【デスクが整う】ORICO「小方砖」レビュー：GaN搭載で超コンパクトな8-in-1電源タップ。今なら25%OFF！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

テレワークやデスク周りで、「電源タップが大きすぎて邪魔」「ACアダプタが隣の口を塞いでしまう」と困ったことはありませんか？

今回は、そんな悩みを解決する**ORICOの最新電源タップ「小方砖（Small Cube）」**をご紹介します。GaN技術を採用し、驚くほどコンパクトなのに8台のデバイスを同時充電できる優れものです！

1. 魔法のような「4面AC設計」で干渉ゼロ

この「小方砖」の最大の特徴は、4面にAC差し込み口を配置したキューブ型デザイン。 大きなACアダプタを挿しても、隣の口を塞ぐことがありません。デスク上のスペースを最小限に抑えつつ、4口のコンセントをフル活用できます。

2. 次世代GaN（氮化镓）技術による急速充電

コンパクトなのにパワフル！GaN技術を採用することで、発熱を抑えながら高効率な出力を実現しました。

USB-C × 2 + USB-A × 2： 合計4つのUSBポートを搭載。

25W急速充電： スマホやタブレットを素早く充電でき、ACアダプタを別途用意する必要がありません。

3. 日本のデスクに嬉しい「フラットプラグ」と安全性

180°スイングプラグ： 壁際のコンセントや家具の隙間にもピッタリフィット。

V0級難燃素材： 万が一の際も燃え広がりにくい最高レベルの難燃素材を採用。

1500W対応： PC、モニター、加湿器など、デスク周りの機器をまとめて接続可能です。

【期間限定】読者限定25%OFFクーポン！

この「デスクの救世主」ともいえる小方砖が、今なら25%OFFという破格のキャンペーン中です！

通常価格： \2,990

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有効期限： 2026年4月29日 20:00 (JST) まで

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総評：デスクの「ごちゃごちゃ」をこれ1個で卒業

ORICO「小方砖」は、実用性とデザイン性を両立させた、現代のデスクワーカーに最適な電源タップです。 2,000円台で手に入るこの機会に、デスク周りを一新してスッキリした環境で作業をスタートさせましょう！

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