圧倒的な爽快感を追求した「国産ライムのジンモヒート」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、圧倒的な爽快感を追求した「国産ライムのジンモヒート」を、2026年4月9日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/kokusanlime-ginmojito）

「国産ライムのジンモヒート」について

「国産ライムのジンモヒート」は、圧倒的な爽快感を追求したクラフトジンベースのモヒートです。モヒートは本来はホワイトラムベースですが、ジンを採用することでより鋭いキレと清涼感を実現しました。日常の喧騒を忘れさせるような深い解放感を目指し、和ボタニカルや希少な国産柑橘を組み合わせて造り上げた、新感覚のモヒートです。

「国産ライムのジンモヒート」の魅力

朴葉（ほおば）・山椒香るジンベースの圧倒的な爽快感とキレ

ベースとなるジンには、ジュニパーベリーに加えて日本固有のボタニカルである朴葉と山椒を使用しています。朴葉の甘く爽やかな香りと、山椒の痺れるようなキレが融合することで、喉を通る瞬間に突き抜ける爽快感が生まれます。この独自の配合が、従来のモヒートにはない圧倒的なすっきりとした清涼感と、立体的な味わいの骨格を作り出しています。

希少な愛媛県産ライムを使用したクリアな味わい

原料には、国内自給率が1%未満とされる希少な愛媛県上島町岩城島産のライムを贅沢に使用しています。瀬戸内の太陽を浴びて育った国産ライム特有の、雑味のないフレッシュな酸味が特徴です。果汁だけでなく香りが凝縮されたエキスも配合しており、炭酸で割っても香りの輪郭が崩れず、脳に響くようなクリアな余韻を最後まで楽しむことができます。

ミント二段抽出によってしみわたる涼しさ

理想的な清涼感を実現するため、ミントの「二段抽出製法」を採用しています。香りの高い国産フレッシュミントと、深みのあるドライミントの2種類を直接ジンに漬け込むことで、層のある豊かな風味を引き出しました。グラスを近づけた瞬間から広がる青々しい香りと冷涼感が特徴です。

商品概要

「国産ライムのジンモヒート」

◯ジャンル：リキュール

◯アルコール度数：25％

◯内容量：500ml

◯原材料：醸造アルコール（国内製造）、糖類、ライム果汁、ライムエキス、ジン、水あめ、ジュニパーベリーエキス、ミント／酸味料、香料

＜プラン一覧＞

- 【超早割】国産ライムのジンモヒート：3,390円（税込）- 【早割】国産ライムのジンモヒート：3,590円（税込）- 【早割】国産ライムのジンモヒート 2本セット：6,780円（税込）- 国産ライムのジンモヒート：3,990円（税込）- 国産ライムのジンモヒート 2本セット：7,180円（税込）- 国産ライムのジンモヒート ＋ 魔法瓶構造の酎ハイタンブラー セット：5,500円（税込）＜概要＞

◯商品名：国産ライムのジンモヒート

◯販売期間：2026年4月9日（木）～5月7日（木）24:59

◯配送時期：6月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/kokusanlime-ginmojito

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp