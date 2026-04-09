ベルシステム24、ブランドキービジュアルを刷新

株式会社ベルシステム24ホールディングス

株式会社ベルシステム24ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：梶原 浩、以下：当社）は、2026年4月9日よりブランドキービジュアルを刷新いたします。

刷新の背景

近年、AIの急速な進化、労働人口の減少、顧客接点のデジタル化など、企業を取り巻く環境は大きな変革期を迎えています。当社はこうした変化に対応すべく、高度な人材力と最先端のテクノロジーを融合させ、お客様や社会の課題解決に取り組んでまいりました。また、2023年にはコーポレートボイス『その声に、どうこたえるか。」を策定し、すべてのステークホルダーの声に真摯に向き合う姿勢を明確にしました。

このたび、この姿勢をより強く発信するとともに、「Hybrid Intelligence for All」をコンセプトとする2026-2028年度中期経営計画において実現する「ヒトとAIの共創で新たな価値の創出」を推進するため、ブランドキービジュアルを刷新します。

※2026-2028年度中期経営計画の詳細はこちら：

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS07594/7ded314a/389a/4098/82c1/c9384d544b9a/20260408154937893s.pdf

新ブランドキービジュアルについて

新たなキービジュアルは、“成功に伴走するビジネスパートナー”としての当社の在り方を、ブランドメッセージとして打ち出しています。お客様が抱える課題に向き合い、その解決を通じて事業成長を支援する当社の姿勢を、「いざなう（誘導型伴走）」「ともに超える（挑戦型伴走）」「寄り添う（並走型伴走）」「探しあてる（探索型伴走）」という4つのアプローチで表現しています。

さらに、4つのアプローチを個別に表現したビジュアルも展開します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109272/table/228_1_0ca61ade443aa6230da561e3a1166080.jpg?v=202604090851 ]

当社は、新たなブランドキービジュアルのもと、“成功に伴走するビジネスパートナー”としてのブランドイメージをさらに強化し、幅広い領域で培った高度な専門性と、ヒトとAIの共創により、お客様のビジネス成長と社会課題の解決に貢献し続けてまいります。

＜ブランドキービジュアル＞＜4つのアプローチを個別に表現したビジュアル＞＜新ブランドキービジュアル紹介動画＞

https://www.youtube.com/watch?v=GmV8IwdyAII

ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/(https://www.bell24.co.jp/)

株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。

「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。