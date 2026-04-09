紙おむつ代、卒業までに約26万円 ── 洗剤ブランド・リネンナが布おむつを″試すリスクゼロ″で届ける「子育て応援定期便」を開始

株式会社Ｈｅｕｌｉｅ

洗濯洗剤ブランド「Rinenna（リネンナ）」を展開する株式会社Heulie（ユーリエ、代表取締役：平島利恵）は、2026年3月より「子育て応援定期便」の提供を開始いたしました。

2回目以降はリネンナの定期便製品ラインナップの中からお届け商品を自由に変更可能。

布おむつが合わなくても、全商品を本店価格より15～最大20%OFFで購入でき、子育て家庭の「洗濯の困った」をトータルで支える定期便です。

子育て応援定期便 URL：https://rinenna.jp/pages/childcare_support_subscription

■ 背景：止まらない紙おむつの値上げ、子育て家庭の家計を直撃

紙おむつの値上げが止まりません。花王「メリーズ」は2022年に約10%、大王製紙「グーン」は2025年4月に10%以上、P&G「パンパース」も2025年8月に4～6%の値上げを実施しました。2026年4月には紙おむつの原材料であるアクリル酸の値上げも決定しており、今後さらなる価格上昇が見込まれています。

浜銀総合研究所の遠藤裕基氏が算出した「赤ちゃん物価指数」によると、赤ちゃん関連商品の物価上昇率は前年比+6.9%と、消費者物価指数全体（+3.2%）の2倍以上のペースで上昇。紙おむつだけで見ても、おむつ卒業（3歳）までの費用は約26万円にのぼります（1日平均240円×365日×3年で試算）。

※【図表1】紙おむつメーカー各社の値上げ率と物価指数の比較

物価高と少子化が同時に進行する中で、子育て家庭の経済的な負担は増す一方です。そんな時代に、リネンナは「全ての子育て中の方を応援したい」という思いから、本定期便を企画しました。

■ 「子育て応援定期便」の特長：布おむつが合わなくても損をしない仕組み

本定期便は、「布おむつの定期便」ではありません。 初回のみ布おむつを洗剤とセットでお届けし、2回目以降はお客様のニーズに合わせてお届け商品を自由に変更できる、子育て家庭のための洗濯サポート定期便です。

１. 初回は洗剤代のみで布おむつを「お試し」

初回お届け内容：洗濯洗剤 Rinenna#1（1箱）＋ マシュマロおむつ（カバー1枚＋インサート1枚）

定価11,000円相当 → 初回特別価格 5,350円（税込） マシュマロおむつは実質プレゼント。

洗剤Rinenna#1の価格だけでお届けします。

２. 2回目以降は商品を自由に選べる

布おむつ育児を続けたい方：洗い替え用にマシュマロおむつやインサートを選択可能。

布おむつは試したけれど合わなかった方：洗濯洗剤Rinenna#1をはじめ、シミ抜き剤RINENNA Pro #ZERO、おしゃれ着洗剤Rinenna No.8、柔軟剤Rinenna No.9など、リネンナの定期便ラインナップからお好みの商品を選択（本店価格からさらに15～最大20%OFFの定期便特別価格）。

なお、初回にお届けしたマシュマロおむつは、トイレトレーニング用パンツとしてもお使いいただけるため、布おむつ育児を続けなくても無駄になりません 。

３. だから、"試すリスクゼロ"

布おむつが合えば → そのまま続けて、紙おむつ代を節約。布おむつの使用により排泄の感覚が敏感になり、おむつ卒業が平均して半年程度早まる傾向があるとされています。

布おむつが合わなくても→お届けした布おむつは、トイレトレーニングのトレパンとしてお使いいただけます。

また、子育て家庭に必ず役立つリネンナの洗剤を、どこよりもおトクに購入可能。

当社試算では、おむつにかかる費用（洗剤・水道代等除く）を比較すると、紙おむつのみ（3歳卒業）で約26.3万円、紙おむつと布おむつの併用（2歳半卒業）で約14.4万円、布おむつメイン（2歳半卒業）で約6.5万円と、最大で約19.8万円の差が生まれます。

■ Rinenna#1は、布おむつの汚れを落とすために生まれた洗剤

※【図表2】おむつ卒業までのコスト比較概算

リネンナの看板商品である洗濯洗剤「Rinenna#1」は、布おむつについたうんち汚れをもみ洗いなしで落とすことを目的に開発した洗剤です。

布おむつ育児の最大のハードルは「洗濯」です。汚れたおむつを赤ちゃんにつけることへの抵抗感は、親として当然のこと。Rinenna#1は、40℃のお湯に漬け置きしておくだけで、あとは洗濯機で洗えば汚れがすっきり落ちます。ゴシゴシもみ洗いは不要です。

