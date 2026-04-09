【最大85%OFF】ファッションリース大手マナマナが大規模セールを開催!!

株式会社マナマナ

青山・表参道エリアで2026年4月24日（金）から4月25日（土）の2日間限定セールを開催！

撮影衣装レンタル会社「mahna mahna(マナマナ)」による特別セールです。

セールチラシ

撮影衣装レンタル会社「マナマナ」は、4月24日(金)～4月25日(土)の2日間、最大85%OFFの特別セールを南青山・骨董通りの「小原流会館」2Fにて開催いたします。

本セールでは、CM・広告、雑誌撮影、TV収録、イベント等、撮影用の衣装として使用されたアイテムを特別価格でご提供。商品状態が良好なものも多く、ほとんど新品同様の掘り出し物やハイブランドの人気アイテムも登場します。

@mahna_sale・instagram@mahna_sale・instagram

総在庫数10,000点以上、様々なアイテムを特別価格でご提供

セールでは、オフィスカジュアルやプライベートシーンで活躍するセレクトショップブランドのアイテムも多数ラインナップ。

また、高価格帯のデザイナーズブランドも、本セールでは手に取りやすい価格帯で多数出品いたします！

あらゆる撮影シーンに対応する総合衣装レンタルとして、レディース・メンズのウェアからバッグ、シューズ、アクセサリーまで、ジャンルを問わず多彩なラインナップを取り揃えております！

セール会場のイメージ（バッグコーナー）セール会場のイメージ（メンズウェアコーナー）セール会場のイメージ（レディースシューズ）セール会場のイメージ（レディースウェア）

特別企画《pick up BRAND corner》開催！

セールでも人気のブランドを1箇所に集めております！

今回のラインナップは、トレンドや定番の人気ブランドの数々。下記はそのラインナップの一部となります。

是非、セール会場までご来場ください！

ピックアップブランドコーナーイメージ

セール概要

開催日時：

2026年4月24日(金) 11:00-20:00 (最終入場19:30)

2026年4月25日(土) 10:00-18:00 (最終入場17:30)

会場：

小原流会館 2F (東京都港区南青山5-7-17)

Google Map: https://goo.gl/maps/MRJAJT5a89AGFC5v8 ※表参道駅より徒歩5分

入場について 予約や招待状は不要！どなたでもご参加いただけます。

エレベーター完備で、ベビーカーをご利用の方も安心。

試着室も完備しているため、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただけます。

ご来場の皆様へお願い

混雑状況によって入場規制を行う場合がございます。

掲載ブランドの商品は数に限りがございます。

すべて撮影用レンタル品のため、新品ではございません。

返品・交換は一切お受けできませんので、ご了承ください。

駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。

体調が優れない方、発熱（37.5度以上）のある方はご来場をお控えください。

Instagramで最新情報をチェック！

セール商品の詳細や最新情報をInstagramにて更新中！

https://www.instagram.com/mahna_sale/

お得な2日間限定の特別セール、ぜひご来場ください！