3丁目15-26 アミュプラザくまもと 1F

TEL：050-2017-9283

URBAN RESEARCH COCOSA熊本店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_51/)

〒860-0807 熊本県熊本市中央区下通1-3-8 COCOSA 1F

TEL：050-2017-9039

※ SHARE THE LOCAL 熊本・天草(https://media.urban-research.jp/news/735022/)の開催期間中に販売。上記店舗の期間終了後は、同イベント開催店舗にて販売しております。

※ 販売開始日・店舗は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

SHARE THE LOCAL 熊本・天草

【開催期間 / 店舗】

▼大阪

2026年3月20日(金)～4月13日(月)

THE GOODLAND MARKET 堀江店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store51/51_1/)

Instagram @ thegoodlandmarket(https://www.instagram.com/thegoodlandmarket/)

▼熊本

2026年4月28日(金)～5月18日(月)

URBAN RESEARCH Store アミュプラザくまもと店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_31/) / URBAN RESEARCH COCOSA熊本店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_51/)

▼東京

2026年5月30日(土)～6月14日(日)

アーバン・ファミマ!!虎ノ門ヒルズビジネスタワー店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store50/50_1/)

Instagram @ urban_famima(https://www.instagram.com/urban_famima/?hl=ja)

JAPAN MADE PROJECT

“日本の地域はおもしろい”

日本には、まだ知らないワクワクすることであふれています。私たちは、その土地を愛してやまない地域の方々とともに、おもしろさや課題に向き合いながら、未来につながる地域の“すごい”を発信していきます。

> Web site(https://media.urban-research.jp/feature/ur_japanmadeproject/)

Instagram @ japan_made_project(https://www.instagram.com/japan_made_project/)

合名会社 天草酒造

1899（明治32年）から続く老舗酒造。

人の手でできることは人の手で。効率化により機械で管理する酒蔵が多い「麹」を手仕込みし、徹底した温度管理をはじめ、人の手でできるところは極力人の手で行っています。

さらに、農家の方へのリスペクトを込めて、その過程を理解するために焼酎をつくるための原料となる芋や米も自家栽培するなど、生産工程のすべてにおいてこだわりをもち、ひたむきにより良い焼酎づくりを目指しています。

> Web site(https://ikenotsuyu.com/)

Instagram @ ikenotsuyu_amakusa_distillery(https://www.instagram.com/ikenotsuyu_amakusa_distillery/)

熊本・天草のつくり手や名産物を紹介する「SHARE THE LOCAL 熊本・天草」(https://media.urban-research.jp/news/735022/)