「うんち汚れがキレイに落とせる」。それが分かるだけで、布おむつへの心理的なハードルは大きく下がります。この洗剤と布おむつをセットで試せることが、本定期便の最大のポイントです。

■ 布おむつを使わなくても、リネンナは子育て家庭の味方

子育て中は、布おむつを使っていなくても「汚れとの戦い」が日常です。

・紙おむつでもうんち漏れは日常茶飯事

・赤ちゃんの嘔吐や怪我による衣類の汚れ

・トイレトレーニング期間中のトレーニングパンツの洗濯

・食べこぼし、泥汚れ、季節ごとの汗じみ

Rinenna#1はこれら全ての汚れに対応する洗浄力を持っています。定期便なら、毎回わざわざ注文する手間なく、子育て家庭に欠かせない洗剤が自動的に届きます。

■ 日本製オリジナル布おむつ「マシュマロおむつ」とは

リネンナが独自に開発した「マシュマロおむつ」は、ハイハイ期からおむつ卒業まで長く使える設計の日本製布おむつです。

設計の特長

セパレート型と一体型の「いいとこ取り」設計：お世話のしやすさと漏れにくさを両立 立ったまま履かせられるパンツ型で、動き回る赤ちゃんにも対応 スナップボタンでインサートを固定でき、ハイハイ中もずれにくい おむつカバーはファッション性のあるカラーバリエーション展開 日本製

■ 「布おむつ＝意識高い系」ではない。「楽しかった」が本当の声

布おむつというと「意識高い系育児」「大変なことをわざわざやっている」というイメージを抱く人が多いのも事実です。しかし、実際に布おむつを使って育児をした経験のある方の多くが、大変さよりも「面白い」「楽しかった」と振り返ります。

紙おむつを使っていても育児は大変です。布おむつだから特別に大変になるわけではありません。むしろ、赤ちゃんの排泄のタイミングに気づけるようになったり、おむつ替えが親子のコミュニケーションになったりと、布おむつならではの楽しさがあります。

リネンナは、布おむつが「特別なこと」ではなく、当たり前に育児の選択肢のひとつになる未来を目指しています。ただし、実際に使ってみて合わないと感じる方がいるのも事実です。だからこそ、気軽に試せて、合わなくても損をしない「子育て応援定期便」を設計しました。

■ 開発者コメント：株式会社Heulie 代表取締役 / 洗濯研究家 平島利恵

「布おむつでの育児は、楽しかった。」

私は4人の子どもを育てる母親です。そして、リネンナという洗剤を作ったきっかけは、布おむつの洗濯でした。

2013年、布おむつユーザーのお母さんから「洗濯が大変で気持ちが追い詰められてしまった」というメールが届いたことが、洗剤開発の原点です。もみ洗いをしなくても、つけ置きだけでうんち汚れがきれいに落ちる洗剤が必要だ──。そこから5年の試行錯誤を経て、Rinenna#1が生まれました。

私自身、4人の子どもたちと布おむつで過ごした時間は、今でも宝物です。布おむつは、読み聞かせと同じように、育児を楽しむきっかけのひとつだと思っています。

初回にマシュマロおむつとRinenna#1をセットで試していただくことで、布おむつという選択肢を知っていただけたら嬉しいですし、もし合わなくても、リネンナの洗剤が子育ての日々を少し楽にする存在であり続けたいと思っています。

子育ては大変ですが、手間をかけなくても汚れがしっかり落ちるリネンナがあれば、洗濯の負担が格段に減ります。余った時間を、お子さまやご自身のために使っていただけたら。それが、私たちの願いです。

■ 商品概要

サービス名 ◇ 子育て応援定期便

初回お届け内容 ◇ Rinenna#1（洗濯洗剤・1箱）＋ マシュマロおむつ（カバー1枚＋インサート1枚）初回価格 ◇ 5,350円（税込）※定価11,000円相当

2回目以降 ◇ リネンナ全製品から選択可能／本店価格より15～最大20%OFF

配送サイクル ◇ お届けサイクルは変更可能

販売チャネル ◇ Rinenna公式オンラインショップ（https://rinenna.jp）

開始日 ◇ 2026年3月中旬～